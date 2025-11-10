हिंदू राष्ट्र बनाने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने दिया मंत्र

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read
ग्वालियर: बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं. इस बीच भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने धीरेंद्र शास्त्री को सलाह दी है. फूल सिंह बरैया का कहना है "धीरेंद्र शास्त्री चाहते हैं कि भारत में जातियां समाप्त हों और यह हिंदू राष्ट्र बने तो पहले अंतरजातीय विवाह कराने होंगे. हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हिंदू बनाओ यात्रा करना चाहिए."

धीरेंद्र शास्त्री से जातियां खत्म करने की शर्त

फूल सिंह बरैया ने कहा "हिंदू धर्म में 04 वर्ण हैं. क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये चारों एक-दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते, जब तक इनकी आपस में इंटरकास्ट शादियां नहीं करायीं जाएंगी. तब तक देश में जातियां खत्म नहीं हो सकती, सभी एक समान नहीं हो सकते. भारत में जातियां खत्म नहीं हो सकती और पंडित धीरेंद्र शास्त्री सभी जातियां एक समान करने जैसे बयान सिर्फ स्टंटबाजी के लिए दे रहे हैं. इस तरह के बयान देने से पहले क्या उन्होंने अपने धर्मगुरुओं से पूछा है. या फिर ये उनका निजी बयान है या पॉलिटिकल बयान. इस तरह के बयान नेता देते हैं."

भांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया (ETV BHARAT)

समर्थकों को इंटरकास्ट मैरिज की सलाह दें

बरैया ने कहा "अगर धीरेंद्र शास्त्री धर्माचार्य बनते हैं और जातियां खत्म करना चाहते हैं तो क्या वे अपने साथ चल रहे लोगों को कहेंगे कि वे इंटरकास्ट मैरिज करें. अगर धीरेंद्र शास्त्री चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने तो इसका एक ही समाधान है अंतर्जातीय विवाह. जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होंगी, वह भी गवर्मेंट इसे प्रोत्साहित नहीं करेगी, तब तक इस प्रकार की बयानबाजी समझ से परे है."

Phool Singh Baraiya challenge
दिल्ली से वृंदावन तक हिंदू एकता सनातन यात्रा (ETV BHARAT)

बरैया ने बताया जातियों का गणित

विधायक बरैया का कहना है "हिंदू राष्ट्र के लिये उनकी यात्रा भी वैध नहीं है. क्योंकि उससे पहले उन्हें धर्मग्रंथों की पढ़ाई करना चाहिए. इनमें ओबीसी की 3743 जातियां और एससी एसटी की 3 हज़ार जातियों में शूद्र लिखा है. इन शूद्र को भी दो भागों में बांटा गया है. ओबीसी के शूद्र सछूत शूद्र हैं और एससी एसटी के शूद्र अछूत हैं."

"सिर्फ़ कह देने से हिंदू बहुसंख्यक नहीं माना जाता है, क्योंकि धर्मग्रंथों में 90 प्रतिशत जातियों को शुद्र लिखा गया है. ऐसे में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा. पहले वैध हिंदू राष्ट्र के लिए शूद्रों को हिंदू बनवाने की यात्रा करना चाहिए."

