100 करोड़ के ऑनलाइन सट्टे पर साइबर पुलिस की रेड, ग्वालियर से दुबई श्रीलंका तक जुड़े तार
ग्वालियर साइबर क्राइम ने पकड़ा 100 करोड़ का ऑनलाइन सट्टा कारोबार, दूसरे देश से जुड़े सट्टा कारोबार के तार, पुलिस ने गिरफ्तार किए 5 आरोपी. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 8:43 PM IST
ग्वालियर: साइबर क्राइम पुलिस ने शहर में गुपचुप संचालित अतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है. जो हर महीने करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे. पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पास से कई मोबाइल, लैपटॉप, बैंक पास बुक, सिम कार्ड, एटीएम और अन्य इलेक्ट्रॉनिक समान बरामद हुआ है.
किराए के डुप्लेक्स में संचालित था ऑनलाइन सट्टा कारोबार
असल में ग्वालियर में इन दिनों साइबर अपराधियों और म्यूल अकाउंट का उपयोग करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी है. ऐसे में साइबर क्राइम पुलिस को 13 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर के विंडसर हिल्स के एक डुप्लेक्स को किराए पर लेकर ऑफिस बनाकर ऑनलाइन सट्टा, बैंक अकाउंट की खरीद-फरोख्त और ऑनलाइन गैम्बलिंग का काम किया जा रहा है. जानकारी के आधार पर सायबर क्राइम डीएसपी मनीष यादव के नेतृत्व में सायबर प्रभारी के साथ टीम ने रेड की और 5 लोगों को हिरासत में लिया गया.
वेबसाइट बनाकर सट्टे में कमा रहे थे साल के 100 करोड़
ग्वालियर एएसपी सूजवाल जग्गा ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोहित करेर, दिनेश रायकवार, शांतनु श्रीवास, सुमित कुशवाह और दीपक आर्य के रूप में हुई है. ये आरोपी 100 पैनल नाम की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सट्टा कारोबार चलाते थे. इसके जरिए ये लोग हर महीने 5 से 7 करोड़ का कारोबार करते थे और सालाना 100 करोड़ का टर्नओवर था.
श्रीलंका दुबई से मिला कनेक्शन
पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि, ये आरोपी व्हाट्सएप के ज़रिए दुबई और श्रीलंका के सट्टेबाजों के साथ सीधे संपर्क में थे. जिस ड्यूपलेक्स में इनका ऑफिस था. वहां से पुलिस ने मौके से 23 मोबाइल फोन, 37 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 3 लैपटॉप, 6 पासबुक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है. आरोपियों के मोबाइल में कई बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी मिली है. संबंधित बैंकों से इन खातों की भी जानकारी जुटाई जा रही है."
- सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में सुरक्षा उपायों पर केंद्र से जवाब मांगा
- इंदौर में अंडे का ठेला लगाने वाला निकला सायबर ठगों का मास्टरमाइंड, 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन
मकान मालिक भी संदेह के घेरे में
इस पूरे कांड में पुलिस को मकान मालिक की भूमिका पर शक है. ऐसे में पुलिस उसकी भी जांच कर रही है कि उसे इन अवैध गतिविधियों की जानकारी थी या नहीं. फिलहाल क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.