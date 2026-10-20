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साईं बाबा का वह दुर्लभ फोटो, जो घर-घर मौजूद, ग्वालियर के फोटोग्राफर ने कैद की थी तस्वीर

ग्वालियर के फोटोग्राफर ने कैद की थी साईं बाबा की तस्वीर ( ETV Bharat )

ग्वालियर: आज से 108 साल पहले शिरडी में दशहरे के दिन दोपहर करीब ढाई बजे साईं बाबा ने समाधि ली थी. आज भी साईं बाबा करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं और देश विदेश तक से लोग उन्हें पूजने आते हैं. अपने घरों में पूजा करते हैं, उस तस्वीर की जिसमें साईं बाबा एक दीवार से टिके कृष्ण मुद्रा में नजर आते हैं. उनके आसपास कुछ सेवक हैं, ये वह दुर्लभ तस्वीर है, जो लगभग उनके हर भक्त के दिल में बसी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तस्वीर का ग्वालियर से गहरा और सीधा जुड़ाव है, जी हां.. ये तस्वीर जिस फोटोग्राफर ने ली थी, उनका नाम था केएच मावल. वे ग्वालियर के रहने वाले थे.

सिंधिया रियासत के ऑफिशियल फोटोग्राफी थे केएच मावल