साईं बाबा का वह दुर्लभ फोटो, जो घर-घर मौजूद, ग्वालियर के फोटोग्राफर ने कैद की थी तस्वीर
शिरडी साईं बाबा ने 1918 में दशहरे के दिन ली थी महासमाधि, ग्वालियर के फोटोग्राफर द्वारा ली गई उनकी एक तस्वीर पूरी दुनिया में है फेमस. सिंधिया रियासत को ऑफिशियल फोटोग्राफर थे केएच मावल. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:18 PM IST
ग्वालियर: आज से 108 साल पहले शिरडी में दशहरे के दिन दोपहर करीब ढाई बजे साईं बाबा ने समाधि ली थी. आज भी साईं बाबा करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं और देश विदेश तक से लोग उन्हें पूजने आते हैं. अपने घरों में पूजा करते हैं, उस तस्वीर की जिसमें साईं बाबा एक दीवार से टिके कृष्ण मुद्रा में नजर आते हैं. उनके आसपास कुछ सेवक हैं, ये वह दुर्लभ तस्वीर है, जो लगभग उनके हर भक्त के दिल में बसी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तस्वीर का ग्वालियर से गहरा और सीधा जुड़ाव है, जी हां.. ये तस्वीर जिस फोटोग्राफर ने ली थी, उनका नाम था केएच मावल. वे ग्वालियर के रहने वाले थे.
सिंधिया रियासत के ऑफिशियल फोटोग्राफी थे केएच मावल
असल में केएच मावल उस जमाने में ग्वालियर के एक जाने माने फोटोग्राफर थे, क्योंकि वे सिंधिया राजवंश के ऑफिशियल फोटोग्राफी में शुमार थे. महल और महाराजा सिंधिया से लेकर उनके राजशाही और विदेशी मेहमानों की तस्वीरें निकालना, उनकी ही जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी एक तस्वीर से इतिहास में नाम दर्ज करा जाएंगे. ये तस्वीर थी, शिरडी के साईं बाबा की, जिसे उन्होंने उनके समाधि लेने से लगभग दो साल पहले लिया था.
आज वह तस्वीर दुनिया में साईं बाबा की दुर्लभ तस्वीर है. जिसकी पूजा साईं मंदिर से लेकर लोगों के घरों तक में होती है. इस तस्वीर के पीछे की कहानी की तलाश हमें उस ठिकाने तक ले गई, जो आज भी केएच मावल का घर है.
आज भी ग्वालियर में रहता है परिवार
केएच मावल तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका काम आज भी प्रचलित है. उनके वंशज आज भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहते हैं. अपने दादा की तरह ही फोटोग्राफी को आगे बढ़ा रहे हैं. ईटीवी भारत जब दिवंगत केएच मावल के घर पहुंचा तो बाहर लकड़ी से बना बोर्ड जिस पर उनकी पहचान 'केएच मावल एंड संस' आज भी लगा हुआ है. जिससे 1911 में स्थापित किया गया था. यहां हमारी मुलाक़ात और बात हुई उनके पोते लारेब मावल से और हमने उनसे जानी उस तस्वीर की कहानी जिसमे साईं बाबा दिखते हैं.
सिंधिया महाराज के कहने पर गए थे शिरडी
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए लारेब मावल कहते हैं कि, "मेरे दादाजी केएच मावल सिंधिया स्टेट के ऑफिशियल फोटोग्राफी थे. सन 1916 की बात है, महल से मौका मिला उन्हें रियासत के महाराजा माधौराव सिंधिया ने बुलाया था और कहा था कि, साईं बाबा का फोटो क्लिक करना है. उस जमाने में दादा जी के पास व्यू कैमरा हुआ करता था. अपने भारी भरकम लकड़ी के बने कैमरे के साथ दादा जी शिरडी पहुंचे. वहां उन्होंने क़रीब दो महीने का टाइम लिया इस फोटो को लेने में.
लंबे इंतजार के बाद मिला था फोटो लेने का मौका
लारेब मावल कहते हैं की, "दो महीने तक इंतजार करने के बाद भी फोटो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय साईं बाबा बीमार थे. वे बाहर बहुत कम निकलते थे. ऐसे में काफी कोशिश की क्योंकि वो साईं बाबा का फोटो था, जब कोई उम्मीद नहीं लग रही थी, तब उन्होंने साईं बाबा के साथ रहने वाले लोगों से संपर्क किया. उनसे दरख्वास्त की एक बाबा का एक फोटो करने का मौका मिल जाए. आश्वासन मिला कि, जब बाबा निकलेंगे तो वे किस समय कहां से गुजरेंगे ये बता देंगे. फिर ऐसा ही हुआ, जब बाबा निकले तो उनके साथी ने सूचना दी की आप तैयार रहिएगा.
बीमार थे बाबा दीवार से टिके और कैमरे में क़ैद हो गई तस्वीर
केएच मावल सूचना मिलते ही पूरी तरह तैयार रहे, अपना कैमरा पहले ही सेटअप कर लिया. जैसे ही बाबा का वहां आना हुआ, क्योंकि साईं बाबा बीमार थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो वे एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हुए, बस उतनी सी देर में वह फोटो खींच लिया गया, जो आज के समय वह बहुत ही दुर्लभ और पूजनीय फोटो बन चुका है.
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बाबा का फोटो खींचने का मौका नहीं गवाना चाहते थे मावल
हालांकि ग्वालियर से इतनी दूर शिरडी तक जाने की कहानी जब हमने पूछी तो केएच मावल के पोते लारेब ने बताया कि, चूंकि दादाजी सिंधिया स्टेट के फोटोग्राफर थे, इसलिए उन्हें महल से ही बोला गया था कि, आप जाकर बाबा का एक फोटो लीजिए. वे एक अच्छे फोटोग्राफर थे, उनके उसूल थे कि जो करना है, वह करना ही है. ऊपर से ये फोटो साईं बाबा का था. ऐसा मौका वो कैसे जाने देते. उन्होंने कोशिश की मेहनत की और उसकी सफलता मिली, समय लगा लेकिन हो गया."
आज भी संभाल कर रखा है वह कैमरा, जिसने इतिहास को किया कैद
साईं बाबा का फोटो उस दौर में केएच मावल ने जिस व्यू कैमरे से लिया, वह आज भी उनके परिवार की मिल्कियत है. जिसे उनके बड़े पोते रजा मावल ने संभालकर अपने कलेक्शन में रखा है. ये लाल रंग का व्यू कैमरा 1865 में बना था. आज भी भोपाल में रखा हुआ है. उस इतिहास की गवाही दे रहा है, इस कैमरे से जो फोटो लिया गया था.
वह शिरडी में साईं बाबा के सहायक लक्ष्मण रत्नपारखी के घर के पीछे की दीवार थी. जहां एक छाते के नीचे खड़े साईं बाबा श्रीकृष्ण की मुद्रा में नजर आते हैं. आज ये तस्वीर देश दुनिया में फैली है, लेकिन आज भी इसके तार ग्वालियर से जुड़े हैं.