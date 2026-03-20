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चोरी होने पर पुलिस के पास नहीं पाढ़ाय माता के दरबार में लगाते हैं अर्जी, औरंगजेब से जुड़ा इतिहास

ग्वालियर की पाढ़ाय वाली माता की महिमा निराली. मां के मंदिर का इतिहास मुगल शासक औरंगजेब से जुड़ा है.

Gwalior Padhay Wali Mata
ग्वालियर की पाढ़ाय वाली माता की महिमा निराली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 1:28 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 1:46 PM IST

5 Min Read
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रिपोर्ट : पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर : मां बाघेश्वरी माता को पाढ़ाय वाली माता के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि अगर किसी का कोई समान चोरी हो जाये या खो जाए तो मंदिर में अर्जी लगाने से वह मिल जाता है. ग्वालियर के नई सड़क इलाके में स्थित पाढ़ाय माता का मंदिर समय के साथ पहाड़ा वाली माता के नाम से जाना जाने लगा है. ये मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है. करीब 350 साल पुराने इस प्राचीन मंदिर में मां शेर पर सवार बाघेश्वरी माता के रूप में पूजी जाती हैं.

ग्वालियर के नई सड़क इलाके में पाढ़ाय माता का मंदिर (ETV BHARAT)

नवरात्र में यहां दिनभर दर्शन का सिलसिला चलता है. सामान्य तौर पर हर मंदिर में सुबह और शाम आरती होती है भोग लगता है लेकिन पाढ़ाय माता को दिन में 4 बार अलग-अलग तरह के भोग लगते हैं और आरती होती है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मान्यता है कि देवी मां से जो भी मनोकामना मांगो, वह जरूर पूरी होती. खासकर गुम हुई या चोरी गई चीज़ों को लेकर लोग अर्ज़ी लगाते हैं.

Gwalior Padhay Wali Mata
ग्वालियर की पाढ़ाय वाली माता का अद्भुत श्रृंगार (ETV BHARAT)

चोरी गया मोबाइल अर्ज़ी के बाद मिला

माता के भक्त अनूप अग्रवाल ने बताया "वे ड्रायफ्रूट का व्यापार करते हैं. उनकी दुकान से कुछ समय पहले मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया था. पुलिस में भी आवेदन दिया. लेकिन महीने भर कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर वे मंदिर में आए और माता से प्रार्थना की. 3 दिन पहले उन्हें एक दुकानदार से पता चला कि कोई मोबाइल बेचने आया था. दुकानदार को शक हुआ तो उसने फ़ोन में से कांटेक्ट निकाल कर एक रिश्तेदार को कॉल किया और उसके ज़रिए मोबाइल वापस मिल गया. माई की कृपा से मन्नत पूरी होने पर वे अब यहां माता के दर्शन करने आए हैं."

सेठ को दिया था माता ने स्वप्न

इस मंदिर का इतिहास काफ़ी रोचक है. यहां माता की प्रतिमा पहले से नहीं थी. बाघेश्वरी पाढ़ाय माता मूल रूप से राजस्थान के नागौर जिले में विराजमान थीं. आज भी ग्वालियर में हर साल इस मंदिर में पूजा के लिए पुजारी राजस्थान से आते हैं. मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया "उनकी इस मंदिर में सेवा करने वाली 18 वीं पीढ़ी है. करीब 4 सौ साल पहले राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना में एक नगर सेठ थे, जिनका नाम पाढ़ाय था."

Gwalior Padhay Wali Mata
पाढ़ाय वाली माता के दर्शन को उमड़े भक्त (ETV BHARAT)

"सेठ को एक रात स्वप्न आया कि कोई उनकी गाय का दूध पी रहा है. अगली सुबह देख तो गाय ने दूध नहीं दिया. ऐसा कुछ दिन चला. इसके बाद एक रात उन्हें स्वप्न आया. मां ने स्वप्न में कहा कि गाय का दूध वे ही पी रही हैं और अब वे प्रकट होना चाहती है. इसके बाद उन्हें साक्षात मां की आवाज सुनाई दी, जिसने उनसे कहा कि तुम 12 कोस तक पैदल आगे बढ़ो पीछे पलट कर मत देखना."

अधूरी रह गई थी बाघेश्वरी माता की प्रतिमा

जब पाढ़ाय सेठ ने चलना शुरू किया तो माता की प्रतिमा प्रकट होने लगी. लेकिन जब सफ़र पूरा होने को था, तभी सेठ ने पीछे मुड़कर देख लिया, उस समय माता के पैरों की पंजी बज रही थी और वह उसी स्थिति में रह गईं. आज भी माता की प्रतिमा में उनकी पंजी नहीं हैं, उसी स्थान पर पाढ़ाय सेठ ने मंदिर बनवा दिया और माता की कृपा से मंदिर का नाम बागेश्वरी पाढ़ाय माता पड़ गया.

Gwalior Padhay Wali Mata
मनोकामना पूरी होने पर माता के मंदिर में चढ़ाया प्रसाद (ETV BHARAT)

औरंगज़ेब के सैनिकों से बचाकर लाए थे प्रतिमा

पुजारी महेश शर्मा के मुताबिक "जब मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ना और प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया तो उस दौरान उसके सैनिक डीडवाना में भी पहुंचे. जब वहां मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू की तो पाढ़ाय माता के कुछ भक्त मूर्ति को खंडित होने से बचाने के लिए प्रतिमा लेकर भाग निकले. वे चलते-चलते ग्वालियर पहुंचे और आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे माता की प्रतिमा रखकर बैठ गए. आराम करने के बाद जब वापस चलने लगे तो प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली. इसके बाद उसी स्थान पर पाढ़ाय माता की प्रतिमा स्थापित की गई.

औरंगज़ेब से की थी मधुमक्खियों ने माता की रक्षा

जब औरंगजेब ग्वालियर आया और यहां के मंदिरों में उसने तोड़फोड़ की तो उसे राजस्थान से बचाकर लायी गई बाघेश्वरी पाढ़ाय माता की प्रतिमा की जानकारी मिली. वह ख़ुद ग्वालियर में इस मंदिर में प्रतिमा खंडित करने पहुंचा लेकिन मंदिर में लगे पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था. मधुमक्खियों ने उस पर हमला बोल दिया, जिनसे बचने के लिए औरंगजेब और उसके सैनिकों को बिना मंदिर में नुकसान पहुंचाए वापस लौटना पड़ा.

Last Updated : March 20, 2026 at 1:46 PM IST

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