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दुष्कर्म के आरोप लगने पर इंजीनियर ने दी थी जान, इंसाफ नहीं मिला तो मां ने भी की खुदकुशी

ग्वालियर के रहने वाले युवा इंजीनियर लवजीत राणा के खिलाफ 2025 में डबरा की तीन साल की मासूम के साथ गलत काम करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. लवजीत लंबे समय तक फरार था लेकिन उसे कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के चलते मानसिक रूप से भी परेशान चल रहा था. अचानक 20 दिसंबर 2025 को उसने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया. परिजन ने पुलिस को बताया कि एक महिला और उसका पति वकील जीजा के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे. और केस खत्म कराने के नाम पर करीब 30 लाख रु मांग रहे थे.

ग्वालियर : पॉक्सो एक्ट के आरोपी लवजीत सिंह राणा के सुसाइड के बाद आरोपी दंपति और वकील पर एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने 8 महीने का समय लगा दिया, ये FIR भी पुलिस ने तब दर्ज की जब इंसाफ ना मिलने से हताश लवजीत की मां ने भी आत्महत्या कर ली.

मामले की जानकारी देते सीएसपी हेडक्वार्टर रॉबिन जैन (Etv Bharat)

पहले 30 लाख मांगे, दिए तो और डिमांड, तंग आकर की आत्महत्या

लगातार ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान लवजीत ने आत्मघाती कदम उठा लिया था. परिजनों ने पुलिस की बताया था कि, केस खत्म करने के लिए 30 लाख की डिमांड पर रु दे दिए गए थे, बावजूद इसके और रुपयों की डिमांड की जा रही थी. इसी बात से परेशान होकर उसने खुदकुशी की. पुलिस ने उस वक्त मामले में मर्ग तो कायम किया लेकिन जिन तीन आरोपियों के बारे में मृतक के परिजन ने पुलिस को बताया उनपर जांच करीब आठ महीने तक चलती रही. लेकिन आरोपियों के नाम केस में नहीं जोड़े गए.

एफआईआर में देरी करने पर पुलिस पर भी उठ रहे सवाल (Etv Bharat)

बेटे के लिए इंसाफ लिए मां ने भी की आत्महत्या

बेटे की मौत को लेकर पीड़ित मां चंद्रा राणा ने भी पुलिस के कई चक्कर लगाए लेकिन लगातार न्याय न मिलने से वह हताश होती गई. और आखिरकार बीते शुक्रवार को चन्द्रा राणा ने भी अपने ही घर में अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. इस घटना के बाद पुलिस भी सकते में आ गई और आनन फानन में ब्लैक करने वाले वकील समेत आरोपी दंपत्ति पर आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया.

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मोबाइल में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी सबूत

मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी हेडक्वार्टर रॉबिन जैन ने बताया, '' लवजीत के मोबाइल फोन में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेजों की गहन जांच करने पर स्पष्ट हुआ है कि तीनों आरोपियों की प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से हताश होकर ही लवजीत ने सुसाइड किया था.'' इस मामले का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि इंसाफ के लिए भटक रही लवजीत की 54 वर्षीय मां चंद्रा राणा ने भी न्याय न मिलने से हताश होकर पांच दिन पहले खुदकुशी कर ली थी. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के तहत मामला दर्ज कर लिया है.