आवारा कुत्तों से परेशान लोग, शिकायत पर डॉग लवर्स से मिल रही धमकी, पुलिस से लगायी गुहार
ग्वालियर में कुत्तों ने लोगों का जीना किया मुहाल, डॉग लवर्स पर लगाया धमकियां देने का आरोप, जिले में हर दिन 400 डॉग बाइट केस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : June 11, 2026 at 11:43 AM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आवारा कुत्तों के आतंक से जहां लोग दहशत में हैं, वहीं डॉग लवर्स की धाकियों से परेशान हो रहे हैं. ऐसे ही कुछ रहवासी नगर निगम से सुनवाई नहीं होने पर पुलिस से मदद की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुचे थे. लोगों ने अपनी बात पुलिस अधिकारियों के सामने रखी है जिस पर उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.
असल में ग्वालियर जिले में हर दिन 400 के करीब केस डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं. शहरी क्षेत्र में भी लोग आवारा कुत्तों से दहशत खा रहे हैं. इस बीच ग्वालियर के गंजी वाला मोहल्ला के दर्जनों रहवासी एसपी ऑफिस पहुंचे जिनकी सुनवाई नगर निगम ने नहीं की. लोगों का आरोप है कि, मोहल्ले के 7 लोगों को कुत्ते काट चुके हैं. निगम से शिकायत करने पर डॉग लवर धमका रहे हैं.
आवारा कुत्तों से परेशान लोग
असल में मामला माधौगंज थाना क्षेत्र के गंजी वाला मोहल्ला का है. मोहल्ले के रवि श्रीवास के साथ दर्जनों लोग बुधवार को एसपी ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे. अपनी व्यथा कहते हुए लोगों ने बताया कि, पिछले कई महीनों से इलाके में 7-8 आवारा कुत्तों का आतंक छाया हुआ है. ये आवारा डॉग राह चलते लोगों को, बच्चों और बुजुर्गों पर हमलावर हो रहे हैं. उनके मोहल्ले में अब तक 7 लोगों को काट भी चुके हैं.
डॉग लवर दे रहे पीड़ितों को धमकी
लोगों का कहना है कि, हालत अब ऐसे हैं कि, स्कूली बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, दिन रात बाइक सवार भी इन कुत्तों की वजह से गिरकर घायल हो रहे हैं. जब इससे परेशान लोगों ने नगर निगम के हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत की तो कुछ डॉग लवर उनके मोहल्ले में आए और उन्होंने कुत्तों को हटाने का विरोध किया और धमकी दी कि कुत्तों को हाथ भी लगाया तो कानूनी कार्रवाई करवा देंगे.
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निगम पर लापरवाही का आरोप, प्रदर्शन की भी चेतावनी
लोगों का आरोप है कि नगर निगम आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण में लापरवाही बरत रहा है. इसी वजह से हर जगह कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और वे हिंसक हो रहे हैं. शिकायत लेकर आए लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी शिकायत पर अब जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन करेंगे.
पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
सीएसपी किरण अहिरवार का कहना है कि, ''गंजी वाला मोहल्ला के लोगों ने आवारा कुत्तों से परेशानी की शिकायत की है, उनके क्षेत्र में आवारा डॉग्स का आतंक है डॉग बाइट्स की घटनाएं हो रही हैं. और शिकायत के बाद भी नगर निगम से सुनवाई नहीं हो रही और उन्हें डॉग लवर्स द्वारा धमकाया जा रहा है. शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है. नगर निगम के अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी. कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी.''