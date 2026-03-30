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मध्य प्रदेश में 'FACE' ने बेनकाब किया फर्जी सिमों का 'चेहरा', ग्वालियर पुलिस ने पकड़ा नेटवर्क

हाल ही में ही भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन FACE के तहत अभियान शुरू किया गया. जिसके अंतर्गत मिनस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के माध्यम से एक डाटाबेस उपलब्ध कराया गया है. पुलिस मुख्यालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. इसमें ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने अपने फोटोग्राफ का उपयोग कर बड़ी संख्या में SIM खरीदी है या बिक्री की है. ग्वालियर में कंपनियों के जो अधिकृत एजेंट हैं, उनके द्वारा भी एक ही दस्तावेज से एक ही फोटोग्राफ से कई सारी SIM बेची गई है. ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में इस संबंध में एक एफआईआर हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम आशीष नागर है.

ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव का कहना है कि, "विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके द्वारा SIM की बिक्री की जाती है और ये प्रयास रहता है की, उसका दुरुपयोग ना हो, लेकिन लगातार यह भी संज्ञान में आता है कि अनाधिकृत व्यक्तियों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर SIM कार्ड का उपयोग किया गया और ऐसे मामलों में फिर अपराध में विवेचना में कठिनाई आती है."

असल में ग्वालियर में पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें एक ही व्यक्ति के आधार और फोटो का इस्तेमाल कर सैकड़ों लोगों के नाम पर सिम कार्ड जारी किए जा रहे थे. इस पूरे मामले ने शहर में साइबर ठगी के बढ़ते खतरे को उजागर कर दिया है. यह पूरा मामला तब सामने आया, जब वह व्यक्ति जिसकी फोटो का इस्तेमाल सिम के CAF में किया जा रहा था, वह खुद पुलिस के पास पहुंच गया. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में चल रहे ऑनलाइन ठगी और साइबर धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए पुलिस विभाग ने ऑपरेशन FACE शुरू किया है. जिसके तहत ग्वालियर में अब पहली FIR झांसी रोड थाने में दर्ज हुई, ये पूरा मामला फर्जी सिम बिक्री के नेटवर्क से जुड़ा है. जिनका इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधों में किया जाता है, पुलिस के हाथ एक आरोपी भी लगा है.

एसपी ने बताया कि, "इस मामले में जब जांच की गई तो पता चला कि, आशीष के फोटोग्राफ को उपयोग कर 80 से ज्यादा SIM बिक्री की गई है. जिसके बाद उसे कस्टडी में लिया गया है और शुरुआती पूछताछ में उसने बताया है कि इस मामले में टेलकॉम कंपनी का अधिकृत एजेंट उमेश कुशवाह है, जो आशीष को कमीशन के रूप में 500 रुपए देता था और उसका फोटो लगाकर अन्य डॉक्युमेंट्स के आधार पर SIM बेचता है. अब पुलिस फिलहाल इस मामले में आगे और भी जांच कर रही है."

फर्जी सिम बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

क्या है मध्य प्रदेश का ऑपरेशन F.A.C.E. ?

मूल रूप से FACE यानि फेसिअल ऑथेंटिसिटी ऑफ कंप्लायंस एनफोर्समेंट एक ऐसी व्यवस्था है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ टेलकॉम की मदद से शुरू किया गया. ये एक एआई टूल है, जिसके जरिए मिनिस्ट्री ऑफ टेलिकॉम ने एक डाटाबेस तैयार है, जिसमें यह पता लगता है कि एक ही व्यक्ति के चेहरे पर कितनी SIM बिक रही है. ये डेटाबेस पुलिस के साथ साझा किया जाता है. ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाता है, जिनके चेहरे पर कई सिम कार्ड जारी किए गए है. माना जा रहा है की ऐसे सिम कार्ड भारत में होने वाले साइबर ठगी के मामलों में ठगों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं.

ऑपरेशन FACE का उद्देश्य क्या है

मोबाइल फोन की सिम कार्ड आज कल अपराधी वारदातों को अंजाम देने में उपयोग करते हैं. जब इन मामलों की जांच होती है, तो पता लगता है कि जो दस्तावेज इन सिम कार्ड के लिए लगाए गए हैं, वह फर्जी हैं, तो सही आरोपी पकड़ने में कठिनाई होती है. इसके भी अपने नियम है. ऐसे में जो फर्जी दस्तावेज पर सिम कार्ड खरीदते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से ऐसे एजेंट जो पॉइंट ऑफ सेल वाले हैं, वह गलत हाथों में मोबाइल सिम कार्ड ना बेचे उसके लिए कार्रवाई की व्यवस्था है. यदि आपने ऐसा किया है और फ्रॉड दस्तावेजों या फर्जी कागजों पर SIM बेची है, तो आप पकड़ में आएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

साइबर फ्रॉड के मामलों में खुलेंगी कड़ियां

पुलिस अधिकारियों की माने तो इस फर्जी सिम नेटवर्क के सामने आने के बाद कई साइबर फ्रॉड मामलों की कड़ियां जुड़ सकती हैं. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी उमेश कुशवाह मूल रूप से भिंड का रहने वाला है. उसने अपने साथी आशीष नागर को इस काम में शामिल किया था. आशीष का काम ग्राहकों की जगह अपनी फोटो लगाकर सिम कार्ड एक्टिवेट करना था. इसके बदले उसे हर सिम पर करीब 500 रुपए मिलते थे.

जबकि मुख्य आरोपी उमेश एक सिम के लिए एक से डेढ़ हजार रुपए तक वसूलता था. जांच के दौरान यह भी पता चला कि मुख्य आरोपी को पुलिस कार्रवाई की भनक लग गई थी, जिसके बाद उसने इंस्टाग्राम मैसेंजर के जरिए अपने साथी को संदेश भेजकर अंडरग्राउंड होने की सलाह दी थी.

अब तक 7 सिम कार्ड बरामद, आगे और भी मिलने की उम्मीद

ग्वालियर में इस फेस अभियान के अंतर्गत यह पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. जिसको लेकर झांसी रोड थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले में अब तक पुलिस ने 7 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं. जिनके दस्तावेजों में नाम तो अलग थे, लेकिन फोटोग्राफ आशीष की लगी हुई थी. इससे साफ है कि पूरे नेटवर्क में पहचान और दस्तावेजों का दुरुपयोग किया जा रहा था. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह केवल शुरुआत है और जांच आगे बढ़ने पर और बड़े खुलासे हो सकते हैं.