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तरण पुष्कर में तैराकी सत्र का शुभारंभ, पैरा स्विमर पद्मश्री सतेंद्र लोहिया ने लगाई पहली छलांग

पैरा स्विमर पद्मश्री सतेंद्र लोहिया ने लगाई पहली छलांग ( ETV Bharat )

शुभारंभ अवसर पर पद्मश्री सम्मानित दिव्यांग तैराक सतेंद्र लोहिया ने अपने उद्बोधन के बाद पूल में सबसे पहली छलांग लगायी. इस दौरान उन्होंने दो लैप तैरकर पूरे किए. मीडिया से बातचीत में सतेंद्र सिंह लोहिया ने बताया कि, "उन्होंने भी तरण पुष्कर में काफी स्विमिंग की है. उन्होंने कहा की, "ये बड़े गर्व की बात है की, मैंने तरण पुष्कर के इसी पूल में तैराकी सीखी है और अब यहां उद्घाटन के लिए मुख्य बुलाया गया है, ये प्राउड की बात है.

ग्वालियर में नगर निगम द्वारा संचालित तरण पुष्कर स्विमिंग पूल का नया सत्र आधिकारिक रूप से हनुमान जयंती के मौके पर शुरू हो गया है. सत्र शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरकांड के साथ की गई. जिसमे ग्वालियर महापौर, नगर निगम आयुक्त के साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर अंतरराष्ट्रीय तैराक और पद्मश्री सतेंद्र लोहिया शामिल हुए.

ग्वालियर: इंटरनेशनल पैरा स्विमर व पद्मश्री सम्मानित सतेंद्र सिंह लोहिया गुरुवार को ग्वालियर के तरुण पुष्कर परिसर में पहुंचे. वे यहां नगर निगम तरण पुष्कर के नवीन तैराकी सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, सतेंद्र लोहिया ने इस दौरान सत्र के इनॉग्रेशन के साथ ही पूल में पहली छलांग भी लगाई.

'तैराकी खेल नहीं जीवन रक्षक कौशल, सभी को सीखना चाहिए'

सतेंद्र लोहिया का कहना है कि, उन्होंने तैराकी सिर्फ इसलिए नहीं सीखी कि नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना था, बल्कि उनका मानना है कि, तैराकी हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना जो पानी में होती है, लोग डूबते हैं, तब उसे देखने वाला मजबूर होता है. वह चाह कर भी उसकी जान नहीं बचा पाता, लेकिन अगर हम तैरना जानते हों तो ऐसी परिस्थिति में अपने साथ ही दूसरा का जीवन भी बचा सकते हैं. तैराकी कौशल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जीवन रक्षक कला है."

'बच्चों को सीखने के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे कोच'

कार्यक्रम में शामिल हुई ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार का कहना है कि, "गर्मियों को देखते हुए तरण पुष्कर के दरवाजे खोल दिए गए हैं. जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, बड़े, महिलाए यहां तैराकी सीखने आए और स्विमिंग का आनंद लें. हर बार की तरह इस बार भी यहां स्विमिंग कोच रहेंगे. जिससे बच्चों के साथ कोई घटना हो और उनकी निगरानी में बच्चे तैराकी सीख सकें."

सतेंद्र लोहिया ने स्विमिंग पूल में लगाई छलांग (ETV Bharat)

अब तक 275 से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीयन

इधर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि, "गुरुवार को नगर निगम का तरण पुष्कर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है और शुक्रवार से सभी नागरिकों के लिए यह ओपन हो जाएगा. अब तक ग्वालियर में इसके लिए 700 से ज्यादा फार्म वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 275 फार्म यहां वापस जमा भी हो गए जो वेरीफाई किए जा चुके हैं और इनका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है.

हर दिन दो बैच में संचालित होगा स्विमिंग पूल

नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि, शुक्रवार 3 अप्रैल से हर दिन तरण पुष्कर दो बैच में संचालित होगा, पहला बैच सुबह 6 से 10 बजे तक और दूसरा बैच शाम को 5:30 से 8 बजे तक की टाइमिंग रहेगी. ग्वालियर के लोग या जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर इसका लाभ ले सकते हैं.