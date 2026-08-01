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तिलकधारी तोता लापता, शकुंतला की याद में छोड़ा खाना, ढूंढने वाले को 50 हजार का इनाम

5 दिन पहले उड़ गई 'शकुंतला' फिर वापस नहीं लौटी ग्वालियर के अलकापुरी में रहने वाले अनिल ओझा का परिवार इन दिनों भारी दुख से गुजर रहा है. उनके परिवार का एक सदस्य कहीं गुम हो गया है, जिसको ढूंढने वाले को तगड़ा इनाम भी मिलेगा. ये सदय हैं अनिल ओझा के परिवार का मिट्ठू यानि 'शकुंतला' जो 5 दिन पहले सोमवार को अचानक घर की खुली खिड़की से कहीं उड़ गई. उसके बाद से ही पूरा परिवार उसके लिए व्यथित है. और अब ग्वालियर के हर कोने में उसे ढूंढने की कवायद कर रहा है.

ग्वालियर: अक्सर किसी की कोई कीमती चीज खो जाये तो लोग उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं. ढूंढने वाले को इनाम तक देते हैं. लेकिन ग्वालियर में इन दिनों एक ई रिक्शा पर लगा बैनर सभी का ध्यान खींच रहा है. क्योंकि इस पर किसी चीज या व्यक्ति नहीं बल्कि एक तोता खोजने की अपील है, वह भी 50 हज़ार रुपये के इनाम के साथ.

गली गली तोते के लिए मुनादी

अनिल ओझा ने तो अपने मिट्ठू को ढूंढने वाले को 50 हज़ार का इनाम तक घोषित कर दिया है और इसकी मुनादी ग्वालियर की गली गली में करा रहे हैं. एक ई-रिक्शा उन्होंने हायर किया है, जिस पर तोता शकुंतला की तस्वीर और जानकारी के साथ इनाम की बात लिखवाई है. साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी दिया है. ये ई रिक्शा पूरा दिन ग्वालियर भर में चक्कर लगा रहा है और उस पर लिखी बात देख कर हर कोई हैरान हो रहा है.

ग्वालियर में पालतू तोते की तलाशी का अनोखा अंदाज (ETV Bharat)

साल भर पहले आयी 'शकुंतला' घर की सदया बन गई

अनिल ओझा से संपर्क करने पर उनका कहना था कि, ''शकुंतला को वे एक साल पहले ही घर लाए थे. उसके आने के बाद घर में रौनक हो गयी. खासकर उनकी मां और बेटी दोनों का उससे खासा लगाव हो गया था. वह परिवार का सदस्य बना गया था. लेकिन जब से वह गया है तब से ही उनकी मां और बेटी दोनों उदास और हताश हैं.''

दादी-पोती के गले से नहीं उतर रहा निवाला

अनिल कहते हैं कि, ''उनकी मां और बेटी तोते के जाने के बाद से ठीक से खाना पीना तक नहीं खा रही. ऐसे में ये 50 हज़ार रूपए कोई मायने नहीं रखते. अगर उनका तोता वापस मिल जाएगा तो मां और बेटी दोनों फिर से ख़ुश रहेंगी." अनिल बताते हैं कि, ''उनके तोते की पहचान आसानी से की जा सकती है, वह हरे रंग का है, लेकिन उसके माथे पर सिलेटी और लाल रंग का तिलक है. जो उसे ढूंढ लाएगा उसे वह इनाम की रकम देंगे.''