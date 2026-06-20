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3 नहीं 5000 रुपये क्विंटल गेंहू बेच रहे ग्वालियर सांसद, खुद खोला सुपर खेती का सीक्रेट

ग्वालियर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन, सांसद भारत सिंह कुशवाह ने बताया किस ट्रिक ने दोगुना कर दिया मुनाफा. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

MP SELL WHEAT 5000 PER QUINTAL
3 नहीं 5000 रुपये क्विंटल गेंहू बेच रहे ग्वालियर सांसद (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:31 AM IST

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Updated : June 20, 2026 at 10:59 AM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश में गेंहू का हब है, यहां के शरबती गेहूं की पहचान तो देश विदेश तक में हैं. लेकिन किसी हालत में किसान को नुकसान ना हो इसके लिए सरकार ने भी गेंहू पर समर्थन मूल्य तय कर रखा है. मध्य प्रदेश के किसानों से सरकार 2625 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर गेहूं खरीदी करती है. जिसमें केंद्रीय समर्थन दर और राज्य का बोनस शामिल है. लेकिन ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह इस समर्थन मूल्य से कई ज़्यादा लगभग 5 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल को रेट पर अपने खेतों का गेंहू बेच रहे हैं. ये सब उनकी खेती की अलग तरीके की वजह से संभव हो रहा है. ये बात ख़ुद सांसद ने सार्वजनिक तौर पर बतायी है.

ग्वालियर में आयोजित हुई आर्गेनिक खेती कार्यशाला
असल में सांसद भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर के बाल भवन में आयोजित 'प्राकृतिक खेती कार्यशाला' में शामिल होने पहुचे थे. उन्होंने अपने भाषण के दौरान इस कार्यशाला में आए प्रबुद्धजन और किसानों को संबोधित करते हुए प्राकृतिक खेती के फायदे बताए. साथ ही यह भी बताया कि, वे ख़ुद भी अपने खेतों में फसल प्राकृतिक खेती के जरिए लेते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है की आम फसल के मुकाबले ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगायी गई गेहूं की फसल ऊंचे दाम पर बिक रही है.

ग्वालियर सांसद ने किसानों से की ऑर्गेनिक खेती करने की अपील (ETV Bharat)

शुरुआत में शंका थी, लेकिन प्राकृतिक खेती ने दिलाया मुनाफा
सांसद कुशवाहा ने बताया कि, ''शुरुआत में जब उन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का विचार बनाया तो काफ़ी डर लग रहा था लेकिन कम लागत में ज़्यादा फ़सल मिली, केमिकल युक्त नहीं बल्कि प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक और पौधतिक फ़सल ने मुनाफ़ा दिलाया. बाक़ी किसान भी अगर इसी तरह प्राकृतिक खेती की और बढ़ें तो इसका लाभ उन्हें भी मिलेगा.''

प्रधानमंत्री की अपील कृषि बिना ग्रोथ नहीं
इधर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि, "आज प्राकृतिक खेती की कार्यशाला थी इसमें बड़ी संख्या में किसान भाई आए हैं. प्रधानमंत्री ने यह अपील की है किसान हमारे अन्नदाता हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. क्योंकि कृषि के बगैर देश ग्रोथ नहीं कर सकता है और जो अन्न को उत्पादन करने वाले किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ें तो शुद्ध अन्न मिलेगा, खान-पान शुद्ध होगा तो स्वस्थ समाज होगा. स्वस्थ वातावरण होगा और किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई बीमारी न हो ऐसा प्रधानमंत्री की अपील है.''

GWALIOR MP BHARAT SINGH KUSHWAH
सांसद ने खोला सुपर खेती का सीक्रेट (ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती की दम पर 5 हजार में बिक रहा गेहूं
उन्होंने आगे कहा कि, ''प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को बढ़ना चाहिए. क्योंकि कम लागत में अच्छा मुनाफा अगर किसान कमा सकते हैं तो प्राकृतिक खेती से कमा सकते हैं. मैंने भी जब प्राकृतिक खेती शुरू की थी तो मन में भी कई शंकाएं थी. लेकिन आज मैंने अपनी खेती को और विस्तार दिया है, प्राकृतिक खेती के रूप में तो जितना आज गेहूं का रेट अगर बाजार में ₹2700 रुपये क्विंटल है या कहीं ₹3,000 क्विंटल है तो मैंने अपनी प्राकृतिक खेती के जो गेहूं थे ₹5,000 क्विंटल बेचे हैं, और फिर भी कई लोगों की डिमांड है. क्योंकि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ने से हमें एक नहीं कई फायदे हैं. तो इसलिए किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए.''

पशुपालन से भी परिवार की बढ़ेगी अलग इनकम
इसके साथ ही उन्होंने पशुपालन को बढ़ावा देने पर भी जोड़ देते हुए कहा कि, ''आज के समय में पशुपालन को भी अपनाना चाहिए. पशुपालन भी हमारे घर की एक अलग प्रकार से आमदनी होगी और खाद भी घर का मिलेगा. पशुओं के द्वारा जो गोबर निकाला जाता है उस गोबर को भी खेती में प्राकृतिक उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.''

Last Updated : June 20, 2026 at 10:59 AM IST

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