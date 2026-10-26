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सीएम राइज स्कूल की निर्माणाधीन इमारत की छत का हिस्सा ढहा, हादसे में 4 मजदूर घायल

ग्वालियर में सीएम राइज स्कूल की निर्माधीन बिल्डिंग की छत का हिस्सा ढहा ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर के कंपू इलाके में पद्मराजे विद्यालय में बन रही सीएम राइज स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर एक बड़ा हादसा हो गया. परिसर में बन रही एक बिल्डिंग की छत कास्टिंग के दौरान भरभरा कर गिर पड़ी जिसकी वजह चार मजदूर घायल हो गए हैं. इस घटना के लिए निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं.

असल में ग्वालियर के कंपू इलाके में संचालित शासकीय पद्माराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सीएम राइज (सांदीपनि विद्यालय) में तब्दील किया जा चुका है जिसके लिए स्कूल परिसर में ही करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से नया भवन तैयार किया जा रहा है, जिसे पुलिस हाउसिंग सोसाइटी द्वारा बनवाया जा रहा है. इसी प्रोजेक्ट की बिल्डिंग का निर्माण भी लगातार जारी है. सोमवार को जब इस बिल्डिंग की छत कॉलम पर कास्ट की जा रही थी इसी दौरान छत का निर्माणाधीन हिस्सा अचानक ढह गया.