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चोरी की सेंचुरी लगाने वाले अन्तर्राज्यीय चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा, पत्नी के साथ देता था वारदात को अंजाम

पुलिस ने आरोपी से करीब 17 लाख 75 हजार रुपये का चोरी गया माल बरामद किया. ग्वालियर पुलिस ने कंट्रोल रूम में किया खुलासा.

Gwalior police arrest thief
पुलिस के हत्थे चढ़ा अन्तर्राज्यीय चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 9:23 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर में हाल ही में महाराजपुरा इलाके में एक के बाद एक 6 चोरियों के मामले सामने आने के बाद पुलिस ने एक शातिर अंतरराज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है. यह चोर अब तक अलग अलग प्रदेशों में 100 से ज़्यादा चोरियां कर चुका है, जिसका खुलासा पुलिस ने ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में किया है.

रिटायर्ड सूबेदार के घर हुई थी लाखों की चोरी

असल में ये शातिर चोर हाल ही में ग्वालियर के दीदी नगर में रिट्यार्ड सूबेदार के घर हुई 50 लाख की चोरी की शिकायत के बाद पकड़ा गया है. बताया जा रहा है कि बीते सप्ताह रिटायर्ड सूबेदार ओंकार सिंह तोमर की भतीजी की मुरैना में शादी थी. जिसमे शामिल होने वे परिवार के साथ गए थे. यहाँ सूना घर चोरों की निगाहों में आ गया और शातिर चोर ने घर में चोरी कर ली. जब पीड़ित परिवार वापस लौटा तो चोरी का पता चला इसके बाद ओंकार सिंह ने महाराजपुरा थाने में पहुंच कर 50 लाख रुपये की नगदी गहने और अन्य कीमती सामान चोरी की एफआईआर दर्ज कराई.

ग्वालियर एएसपी विदिता डागर (ETV Bharat)

सीसीटीवी की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस

इससे पहले भी इस इलाके में पाँच और चोरियों की वारदात सामने आ चुकी थीं. ऐसे में पुलिस ने इसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए साइबर सेल की टीम को भी शामिल किया. साथ सीसीटीवी कैमरों की मदद और मुखबिर तंत्र के सहारे चोर तक पहुंची और उसे बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए चोर की पहचान अरविंद रजक के रूप में हुई है जो ग्वालियर के आंतरी क्षेत्र का रहने वाला है. वह करीब 15 सालों से मध्य प्रदेश और गुजरात में चोरियां करता रहा है.

Gwalior police arrest thief
चोरी का माल बरामद (ETV Bharat)

अब तक 100 चोरियां कबूली, 56 केस दर्ज मिले

पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अब तक करीब 100 चोरियां कबूली हैं. साथ ही बैकग्राउंड चेक करने पर उसके खिलाफ चोरी के करीब 56 मामले दर्ज पाए गए हैं. इसके साथ ही पता चला कि आरोपी ग्वालियर में हुई चोरियों को अपनी पत्नी के साथ मिलकर अंजाम देता था. इस बात का खुलासा होते ही पुलिस ने उसकी पत्नी ज्योति रजक को भी गिरफ्तार कर लिया है.

Gwalior police arrest thief
चोरी का माल बरामद (ETV Bharat)

चोरी का इतना माल बरामद

दोनों से पूछताछ में आरोपियों से इन 6 वारदातों में चुराए गए कैश और माल की भी जानकारी मिली. जिसके आधार पर पुलिस ने 2 सोने के हार, 2 सोने की चेन, 4 सोने की अंगूठी, 1 सोने का पेंडल, 1 सोने की लेडीज अंगूठी, 2 सोने की लेडीज अंगूठी, 1 जोड़ी सोने की ब्रजवाला, 1 सोने की अंगूठी, 1 सोने का बिस्किट कुल मिलाकर 105 ग्राम सोना और 2 लाख रुपये नगद यानी करीब 17 लाख 75 हजार रुपये का चोरी गया माल बरामद किया है. हालांकि आरोपियों से अभी भी पूछताछ की जा रही है पुलिस को और भी खुलासों की आशंका है.

वारदात को कैसे देता था अंजाम!

ग्वालियर एएसपी विदिता डागर ने बताया, ये शातिर चोर दंपति चोरियों को बड़ी ही सफ़ाई से अंजाम देता था. आरोपी रेकी कर सूने मकानों को निशाना बनाते थे और रात में मौका पाकर घरों में घुसकर सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरी कर लेते थे. चोरी के लिए भी ये चोर चोरी की बाइक का इस्तेमाल करता था. साथ ही चेहरे को मास्क के ज़रिए ढके रहता था जिससे आसानी से पहचान ना हो सके. वहीं इसकी पत्नी चोरी के माल को बेचने और ठिकाने लगाने का काम करती थी.

पुलिस के मुताबिक ये आरोपी चोर लंबे समय से ग्वालियर में रहते हुए महाराजपुरा क्षेत्र में सूने घरों को निशाना बना रहा था. इससे पूर्व चोरियों में पकड़े जाने पर जेल से बाहर आते ही दोबारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था.

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