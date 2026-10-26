सीएम राइज स्कूल की निर्माणाधीन इमारत की छत का हिस्सा ढहा, हादसे में 4 मजदूर घायल
ग्वालियर में सीएम राइज स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग की छत का हिस्सा ढहा, प्रोजेक्ट मैनेजर बोले लापरवाही मिली तो होगी सख्त कार्रवाई. रिपोर्ट पीयूष श्रीवास्तव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:47 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:53 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर के कंपू इलाके में पद्मराजे विद्यालय में बन रही सीएम राइज स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर एक बड़ा हादसा हो गया. परिसर में बन रही एक बिल्डिंग की छत कास्टिंग के दौरान भरभरा कर गिर पड़ी जिसकी वजह चार मजदूर घायल हो गए हैं. इस घटना के लिए निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं.
असल में ग्वालियर के कंपू इलाके में संचालित शासकीय पद्माराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सीएम राइज (सांदीपनि विद्यालय) में तब्दील किया जा चुका है जिसके लिए स्कूल परिसर में ही करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से नया भवन तैयार किया जा रहा है, जिसे पुलिस हाउसिंग सोसाइटी द्वारा बनवाया जा रहा है. इसी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग का निर्माण भी लगातार जारी है. सोमवार को जब इस बिल्डिंग की छत कॉलम पर कास्ट की जा रही थी इसी दौरान छत का निर्माणाधीन हिस्सा अचानक ढह गया.
हादसे की चपेट में आये चार मजदूर
जिस समय हादसा हुआ उस दौरान घटना वाली छत पर चार मजदूर कम कर रहे थे. अचानक चरमराहट की आवाज के साथ छत का वह पूरा हिस्सा मटेरियल के साथ ढह कर नीचे आ गया और उसी के साथ वहां काम कर रहे दो मिस्त्री और दो मजदूर भी नीचे गिरे और वे इस हादसे की चपेट में आकर घायल हो गए. इन मजदूरों में दो दमोह जिले के गईं और दो छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैं. घटना के बाद तुरंत ही आसपास काम कर रेज मजदूरों ने उन्हें निकाल लिया और घायल अवस्था में इलाज के लिए तुरंत ट्रामा सेंटर भेजा गया.
'प्रेशर मशीन की वजह से बढ़ गया था छत का लोड'
मौके पर मौजूद निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर का कहना है कि, "छत ढलाई के दौरान प्रेशर मशीन की वजह से शटरिंग पर मैटेरियल का लोड ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ. हालांकि इस घटना में मजदूर सामान्य है उन्हें मामूली चोटें आई हैं."
घायलों को उपचार और मदद का पूरा प्रयास
वहीं, मौके पर पहुंचे तहसीलदार मनीष कुमार जैन का कहना था की, "घटना की जानकारी लगते ही वे यहां पहुंचे हैं. चार मजदूर घायल हुए उन्हें तुरंत ही ट्रॉमा सेंटर पहुंचा दिया गया था. चारों की स्थिति सामान्य है और उनका इलाज चल रहा है. घायलों की हरसंभव मदद का प्रयास किया जा रहा है."
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'लापरवाही मिली तो होगी सख्त कार्रवाई'
इधर, घटना की जानकारी लगने पर पुलिस हाउसिंग सोसायटी की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर भी हालातों का ज्याजा लेने घटनास्थल पर पहुंचे, प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज आचार्य का कहना था कि, "सूचना मिली थी कि बिल्डिंग की रूफ कास्टिंग के दौरान शटरिंग ढह गई है. इस संबंध में कांट्रेक्टर या स्टाफ की कोई लापरवाही या गलती सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बिल्डिंग के काम को दोबारा से सही गुणवत्ता के साथ शुरू किया जाएगा. सीएम राइज स्कूल के लिए दो नई इमारतें प्रस्तावित हैं जिनमें से एक काम पूरा हो चुका है जबकि दूसरी का निर्माण जारी है इसी निर्माणाधीन इमारत में हादसा हुआ है".