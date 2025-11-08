ETV Bharat / state

ग्वालियर में साल भर से चोरी छिपे रह रही थी बांग्लादेशी महिला, पुरुष मित्र के साथ फ्लैट से पकड़ा

बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को खोजने पूरे देश में अभियान चल रहा है. हाल ही में ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में 12 सदस्यों का बांग्लादेशी परिवार पकड़ा गया था. अब एक बार फिर ग्वालियर के पॉश इलाके सिटी सेंटर से पुलिस ने एक महिला और उसके पुरुष दोस्त को हिरासत में लिया है. महिला बांग्लादेश की होना बताई जा रही है.

ग्वालियर: एक बार फिर बांग्लादेशियों की तलाश पुलिस को एक महिला तक ले गई, ग्वालियर के पॉश इलाके से पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है. जिसकी शुरुआती जांच में उसके बांग्लादेशी होने का पता चला है. जिसको लेकर अब जांच की जा रही है.

बांग्लादेशी महिला को पुरुष मित्र के साथ फ्लैट से पकड़ा (ETV Bharat)

पॉश इलाके में पुरुष मित्र के साथ रह रही थी महिला

सीएसपी हिना खान को जानकारी मिली थी सिटी सेंटर इलाके में बनी एक बिल्डिंग के फ्लेट में कोई बंगलादेशी महिला काफी समय से रह रही है. जानकारी मिलते ही पुलिस ने बताए गए फ्लैट पर दबिश दी तो वहां एक महिला मिली जो ग्वालियर के ही अपने एक पुरुष मित्र के साथ रह रही थी.

महिला के पास मिला बांग्लादेश का बर्थ सर्टिफिकेट

मामले की जानकारी देते हुए ग्वालियर एएसपी विदिता डागर ने बताया कि "सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला अवैध तरीके से गोविंदपुरी में रह रही है. जब मौके पर जाकर पुलिस ने महिला से पूछताछ की और उससे पहचान संबंधी दस्तावेज मांगे गए लेकिन महिला कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दे पाई. जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसने एक जन्म प्रमाणपत्र दिया जो बांग्लादेश का था. अभी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है."

पुलिस जुटा रही जानकारी कैसे ग्वालियर पहुंची महिला

पुलिस बंगलादेशी महिला के साथ मिले ग्वालियर के पुरुष मित्र से भी पूछताछ कर रही है कि दोनों का क्या संबंध है और वह उसे कब से जानता है. जिससे पता लगाया जा सके कि महिला ग्वालियर में कब से रह रही है, हालांकि बताया जा रहा है कि वह लगभग 1 साल से यहां रह रही है. इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि यह महिला बांग्लादेश से भारत कैसे आई और पश्चिम बंगाल से इसका ग्वालियर आने में किस-किस का सहयोग मिला.

महिला से की जा रही गहन पूछताछ

हालांकि इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि, महिला ग्वालियर में गलत गतिविधियों में शामिल हो सकती है. ऐसे में उससे यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ और कौन कौन संदिग्ध लोग हैं. उनकी पहचान भी पता की जा रही है. क्या उसके जानकार और भी बांग्लादेशी लोग ग्वालियर में रह रहे इन सभी तथ्यों के बारे में पता लगाया जा रहा है. लेकिन अब तक की जांच में महाराजपुरा से पकड़े गए बांग्लादेशी परिवार से इसका कोई संबंध सामने नहीं आया है.