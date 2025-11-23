ETV Bharat / state

कांग्रेस नेता को अधमरा करने वाले 5 आरोपी धराए, CCTV फुटेज से पकड़ाए बदमाश

ग्वालियर में पुलिस के हत्थे चढ़े कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, घर के बाहर की थी बेरहमी से मारपीट.

GWALIOR CONGRESS LEADER ATTACK CASE
कांग्रेस नेता को अधमरा करने वाले 5 आरोपी धराए (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

November 23, 2025

ग्वालियर: कांग्रेस के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी के साथ ग्वालियर में बेहरमी से मारपीट की गई थी. इस मामले में पुलिस ने घटना के 3 दिन बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पूरा मामला यह है कि ग्वालियर के थाटीपुर क्षेत्र के न्यू विवेक नगर में भिंड के कांग्रेस नेता सतेंद्र सिंह कुशवाह का मकान है. कुशवाह वर्तमान में कांग्रेस के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रभारी भी है और साथ ही प्रॉपर्टी कारोबारी हैं. वे राजनीति के साथ-साथ अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर ग्वालियर, भिंड और आसपास के क्षेत्रों में आते जाते भी रहते हैं.

घर के बाहर बदमाशों ने हमला

ग्वालियर सीएसपी रोबिन जैन ने बताया, "18 नवंबर की रात करीब 2 बजे सतेंद्र सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्वालियर के विवेक नगर स्थित अपने घर पहुंचे थे. वे घर के ही बाहर थे, उनके कार से बाहर आते ही अचानक 6 बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया. उन्हें बेरहमी से पीटा और बंदूक की बटों से भी वार किए. इस बेरहमी से हुई मारपीट के बाद आरोपी बदमाश सतेंद्र सिंह कुशवाह को अधमरी हालत में पड़ा छोड़ कर फरार हो गए थे. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला था."

CCTV फुटेज से पकड़ाए बदमाश (ETV Bharat)

प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में वारदात

जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो थाटीपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल कुशवाह को अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई. तीन दिनों तक चली जांच और तलाश के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 में से 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. माना जा रहा है कि ये मारपीट किसी प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद को लेकर की गई थी.

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

सीएसपी रोबिन जैन ने बताया, "घटनास्थल पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से एक आरोपी शैलू कुशवाह की पहचान हुई. जिसके बाद उसे पकड़ा तो उसके जरिए वारदात में शामिल 4 और आरोपी कुलदीप परिहार, भरत सोलंकी, बाल सिंह और राम स्वरूप के बारे में पता चला. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया है. उनसे इस वारदात के और कारण पता करने का प्रयास भी किया जा रहा है."

