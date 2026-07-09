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डकैतों की प्लानिंग का पुलिस को लग चुका था सुराग, फिर भी हाथ नहीं आया मास्टरमाइंड

ग्वालियर: हिंदी फ़िल्मों को लेकर एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि पुलिस हमेशा घटना के बाद पहुंचती है, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने इसके उलट चार ऐसे बदमाशों को दबोच लिया जो डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले थे. ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके से पुलिस ने चार बदमाशों को हिरासत में लिया है. ये आरोपी इलाके में एक डकैती की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. वहीं एक आरोपी पुलिस से बच निकला जिसकी तलाश पुलिस कर रही है.

सत्संग आश्रम के पास बैठ कर हो रही थी डकैती की प्लानिंग

असल में महाराजपुरा पुलिस थाना प्रभारी यशवंत गोयल के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराजपुरा इलाके का इनामी और फरारी बदमाश आदित्य भदौरिया अपने साथियों के साथ लक्ष्मणगढ़ इलाके में किसी के घर डकैती की योजना बना रहा था. जिसके लिए सभी बदमाश राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास इकट्ठा हुए थे. जानकारी लगते ही तीन टीम बनाकर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया.

पुलिस से बच निकला मुख्य आरोपी

पुलिस की दबिश में मास्टरमाइंड आदित्य भदौरिया तो बच निकला लेकिन उसके चार साथी प्रदीप परिहार, मोहित तोमर, देव ओझा और हरिओम जाट पुलिस के हत्थे चढ़ गए. आरोपियों ने पूछताछ में लक्ष्मणगढ़ में डकैती प्लानिंग की जानकारी पुलिस को दी है. लेकिन आदित्य का पता ठिकाना पुलिस को अब तक नहीं मिल सका है.