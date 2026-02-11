ETV Bharat / state

जल्दबाजी में जान से खेला यात्री, चलती ट्रेन में फिसला पैर, हेड कॉन्स्टेबल बना मसीहा

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जरा सी हड़बड़ यात्री को पड़ती जिंदगी पर भारी, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला पैर, हेड कॉन्स्टेबल बना मसीहा.

GWALIOR HEAD CONSTABLE SAVED LIFE
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर यात्री का फिसला पैर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
ग्वालियर: रेलवे स्टेशन पर एक प्रधान आरक्षक की बहादुरी और समझदारी से एक रेल यात्री की जान बच गई. यात्री प्लेटफार्म पर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था. इसी बीच उसका पैर फिसल गया था. ट्रेन में चढ़ते वक्त लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है, बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले मध्य प्रदेश के अलग-अलग रेलवे स्टेशनों से सामने आए, जहां जल्दबाजी के चक्कर में लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर बैठते हैं और हर बार ऐसे मौके पर पुलिस जवान उनका मददगार बनता है.

चलती पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन से चढ़ने का प्रयास

ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, क्योंकि एक यात्री की जान रेलवे के प्रधान आरक्षक धीर सिंह ने समय रहते बचा ली. बताया जा रहा है कि, घटना ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है. जहां दिल्ली की ओर जा रही पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20243 प्लेटफार्म से रवाना हो रही थी. ट्रेन चलते ही एक यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया तो उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के साथ घिसटने लगा.

जल्दबाजी में जान से खेला यात्री (ETV Bharat)

समय रहते यात्री को खींचा, बची जान

अचानक यात्री को इस तरह ट्रेन पर लटका देख प्लेटफार्म पर ड्यूटी पर तैनात रेलवे प्रधान आरक्षक धीर सिंह ने दौड़ लगा दी और जब यात्री ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसने लगा था, उसी समय उसके पास पहुंचे धीर सिंह ने बहादुरी दिखाते हुए उसे पकड़कर प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया और उसकी जान बचाई. इस घटना में यात्री को मामूली चोटें भी आई थी, इसलिए उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

GWALIOR RAILWAY STATION VIDEO
यात्री को बचाते हेड कॉन्सटेबल (ETV Bharat)

'लोगों से अपील, ऐसी लापरवाही ना करें, ये घातक'

इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी प्लेटफार्म पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया. जिसमे पूरा घटनाक्रम साफ देखा जा सकता है. मामले को लेकर रेलवे पीआरओ झांसी मंडल मनोज कुमार सिंह का कहना है कि, "आरक्षक ने सूझबुझ और बहादुरी का काम किया है, लेकिन यात्रियों से भी ये अपील है की, इस तरह चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास ना करें, ये उनके लिए घातक हो सकता है. रेलवे के सुरक्षा नियमों का सभी को पालन करना चाहिए."

