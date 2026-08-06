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उम्मीदों का 'निर्भया कैफे'... टेंडर हो गया पास, जमीन की तलाश अब भी बाकी

ग्वालियर स्मार्ट सिटी के 'निर्भया कैफ़े' प्रोजेक्ट तहत शहर में खोले जाने हैं 10 निर्भया कैफे. लेकिन कैफ़े का निर्माण कहाँ होना है जगह फाइनल नहीं हो सकी है. संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Gwalior Nirbhaya Cafe Project
ग्वालियर में निर्भया कैफ़े प्रोजेक्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 4:23 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 10:40 PM IST

5 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने 'निर्भया कैफ़े' प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था. शक्ति दीदी योजना की तरह शहर के अलग अलग स्थानों पर 10 निर्भया कैफ़े खोले जाने थे, जहां महिलाओं को अपने प्रतिष्ठान शुरू करने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मौक़ा मिलता. लेकिन ये परियोजना अपने शुरुआती चरण में ही अटक गई है. टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन अब तक इन कैफे के लिए जगह का चयन नहीं कर सकी है.

अधर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना

निर्भया कैफे प्रोजेक्ट विधवा और निराश्रित महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की पहल है जो संभवतः देश में पहली बार ग्वालियर से की जा रही है. जिस पर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन काम कर रहा है. ग्वालियर में 10 निर्भया कैफ़े शुरू करने की योजना है. लेकिन ये परियोजना शुरुआती चरण में ही अटक गई है. वजह है टेंडर के बाद निर्माण एजेंसी तो स्मार्ट सिटी ने तय कर दी है लेकिन कैफ़े का निर्माण कहाँ होना है जगह फाइनल नहीं हो सकी है. ऐसे में निर्भया कैफे का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है.

स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के इंचार्ज संघ प्रिय (ETV Bharat)

सिर्फ महिलाएं करेंगी कैफे का संचालन

ग्वालियर नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के इंचार्ज संघ प्रिय ने बताया, "इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में 10 निर्भया कैफ़े बनाये जाएंगे. इसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया है, उसमे तीस प्रतिशत राशि स्मार्ट सिटी द्वारा दी जाएगी, जबकि 70 प्रतिशत राशि इच्छुक वेंडर लगाएंगे. ये कैफे सिर्फ़ महिलाओं के द्वारा ही संचालित किए जाएंगे."

Gwalior Nirbhaya Cafe Project
शहर में खोले जाने हैं 10 निर्भया कैफे (ETV Bharat)

ख़ास वजह से दिया 'निर्भया कैफ़े' नाम

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के मुताबिक़ " महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट लाया गया है, इसलिए इसे निर्भया कैफे नाम दिया गया है. जो भी फर्म इनका संचालन करेगा वह इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह एम्प्लॉयमेंट के लिए किन महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं. वे महिलाएं, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग या दुष्कर्म पीड़िता भी हो सकती हैं, लेकिन संचालन का जिम्मा पूरी तरह महिलाओं को हो देना होगा.

Gwalior Nirbhaya Cafe Project
शहर में खोले जाने हैं 10 निर्भया कैफे (ETV Bharat)

एक करोड़ है प्रोजेक्ट की लागत, स्मार्ट सिटी लगाएगा सिर्फ 30 प्रतिशत

इस योजना के तहत एक कैफ़े के निर्माण में लगभग 10 लाख रुपये की लागत आएगी, जिसमे तीन लाख रुपये ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन और 7 लाख रुपये वेंडर लगाएंगे. ग्वालियर में 10 कैफ़े स्वीकृत हैं ये करीब 1 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है. फ़रवरी 2026 में इसके लिए वेंडर बुलाए गए थे. जिनमें तीन फ़र्मों ने टेंडर भरे थे लेकिन दो रिजेक्ट हो गए और आख़िर में एक फर्म को निर्भया कैफ़े निर्माण का टेंडर मिल चुका है. स्मार्ट सिटी द्वारा लेटर ऑफ़ एलोकेशन (LOA) भी जारी किया चुका है.

शासकीय परिसरों में शुरू होंगे निर्भया कैफ़े

इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी ख़ामी इस बात की निकल कर आ रही है कि अब तक इन कैफ़े के लिए जगह निश्चित नहीं हुई है. स्मार्ट सिटी ने एक दर्जन स्थानों को चिह्नित किया है जो सभी शासकीय परिसर हैं. इसका एक बड़ा कारण यह है कि शासकीय स्थानों पर लोगों का आवागमन अधिक रहता है और लोगों को ऑफिस टाइमिंग के दौरान इन निर्भया कैफ़े में स्वल्पाहार मिल सकेगा और इससे महिलाओं की आमदनी भी होगी.

इन परिसरों का किया है चयन

ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन ने निर्भया कैफे निर्माण और संचालन के लिए ग्वालियर के संभागीय आयुक्त कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्यालय, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक, जिला अस्पताल, एमएलबी कॉलेज, जीडीए मुख्यालय, जीवाजी यूनिवर्सिटी, पद्म विद्यालय और साइंस कॉलेज को चिह्नित किया है लेकिन ज्यादातर संस्थाओं ने इसके लिए जगह देने के लिए मना कर दिया है. कुछ संस्थानों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. ऐसे में निर्भया कैफ़े निर्माण को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की माने तो इस प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, टेंडर प्रक्रिया के बाद शहर के कुछ स्थानों को चिह्नित भी कर लिया गया है. लेकिन ये देखने की बात है कि जिन स्थानों को चिह्नित करने में इतना समय लगा वहां कैफ़े निर्माण कब हो सकेगा और कब तक इनकी शुरुआत होगी.

क्या है 'निर्भया कैफ़े' परियोजना?

  1. ग्वालियर की निर्भया कैफे स्मार्ट सिटी की परियोजना है.
  2. निर्भया कैफे परियोजना संभवतः देश में पहली बार ग्वालियर में शुरू होंगे.
  3. ये ऐसे प्रतिष्ठान होंगे जिनका संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा.
  4. ये कैफे महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने में मददगार होंगे.
  5. ग्वालियर शुरुआती चरण में 10 निर्भया कैफे शुरू होंगे.
  6. निर्भया कैफे स्मार्ट सिटी और इच्छुक वेंडर दोनों की पार्टनरशिप में खुलेंगे.
  7. इनका संचालन शासकीय परिसरों में किए जाने की प्लानिंग है, जिससे महिलाओं की ज़्यादा आमदनी हो सके.

क्यों अटका 'निर्भया कैफ़े' प्रोजेक्ट?

  • ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने एक करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट बनाया है
  • स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया तो पूरी हुई लेकिन अब तक जगह फाइनल नहीं.
  • शासकीय परिसरों को जगह आवंटित करने प्रपोजल भेजे गए लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिले
  • ज्यादातर संस्थानों जगह देने से माना किया, कुछ के जवाब नहीं मिले अभी तक.
  • जब तक जगह फाइनल नहीं तब तक निर्माण संभव नहीं.
Last Updated : August 6, 2026 at 10:40 PM IST

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