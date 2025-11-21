ETV Bharat / state

'मुस्कान की टोकरी' से बेटियों के मन की बात जानेगी पुलिस, स्कूल कॉलेजों से खुद कलेक्ट करेगी शिकायत

'मुस्कान की टोकरी' लेकर शहर के विजयाराजे गर्ल्स कॉलेज समेत 7 स्कूल और कॉलेज में पहुंचीं आईपीएस अनु बेनीवाल. जिसमें लड़कियां अपने साथ हो रही किसी भी तरह के महिला अपराध या मानसिक प्रताड़ना की शिकायत की पर्ची डाल सकती हैं.

ग्वालियर पुलिस का अभियान, 'मुस्कान की टोकरी' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 9:52 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 10:10 PM IST

5 Min Read
ग्वालियर: बेटियों को सुरक्षित महसूस कराने, उनकी शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग लगातार नए प्रयास कर रहे हैं. इसी कड़ी में कुछ समय पहले शुरू हुआ था 'ऑपरेशन मुस्कान'. जिसमें खोए और घर छोड़ कर गई बेटियों और बच्चियों को पुलिस ढूंढ कर उनके परिवार से मिलाती है. अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए ग्वालियर में शुरू हुई है मुस्कान की टोकरी. ये वो टोकरी है जो छात्राओं की शिकायत दूर करेगी.

बेटियों के मन से डर निकालने का अभियान

बढ़ते महिला अपराध के चलते आज के माहौल में लोग बेटियों को अकेले बाहर भेजने से डरते हैं. कभी स्कूल-कॉलेज से लौटती बेटियों को मनचलों से जूझना पड़ता है तो कभी सोशल मीडिया पर अनचाहे कमेंट्स से. लेकिन इन बातों को वो कहें किससे? क्योंकि कई परिवारों में आज भी सामाजिक बदनामी का डर बेटियों को बाहर नहीं आने देता. लेकिन अब इस डर को दूर करने के लिए ग्वालियर पुलिस ने मुस्कान की टोकरी अभियान शुरू किया है.

बेटियों के मन से डर निकालने का अभियान (ETV Bharat)

'मुस्कान की टोकरी' लेकर पहुंची आईपीएस अनु बेनीवाल

ग्वालियर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस अनु बेनीवाल शुक्रवार को शहर के विजयाराजे गर्ल्स कॉलेज समेत 7 स्कूल और कॉलेज में पहुंचीं. उनके हाथ में था एक गुलाबी रंग का बॉक्स जिस पर लिखा था 'मुस्कान की टोकरी'. असल में ये छात्राओं की शिकायतों का कलेक्शन बॉक्स है. जिसमें लड़कियां अपने साथ हो रही किसी भी तरह के महिला अपराध या मानसिक प्रताड़ना की शिकायत पर्ची डाल सकती हैं. और पुलिस की महिला अधिकारी इन पर्चियों को पढ़कर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगी.

बेटियों ने पर्चियों में सौंपी अपनी शिकायतें

मुरार गर्ल्स कॉलेज पहुंची आईपीएस अनु बेनीवाल ने पहले तो छात्राओं को 'मुस्कान की टोकरी' के बारे में बताया और साथ ही उन्हें सोशल मीडिया और सामान्य जीवन में आने वाली परेशानियों के समय सुरक्षित रहने और पुलिस की कैसे मदद लेनी है इसके बारे में बताया. इसके बाद उन्होंने 'मुस्कान की टोकरी' सभी बेटियों के आगे रखा जिसमें कई लड़कियों ने अपनी समस्याएं पर्ची में लिख कर उन्हें सौंपी हैं.

ग्वालियर पुलिस का अभियान, 'मुस्कान की टोकरी' (ETV Bharat)

छात्राओं ने की पहल की सराहना

छात्राओं का कहना है कि वे आईपीएस अनु बेनीवाल को सुनकर काफ़ी इन्स्पायर हुई हैं. 'मुस्कान की टोकरी' एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लड़कियां, बच्चियां या महिलाएं ऐसी उन समस्यायों के बारे में पुलिस की मदद ले सकती हैं, जिसके बारे में वे किसी और नहीं बता पाती है.

ग्वालियर पुलिस का अभियान, 'मुस्कान की टोकरी' (ETV Bharat)

छात्राओं से बात कर किया जागरूक

वहीं एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया "पूरे प्रदेश में मुस्कान विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों और महिलाओं को टारगेट कर उन्हें जागरूक कर सकें. उनकी समस्ताएँ सुन सकें और उनका निराकरण कर सकें. इस अभियान में एक नवाचार ग्वालियर में शुरू किया गया है 'मुस्कान की टोकरी'. यह बहुत ही सामान्य सा प्रयास है जिसमे एक कंप्लेंट बॉक्स बनाया गया है. जिससे बच्चियों के चेहरे पर मुस्कान आ सके. गर्ल्स कॉलेज में इसकी शुरुआत की है, यहां छात्राओं से बातें की हैं, उनकी समस्याएं सुनी हैं और उनको जागरूक किया है."

ग्वालियर पुलिस का अभियान, 'मुस्कान की टोकरी' (ETV Bharat)

ख़ुद जाकर पुलिस कलेक्ट करेगी शिकायत

एएसपी अनु बेनीवाल का कहना है "कई बार ऐसा होता है कि बच्चियों के मन में कई ऐसी परेशानियां होती हैं जिसके बारे में वे किसी को बता नहीं पाती है. फिर चाहे वह स्ट्रीट हरासमेंट हो या साइबर रिलेटेड समस्या. इस प्रयास के साथ पुलिसिंग बच्चियों तक पहुंचेगी जिससे वे पुलिस पर भरोसा दिखाएं और एक दोस्त की तरह अपनी समस्या बता सकें." इस 'मुस्कान की टोकरी' की पर्चियां एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसी दिन शाम के समय खोली जाएंगी और उसके बाद उन बेटियों से संपर्क कर उनकी समस्या समझेंगी और उसका निराकरण कराने में मदद करेंगी.

ऑन द स्पॉट कलेक्शन फिर महिला अधिकारी करेगी अलग से बात

ग्वालियर पुलिस अगले 10 दिन तक ग्वालियर के विभिन्न स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों तक ये 'मुस्कान की टोकरी' लेकर जाएगी. और जैसे-जैसे इस पर प्रतिक्रिया मिलेगी उसी हिसाब से इसे आगे जारी रखा जाएगा. पूरा प्रयास है कि स्कूल कॉलेजों में ऑन द स्पॉट बच्चियों की शिकायतें कलेक्ट की जाएं और उसी दिन महिला अधिकारी द्वारा उसका अवलोकन कर जल्द से जल्द उसे दूर करने की ओर कदम उठाए जाएं.

बेटी की पेटी का नया रूप है 'मुस्कान की टोकरी'

बेटियों की शिकायत जानने का ये पहला प्रयास नहीं है, पुलिस ने इससे पहले कई कॉलेज और चौराहों पर 'बेटियों की पेटी' शिकायत बॉक्स भी लगवाए थे. और ये मुस्कान की टोकरी उसी का नया वर्जन है. एएसपी अनुबेनीवाल का कहना है कि ये भी बेटी की पेटी की तरह का कॉन्सेप्ट है. जिसमें ग्वालियर पुलिस ने पहले सभी डार्क स्पॉट्स पर शिकायत पेटियां लगवाई थीं. इस नए प्रयास में कोशिश है कि अपनी समस्याओं के लिए बेटियों को चौराहों या गली के बाहर भी न जाना पड़े.

Last Updated : November 21, 2025 at 10:10 PM IST

