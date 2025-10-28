ETV Bharat / state

ग्वालियर पुलिस ने 102 दिन की जांच में पाया- जर्जर मकान में मजदूर की जान से खिलवाड़

ग्वालियर में दीवार ढहने से मजदूर की मौत के मामले में मकान मालिक व ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर. घटना साढ़े 3 मह पहले की.

Gwalior laborer death case
जर्जर मकान में काम कर रहे मजदूर की जान से खिलवाड़ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर : ग्वालियर में साढ़े 3 माह पहले जर्जर मकान में काम करने वाले मजदूर की मौत के मामले की जांच पूरी. जर्जर मकान की दीवार ढहने से मजदूर की मौत हुई थी. पुलिस ने इसे हादसा माना लेकिन पीड़ित परिजनों की मांग पर जांच शुरू की गई. ग्वालियर पुलिस ने साढ़े 3 महीने तक जांच करने के बाद पाया कि इस घटना के लिए मकान मालिक और काम कराने वाला ठेकेदार जिम्मेदार है. दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

दीवार जर्जर थी, फिर भी चला दी ड्रिल मशीन

मामले के अनुसार ग्वालियर में 6 जुलाई 2025 को आसाराम बापू के आश्रम के पास सोनू सेन का मकान काफ़ी जर्जर हो चुका था. इस मकान को रेनोवेट कराने के लिए मकान मालिक ने दीपक क़रार को ठेका दिया. 16 जुलाई को जब साइट पर काम कर रहा मज़दूर नरेंद्र दीवार तोड़ने का काम कर रहा था, उसी दौरान ठेकेदार दीपक ने ड्रिल मशीन चला दी. बारिश के मौसम के कारण पहले से ही दीवार जर्जर थी, इस दौरान अचानक दीवार ढह गई, जिससे काम कर रहा मज़दूर नरेंद्र अपनी जान गंवा बैठा.

ग्वालियर सीएसपी रॉबिन जैन (ETV BHARAT)

शुरू में पुलिस ने इसे हादसा माना

पुलिस ने शुरुआत में इसे बारिश की वजह से हुआ हादसा माना. लेकिन पीड़ित परिजनों ने मामले की जांच की मांग की. इसके बाद साढ़े 3 महीने तक पुलिस ने मामले की जांच. पुलिस ने पाया कि यह घटना मकान मालिक और ठेकेदार की लापरवाही से हुई. पूरा मकान सीलनग्रस्त था. बावजूद इसके यहां सावधानी से काम न करते हुए मज़दूर की जान से खिलवाड़ किया गया.

पुलिस ने जांच में पाया, मकान बेहद जर्जर था

CSP रॉबिन जैन ने बताया "कंपू थाना क्षेत्र में घटित हुई इस घटना में पूर्व में मर्ग क़ायम किया गया था और पुलिस ने से विवेचना में लिया था. मृतक के परिजनों के बयानों के आधार पर जांच की गई तो पता चला कि यह पूरा मकान सीलन की वजह से जर्जर था. इसके बावजूद जानबूझ कर मकान मालिक ने इस तरह से कार्य करवाया, जिसमें नीचे काम कर रहे मज़दूर के ऊपर दीवार ढह कर गिरी. अब ठेकेदार और मकान मालिक के खिलाफ धारा 304(ए) में अपराध दर्ज कर दिया गया है."

TAGGED:

GWALIOR FIR ON 2 PEOPLES
FIR ON LANDLORD CONTRACTOR
GWALIOR POLICE INVESTIGATION
GWALIOR NEWS
GWALIOR LABORER DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद का कैसे करें उपयोग, घर में लगे पौधे भी बचा सकते हैं जान, देश भर के वैद्य कर रहे मंथन

मध्य प्रदेश का बिना नाम वाला गांव, रिफ्यूजियों के लिए बना सहारा, पहचान का संकट

मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों की खैर नहीं, उज्जैन में 5 लाख के साइलेंसर पर चला बुलडोजर

छतरपुर एसपी ऑफिस में आया लंबा चौड़ा अजगर, सबसे पहले नाश्ता वाली कैंटीन पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.