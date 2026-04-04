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ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर में होगा इलाज, डिस्पेंसरी में गरीबों को मुफ्त ट्रीटमेंट की सुविधा

ग्वालियर का अचलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट परिसर में शुरू करने जा रहा डिस्पेंसरी. गरीबों को मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR ACHLESHWAR MANDIR DISPENSARY
ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में होगा मरीजों का इलाज (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:24 AM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: आपने गली मोहल्ले में डॉक्टरों के क्लीनिक देखे होंगे, सरकारी और बड़े निजी अस्पताल भी देखे होंगे. समय-समय पर लगने वाले स्वास्थ्य शिविर भी विजिट किए होंगे लेकिन अगर हम आपसे कहें कि, मंदिर में डिस्पेंसरी बनेगी और वहां भी बड़े बड़े डॉक्टर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज देंगे तो चौंकिएगा नहीं. ये फैसला लिया है ग्वालियर के प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट ने, जल्द ही मंदिर परिसर में ट्रस्ट एक डिस्पेंसरी शुरू करने वाला है जहां गरीबों को मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी.

गरीब और असहाय मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज और दवाएं

ग्वालियर का प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर आस्था के साथ साथ नए-नए प्रयोगों का भी केंद्र बना हुआ है. हाल ही में मंदिर ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि, ग्वालियर के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए मंदिर परिसर में ही एक डिस्पेंसरी संचालित की जाएगी. जहां उन्हें इलाज और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. जिससे कि जरूरतमंद और गरीब लोगों पर बीमारी या चोट के समय इलाज का आर्थिक बोझ ना पड़े.

ग्वालियर में मंदिर में होगा मरीजों का इलाज (ETV Bharat)

आंखों के इलाज के लिए भी एक संस्था करेगी सहयोग

मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक राजेश परासर कहते हैं "जो गरीब और असहाय लोग हैं उनके लिए डिस्पेंसरी शुरू की जा रही है. इसके लिए मंदिर परिसर में ही एक खाली कमरा तैयार कराया जा रहा है, जहां इसका संचालन होगा. इस डिस्पेंसरी में शहर के 4 से 5 बड़े डॉक्टर बैठेंगे और मरीजों के लिए ओपीडी लगाएंगे. हर दिन एक डॉक्टर यहां 2 घंटे अपनी चिकित्सा सेवा देगा.

इसके अलावा आंखों से संबंधित समस्याओं के लिए भी अलग से इलाज की व्यवस्था की जा रही है, जो एक संस्था द्वारा सहयोग कराया जाएगा. इसमें आंखों के ट्रीटमेंट से लेकर ऑपरेशन तक की व्यवस्था होगी."

FREE TREATMENT ACHLESHWAR MANDIR
गरीबों को मिलेगी इलाज की मुफ्त सुविधा (ETV Bharat)

चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मुफ्त में देंगे इलाज

प्रबंधक राजेश परासर ने बताया "मंदिर की डिस्पेंसरी में अलग विशेषज्ञ, जिनमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर संजय गोयल, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर केके अग्रवाल, पैथालॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र नागौरी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गायत्री नागौरी गायनेकोलॉजिस्ट और आयुर्वेद डॉक्टर हिना जैन यहां मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे. ये सभी डॉक्टर एक-एक दिन डिस्पेंसरी में बैठेंगे.

ACHLESHWAR MANDIR START DISPENSARY
अचलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट शुरू कर डिस्पेंसरी (ETV Bharat)

ये डॉक्टर्स यहां मरीजो को पूरी तरह निशुल्क चिकित्सा परामर्श देंगे. वे किसी तरह की फीस भी इसके बदले मंदिर ट्रस्ट से नहीं लेंगे. वे हर दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय डिस्पेंसरी में देंगे. अगर कोई और भी डॉक्टर आगे इस डिस्पेंसरी से जुड़ कर सहयोग देना चाहेगा तो इसका और विस्तार होगा.

'मरीजों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं'

ट्रस्ट प्रबंधक राजेश परासर ने बताया कि "मंदिर में डिस्पेंसरी खोलने से जरुरतमंद खासकर गरीब लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. सरकारी अस्पताल तो सभी जगह हैं लेकिन वहां भीड़ भी काफी रहती है. मंदिर की डिस्पेंसरी में भीड़ कम रहेगी. आसपास रहने वाले गरीब और असहाय लोग यहां तक आसानी से आ सकते हैं.

ACHLESHWAR MANDIR DISPENSARY POORS
अचलेश्वर महादेव मंदिर ग्वालियर (ETV Bharat)

इलाज के साथ यहां सुविधाएं भी मिलेंगी तो इसका लाभ सभी को मिलेगा. ये सेवा भाव से लिया गया एक निर्णय है. सेवा भाव का एक अच्छा संदेश लोगों के बीच जाएगा और जो भी डॉक्टर या सस्थाएं सेवा करना चाहेंगी उनका स्वागत है."

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