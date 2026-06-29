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मध्य प्रदेश में कबूतरों की अनोखी रेस, ग्वालियर से उड़कर पहुंच रहे चेन्नई, GPS चुनती है विनर

ग्वालियर से चेन्नई तक कबूतरों की रेस, सबसे पहले पहुंचने वाला कबूतर होता है विजेता, चेन्नई की रॉयल पिजन सोसायटी ग्वालियर से छोड़ती है कबूतर.

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मध्य प्रदेश में कबूतरों की अनोखी रेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 6:25 PM IST

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Updated : June 29, 2026 at 6:33 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: तमिलनाडु के लोगों को कबूतरों की रेस का अजब शौक है कि, अब उनके कबूतर ग्वालियर से उड़ान भरते हैं, इस लॉग डिस्टेंस रेस में कबूतर ग्वालियर से उड़कर कई दिनों का सफर तय कर अपने मालिक के पास वापस जाते हैं, जो कबूतर उनके पास पहुंचता है, वह रेस जीत जाता है. ये अनोखी रेस करीब डेढ़ हजार किलोमीटर की होती है. इस बार की रेस पल्लीकोंडा के मणिकंदन के 3 साल के कबूतर ने जीती है.

ग्वालियर के नरावली से कबूतरों ने भरी थी उड़ान

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कबूतर रेसिंग एक प्रतिष्ठा का खेल है. अब इस खेल का जुड़ाव ग्वालियर से हो चुका है. बीते 15 वर्षों से ये पिजन रेस ग्वालियर से शुरू होती है और चेन्नई में खत्म, ये रेस चेन्नई की रॉयल पिजन सोसाइटी द्वारा आयोजित की जाती है. जिसके लिए कबूतरों के साथ उनके मालिक हर साल मई महीने में ग्वालियर आते हैं, इस साल भी यह रेस 6 मई को आयोजित हुई थी. जिसमें करीब 2 दर्जन कबूतरों ने ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर नरावली गांव से उड़ान भरी.

ग्वालियर से चेन्नई के लिए छोड़े जाते हैं कबूतर (ETV Bharat)

8 से 10 दिन में कबूतर पहुंचते हैं मालिक के घर

इन कबूतरों में करीब आधा दर्जन कबूतर 8 दिन का सफर तय कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उड़कर महाराष्ट्र, कर्नाटक के आसमान नापते हुए तमिलनाडु के चेन्नई अपने मालिक के पास पहुंचे. जो कबूतर सबसे पहले पहुंचा, वह इस रेस का विजेता कहलाया. इस विनिंग सेरेमनी पर विजेता कबूतर के मालिक को 50 ग्राम चांदी का सिक्का भी दिया गया.

राजा महाराजाओं की परंपरा रही कबूतरों की रेस

चेन्नई की रॉयल पिजन सोसायटी के प्रेसिडेंट वी. मोहनकृष्णन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "कबूतरों के बीच रेस करवाना एक प्रतिष्ठा का सिंबल है. पूर्व में इस तरह की कबूतर रेस राजा महाराजा कराते थे, उसी परंपरा को वर्षों से निभाया जा रहा है. 2011 में एक सोसाइटी इसके लिए स्थापित की गई और अब उसी के अंतर्गत हर साल 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलो मीटर तक की रेस आयोजित करायी जाती है. जिसमें ग्वालियर से 1500 किमी और दिल्ली से 2 हजार किलोमीटर लंबी रेस होती है.

जीतने वाले के लिए इनाम नहीं, प्रतिष्ठा रखती है महत्व

इस रेस में हिस्सा लेने के लिए प्लेयर्स अपने कबूतरों के साथ ट्रेन से ग्वालियर पहुंचते हैं. इसके बाद वे शहर से दूर 20-25 किलोमीटर आउटर में इन कबूतरों को रिलीज करते हैं. इसके बाद दूसरा बैच वहां से सड़क मार्ग होते हुए दिल्ली पहुंचता है और वहां से 2 हजार किलोमीटर वाली रेस का कबूतर रिलीज किया जाता है. इस रेस में जीतने वाले को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है. इसमें कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड नहीं है.

GWALIOR PIGEONS RELEASED TO CHENNAI
बॉक्स से कबूतर उड़ाते हुए की तस्वीर (ETV Bharat)

इनाम के तौर पर ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 ग्राम चांदी का सिक्का ही दिया जाता है, लेकिन जो प्रतिष्ठा मिलती है. वह इनाम से सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यह एक परंपरा है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है. इस बार के रेस कंपटीशन में पल्लीकोंडा के आर मणिकंदन का कबूतर जीता था, जिसकी उम्र 3 वर्ष थी."

लॉग डिस्टेंस रेस के लिए ग्वालियर क्यों बना पसंद?

जब हमने उनसे पूछा की ग्वालियर ही क्यों तो उन्होंने बताया की, "ग्वालियर में भी फोर्ट है और दूरी के हिसाब से यह इस रेस के लिए सबसे उपयुक्त जगह है और राजा महाराजाओं की परंपरा को देखते हुए ही ग्वालियर फोर्ट की वजह से यहां से लॉग डिस्टेंस पिजन रेस की जाती है. ये कबूतर भी अपने मालिकों द्वारा प्रशिक्षित होते हैं. जिससे लंबी दूरी तय कर सकें. इनके ऊपर एक स्पेशल टैग लगाया जाता है.

जिससे उनकी पहचान हो सके. जब वह वापस आएं तो उसके मालिक का पता चल सके. साथ ही उड़ान भरने के स्थान का जीपीएस लोकेशन उस रेस की कैटेगरी का विजेता सुनिश्चित करती है."

Last Updated : June 29, 2026 at 6:33 PM IST

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