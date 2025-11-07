ETV Bharat / state

एमपी-यूपी बॉर्डर से धरा गया गोलियों से दहशत फैलाने वाला बदमाश, भरे बाजार निकला जुलूस

ग्वालियर में अंधाधुंध गोलीबारी करने के आरोप में पुलिस ने रिंकू कमरिया गैंग के सरगना रिंकू को दतिया से किया गिरफ्तार.

GWALIOR FIRING CASE
रिंकू कमरिया गैंग के सरगना दतिया से गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:42 PM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रविवार रात को अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए रिंकू कमरिया गैंग के सरगना रिंकू को एमपी-यूपी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद गुरुवार रात भरे बाजार में उसका जुलूस भी निकाला है.

गोलियों की आवाज से थर्रा उठा किला गेट इलाका

बीते रविवार (2 नवंबर) की देर रात ग्वालियर का किला गेट इलाका ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा था. इस गोलीबारी में विजय गौड़ और हाकिम पाल नाम के दो युवक गोली लगने से घायल हुए थे, इस घटना में 3 दर्जन से ज्यादा गोलियां फायर की गई थीं. जब पुलिस मामले की छानबीन के लिए पहुंची तो पता चला कि इस वारदात को बदमाश रिंकू कमरिया और उसकी गैंग ने अंजाम दिया है. इसके बाद पुलिस ने रिंकू समेत 6 लोगों पर FIR दर्ज की.

भरे बाजार में लड़खड़ाता दिखा गैंग का सरगना (ETV Bharat)

रिंकू कमरिया के खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज

रिंकू कमरिया इलाके का बड़ा हिस्ट्रीशीटर है, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. ऐसे में इस वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक ने भी रिंकू समेत 6 नामजद आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया. इस घटना के बाद रिंकू गैंग फरार चल रहा था.

जंगल में पुलिस के हत्थे चढ़ा रिंकू

गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि रिंकू गैंग दतिया जिले में मौजूद है. जिसके बाद पुलिस फौरन ऐक्टिव हुई और एमपी-यूपी बॉर्डर पर जंगलों से दबोच लिया. पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो कार बरामद की है. रिंकू के साथ उस समय तीन और लोग मौजूद थे. पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और बदमाश रिंकू संग सभी को ग्वालियर लेकर पहुंची.

HISTORY SHEETER RINKU KAMARIYA ARRESTED
ग्वालिया गोलीबारी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

भरे बाजार में लड़खड़ाता दिखा गैंग का सरगना

गुरुवार रात पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर रिंकू कमरिया का भरे बाज़ार जुलूस भी निकाला. पुलिस उसे पैदल घटनास्थल तक लेकर गई. इस दौरान बदमाश लड़खड़ाते हुए दिखायी दिया. ग्वालियर एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि, आरोपी को पुलिस घटना के रिक्रिएशन के लिए घासमंडी में घटनास्थल तक लेकर गई थी जहां मौके पर उससे घटना के संबंध में जानकारी ली गई है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी रिंकू ने बताया है कि "घटना में घायल फरियादियों से उसका पैसों को लेकर लेनदेन का विवाद था, इसी को लेकर उसने अपने साथियों संग मिलकर घटना को अंजाम दिया था. फिलहाल पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का भी प्रयास कर रही है.

ग्वालियर एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि "लगभग 3 दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें 2 युवक गोली लगने से घायल हुए थे. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दोनों अभी खतरे से बाहर हैं. घटना के मुख्य आरोपी रिंकू कमरिया पर 10 हजार रुपए का इनाम था. दतिया क्षेत्र के एक जंगल से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है. संबंधित मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है."

