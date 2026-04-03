ETV Bharat / state

लहरों पर जीत! बिना पैरों के ग्वालियर के सतेंद्र ने पार किया 7 समंदर, बने पहले एशियाई पैरा स्विमर

इसकी वजह से चीजे चैलेंजिंग थी, इसके लिए हमने टीम के साथ करीब 24 किलोमीटर की स्विमिंग 9 घंटे 22 मिनट में पार की, जो एशियन रिकॉर्ड बना. जैसा आपने कहा जिस तरह बहता पानी ठहर जाये तो वह पीने योग्य नहीं रहता ऐसे ही आपकी प्रतिभा है, जिस तरह अपनी उपलब्धि के साथ आगे बढ़ेगी तो ख़ुद में तो सकारात्मक प्रयास बढ़ाती ही है, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है इसलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए.''

सवाल- सतेंद्र जी एक के बाद एक उपलब्धियां बढ़ाते जा रहे हैं. कुक स्ट्रेट सी चैनल को लेकर किस तरह तैयारी की? जवाब- ''देखिए कुक स्ट्रेट काफी चेलेंजिंग है, ये दुनिया के सात सी चैनल्स में शामिल है. जैसे इंग्लिश चैनल, कैटलीना चैनल नार्थ चैनल हैं, न्यूज़ीलैंड का कुक स्ट्रेट है, जापान में सागोरी चैनल, हवाई चैनल है, स्पेन में ज़िब्राल्टर है, इनमें कुक स्ट्रेट समुद्री चैनल में स्विमिंग लगभग 24 किलोमीटर है और इसमें तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. इसमें करंट भी काफ़ी ज़्यादा है.

कैसे इस सफर की शुरुआत हुई और कैसे सतेंद्र लोहिया बने एशिया के पहले पैरा स्विमर, हाल ही में दुनिया के सबसे खतरनाक सी चैनल में शुमार न्यूज़ीलैंड के कुक स्ट्रेट सी चैनल को पार करने के बाद ग्वालियर पहुंचे सतेंद्र लोहिया ने ईटीवी भारत से ख़ास बातचीत की.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के भिंड में जन्मे, ग्वालियर में घर बनाया, तैराकी सीखी और फिर देश ही नहीं दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाले सतेंद्र सिंह लोहिया आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. एक तैराक जो अपने दोनों पैरों से दिव्यांग है, लेकिन दुनिया के सातों समुद्री चैनल पार करने निकला है. इस हौसले के लिए राज्य और भारत सरकार से सम्मान भी मिला है.

सवाल- भारत में तमाम तैराक हैं, जिनमें दिव्यांग भी शामिल है, और ज्यादातर का ऐम होता है नेशनल इंटरनेशन तैराकी के इवेंट में जाना और जीतना. लेकिन आपने बिल्कुल अलग पाथ चुना, आप पूल के साथ अब समुद्र में उतर आए हैं. पहले इंग्लिश चैनल, फिर कैटलीना और अब कुक स्ट्रेट, इसके पीछे की वजह क्या रही?

जवाब- ''मैंने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है. कई मेडल्स भी जीते हैं, लेकिन उम्र और समय सीमा भी होती है. लेकिन एक ओपन वाटर स्विमिंग होती है, जो साहसिक कार्य होता है. जब मैं साहसिक कार्यों में आगे बढ़ा तभी मुझे तेनजिंग नोर्गे अवार्ड मिला. समुद्र से जिस तरह जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, हम चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हैं. पूल में फ़ास्ट स्विमिंग होती है लेकिन समुद्र में मैराथन स्विमिंग होती है. इसमें मन और संतुलन पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है.

मेरे मन में इन समुद्री चैनल्स को पार करने की बात इसलिए सामने आई क्योंकि पहले भारत में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जो समुद्र से लगे राज्य हैं, वहां के लोग प्रयास करते थे. लेकिन मध्य प्रदेश में कोई सोचता भी नहीं था. ग्वालियर में कौन सोचता, यहां समुद्र तो देखने को भी नहीं मिलता, लोग समुद्र देखने बाहर जाते हैं. इसलिए निश्चय किया कि, समुद्र देखेंगे नहीं उसमें तैराकी करेंगे और स्विमिंग के जरिए देश का नाम रोशन करेंगे. ये सोच मन में आई इस वजह से आज ये संभव हो रहा है.''

पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद बने स्विमर (ETV Bharat)

सवाल- पहले पद्म श्री समान और अब कुक स्ट्रेट की उपलब्धि, कहां-कहां से इस बार बधाइयां मिली?

जवाब- जब कोई अच्छा कार्य करता है तो स्वाभाविक सी बात है लोग बधाइयां देते हैं. लेकिन हमे इस बात से मोटीवेट होना चाहिए ये हमारे कार्य का सम्मान है एप्रिसिएशन है. हमे आगे और भी अच्छा करना है ये संदेश हमारे अंदर जागना चाहिए.

सीएम मोहन यादव के साथ सतेंद्र सिंह लोहिया (Satendra Singh Lohia Facebook account)

सवाल- कुक स्ट्रेट के बाद अब अगला टारगेट क्या है?

जवाब- ''अगला टारगेट.. अभी जल्द ही इंग्लिश चैनल जाने वाला हूं, मैं तीसरी बार वहां जाऊंगा. इसके बाद स्पेन भी जाना है. मेरा टारगेट है कि, दुनिया के सभी सातों समुद्री चैनल हैं उन्हें पार कर देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करूं. ग्वालियर से मध्य प्रदेश से मेरे जैसे और युवा आगे निकले और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को गौरवान्वित करें. साथ ही कहना चाहूंगा कि, जो दिव्यांग युवा और और उनके साथ जो स्वस्थ युवा हैं वे भी जीवन में आगे बढ़े, कभी हताश ना हों, जब आपके अंदर कार्य शक्ति, निष्ठा और आगे बढ़ने की ताकत है पूरी कायनात आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेगी. बशर्ते आपको घर से निकलना पड़ेगा. रास्ते में लोग बहुत सपोर्ट करते हैं.''

स्ट्रेट सी चैनल पार कर बने पहले एशियाई पैरा स्विमर (Satendra Singh Lohia Facebook account)

आख़िरी सवाल- बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं.लेकिन खेल विभाग की कुछ कमियाँ जो आगे नहीं बढ़ने देती, आपकी नज़र में वो कौन सी चीज़े हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है?

जवाब- ''डेफिनेटली, मैंने पहले भी बताया है कि दिव्यांगों के लिए पुल के पास रैंप होना चाहिए. सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी है कि खिलाड़ियों को समय दर समय 6 महीने या साल में प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि आप लाखों रुपये दें लेकिन उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि देना चाहिए, एक अच्छा वातावरण और समय समय पर प्रोत्साहन खिलाड़ी को आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है.''