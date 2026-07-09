डकैतों की प्लानिंग का पुलिस को लग चुका था सुराग, फिर भी हाथ नहीं आया मास्टरमाइंड
ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके से पुलिस ने चार बदमाशों को हिरासत में लिया. सत्संग आश्रम के पास बैठ कर हो रही थी डकैती की प्लानिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 5:58 PM IST
ग्वालियर: हिंदी फ़िल्मों को लेकर एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि पुलिस हमेशा घटना के बाद पहुंचती है, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने इसके उलट चार ऐसे बदमाशों को दबोच लिया जो डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले थे. ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके से पुलिस ने चार बदमाशों को हिरासत में लिया है. ये आरोपी इलाके में एक डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. वहीं एक आरोपी पुलिस से बच निकला जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.
सत्संग आश्रम के पास बैठ कर हो रही थी डकैती की प्लानिंग
असल में महाराजपुरा पुलिस थाना प्रभारी यशवंत गोयल के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराजपुरा इलाके का इनामी और फरारी बदमाश आदित्य भदौरिया अपने साथियों के साथ लक्ष्मणगढ़ इलाके में किसी के घर डकैती की योजना बना रहा था. जिसके लिए सभी बदमाश राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास इकट्ठा हुए थे. जानकारी लगते ही तीन टीम बनाकर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया.
पुलिस से बच निकला मुख्य आरोपी
पुलिस की दबिश में मास्टरमाइंड आदित्य भदौरिया तो बच निकला लेकिन उसके चार साथी प्रदीप परिहार, मोहित तोमर, देव ओझा और हरिओम जाट पुलिस के हत्थे चढ़ गए. आरोपियों ने पूछताछ में लक्ष्मणगढ़ में डकैती प्लानिंग की जानकारी पुलिस को दी है. लेकिन आदित्य का पता ठिकाना पुलिस को अब तक नहीं मिल सका है.
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डकैती में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद
महाराजपुरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने कहा, "गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने तीन अवैध देसी कट्टे, लोहे की रॉड, चाकू और कुछ अन्य धारदार हथियार और सामान भी बरामद किया है जिनका उपयोग ये बदमाश डकैती में करने वाले थे."
डकैती के मामलों में सजा का प्रावधान
डकैती की योजना बनाने पर आरोपी पर आपराधिक मामला दर्ज होने के साथ सजा का प्रावधान है. पाँच या उससे अधिक लोग अगर डकैती की योजना बनाते हैं तो मामला गंभीर माना जाता है. ये गैर-जमानती अपराध है इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है. डकैती की वारदात के लिए ये सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड भी ही सकती है. यह डकैती की घटना की गंभीरता पर निर्भर करता है.