ETV Bharat / state

ऑमलेट से सुलझा महिला का ब्लाइंड मर्डर, सात शादियों के बाद नया बॉयफ्रेंड बना काल

ग्वालियर पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा, बेवफाई के शक में बॉयफ्रेंड ने उतारा था मौत के घाट.

WOMEN BLIND MURDER GWALIOR
महिला के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 11:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: ग्वालियर में 7 दिन पहले अर्धनग्न अवस्था में मिले महिला के शव मामले में पुलिस ने हत्या के मोटिव और हत्यारे का पता लगा लिया है. मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है. महिला के हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका नया बॉयफ्रेंड ही निकला.

झाड़ियों में मिला था महिला का शव

असल में ग्वालियर के नारायणविहार कॉलोनी के पास 29 दिसंबर को झाड़ियों में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था. शव की हालत भी ख़राब थी. क्योंकि उसके चहरे को पत्थर से कुचला गया था. ऐसे में ग्वालियर पुलिस के लिए महिला की पहचान और हत्या की गुत्थी सुलझाना किसी चैलेंज से कम नहीं था. लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने फिजिकल और तकनीकी मशक्कत की और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया.

धर्मवीर सिंह, एसपी ग्वालियर (ETV Bharat)

एआई की मदद से बनी तस्वीर, ऑमलेट से मिला सुराग

ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया, "पुलिस के लिए पहली चुनौती महिला की पहचान थी. लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा होने से ये बड़ी परेशानी की बात बन चुकी थी. लेकिन इसका तोड़ निकालते हुए पुलिस ने एआई की मदद ली और उसके चहरे से मिलती जुलती तस्वीर पुलिस को मिली. यहीं एक और फैक्ट जो पुलिस को घटना स्थल से मिला था, उस पर भी एक टीम ने काम शुरू किया.

जब पुलिस ने शव बरामद किया था उस वक्त महिला के शव के पास पड़े उसके कपड़ों पर ऑमलेट का एक टुकड़ा मिला था. ऐसे में अंदाजा लगाया गया कि महिला ने हाल ही में ऑमलेट खाया होगा जो आसपास से ही बनवाया गया होगा."

200 से ज़्यादा अंडों की रेहड़ियों से पूछताछ, फिर टीकमगढ़ में मिला सुराग

ऑमलेट को सुराग मानकर पुलिस ने आसपास के क्षेत्र के 200 से ज़्यादा अंडे की रेहड़ियों पर पूछताछ की. इसी बीच एक ठेले वाले ने बताया कि ऐसी एक महिला दो आदमियों के साथ आई थी जिसके बाद पुलिस ने उन इलाकों में पूछताछ शुरू की जहां मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं.

वहां लोगों ने उसके रहने और मजदूरी करने की पुष्टि की लेकिन उसका पता नहीं बता सके. इसके बाद पुलिस ने उसका बैकग्राउड खंगाला तो पता चला कि ऐसी एक महिला की टीकमगढ़ में गुमशुदगी दर्ज है. इसके बाद पुलिस की एक टीम तस्वीर के साथ टीकमगढ़ पहुची तो पता लगाने पर उसकी पहचान सुनीता पाल के रूप में हुई.

कई लोगों से शादी कर चुकी थी महिला

टीकमगढ़ में पूछताछ करने पर पता चला कि सुनीता पाल नशे की आदी थी और उसने पहले 6-7 लोगों से शादी की थी. महिला के शव परीक्षण के दौरान उसके हाथ पर उसके पूर्व पति ग्वालियर के रहने वाले पप्पू के नाम का टैटू भी गुदा था. पप्पू से वह दो साल पहले अलग हो गई थी. इतने सुराग मिलने के बाद जब पुलिस ने आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो महिला के साथ रहे एक युवक की तस्वीर पुलिस को मिली. पड़ताल करने पर पुलिस को मालूम हुआ कि युवक का नाम सचिन सेन है और वह उस महिला का बॉयफ्रेंड है.

7 दिनों से रिलेशनशिप में थे दोनों, चतित्र शंका में हत्या

पुलिस ने जब सचिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की यो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और पुलिस को बताया कि वह सुनीता के साथ 7 दिनों से रिलेशन में था. दोनों के बीच कई बार संबंध भी बने लेकिन उसे शक था कि सुनीता का और भी लोगों से चक्कर था. जिसके बाद उसने गुस्से में घटना को अंजाम दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.

TAGGED:

LABOUR WOMEN FOUND DEAD GWALIOR
GWALIOR NEWS
DHARMVEER SINGH SP GWALIOR
GWALIOR POLICE WOMAN MURDER CASE
WOMEN BLIND MURDER GWALIOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.