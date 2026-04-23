ग्वालियर पुलिस ने 48 घंटे में ढूंढ निकाले 12 लाख के गहने, फरियादी को देकर कहा तेरा तुझको अर्पण
ग्वालियर पुलिस ने लौटाई मुस्कान, 48 घंटे में ढूंढ निकाले महिला 12 लाख के गहने, अब ब्लैक स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएगा परिवार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 2:54 PM IST
ग्वालियर: शहर में दो दिन पहले एक महिला का सोने के जेवरातों से भरा बेग बाजार में गिर गया, इस बैग में करीब 10 तोला सोने के गहने थे. महिला की शिकायत पर पुलिस ने दो दिनों तक पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल दिए और आखिरकार गहने ढूंढकर महिला को लौटाए.
दो दिन पहले गुम हुए थे जेवर
ग्वालियर पुलिस इन दिनों लोगों के चहरों पर मुस्कान लौटाने का काम रह रही. एक और जहां पुलिस लोगों के खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन लौटा रही है, तो वहीं बुधवार को एक महिला के चेहरे की मुस्कान लौटाई है. क्योंकि दो दिन पहले महिला के लाखों के जेवर गुम हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला और महिला को सुपुर्द किए हैं.
बाजार में खोया सोने के जेवरों से भरा पर्स
असल में ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाले कृपाल सिंह गुर्जर ने सोमवार को पुलिस से शिकायत की थी, उनकी बहन का एक पर्स कार से उतरते समय मुरार स्थित सदर बाजार में कहीं गिर गया है. काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला है. इस पर्स में करीब 10 तोला सोने के जेवर थे. उस पर्स में एक बड़ा हार, एक तीन अंगूठी वाला हाथफूल और एक जोध अकबर अंगूठी थी, जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है.
दो टीम बनाकर पुलिस ने शुरू की तलाश
ग्वालियर एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि, "मामला पुलिस की जानकारी में आते ही सीएसपी क्राइम और सीएसपी मुरार की दो टीम बनाई गई. इसके बाद शहर भर में लगवाये गए जनभागीदारी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिनमें दो महिलाएं पर्स उठाते दिखायी दी.
CCTV कैमरों की मदद से महिलाओं तक पहुंची पुलिस
इनकी तस्वीरें पुलिस ने मीडिया और अन्य लोगों से साझा की. इसके बाद जैसे-जैसे उनका सुराग मिलता गया, पुलिस उनकी तलश में जुटी सीसीटीवी की मदद से कई किलोमीटर तक पुलिस ने इन दो महिलाओं का पीछा किया. इसके बाद आखिरकार पुलिस उन महिलाओं के घर तक जा पहुंची और उनके पास से जेवरात बरामद किए.
- तुम्हारे पति पर घोर संकट, तांत्रिक ने इतना कहा और महिला ने सौंप दिया सबकुछ
- गुंडा बनी इंदौर पुलिस? ताला देख आरोपी के घर का दरवाजा तोड़ अंदर घुसे, 5 सस्पेंड
एसपी ऑफिस बुलाकर वापस किए जेवरात
बुधवार को पुलिस ने फरियादियों को एसपी ऑफिस बुलाया और उन्हें तेरा तुझको अर्पण अभियान के तहत गहने वापस सुपुर्द किए. वहीं अपने गहने वापस मिलने की खुशी में फरियादी परिवार ने पुलिस से शहर में स्थित कई सार्वजनिक स्थानों के ब्लैकस्पॉट में से एक पर जनभागीदारी सीसीटीवी कैमरा लगवाने की इच्छा ज़ाहिर की है. जिससे भविष्य में पुलिस और जनता की मदद हो सके.