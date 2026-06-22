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ग्वालियर में नवविवाहित जोड़े ने की आत्महत्या, थाली में रखा था खाना, मोबाइल टूटे मिले

शादी समारोह से लौटकर पति-पत्नी ने की आत्महत्या, मौत की वजह जानने में जुटी पुलिस, मोबाइल टूटे मिलने से संदिग्ध लग रहा मामला.

gwalior couple killed himself
ग्वालियर में नवविवाहित दंपती की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 2:19 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहित दंपती की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. पति और पत्नी का शव रविवार शाम घर के कमरे से एकसाथ बरामद हुआ है. शवों के पास से टूटे हुए मोबाइल मिलने के बाद पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए गंभीरता से जांच कर रही है. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए पुलिस अब मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है.

शादी से लौटे और मौत को लगाया गले

पुलिस के अनुसार, हस्तिनापुर निवासी विनोद प्रजापति की शादी पिछले साल अप्रैल में भिंड निवासी लक्ष्मी प्रजापति से हुई थी. बीते कुछ समय से दोनों के बीच विवाद होते रहते थे. शनिवार शाम को दोनों लक्ष्मी के मायके भिंड में शादी समारोह में शामिल होकर घर लौटे थे. माना जा रहा है कि घर आने के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी.

ग्वालियर में नवविवाहित दंपती की संदिग्ध मौत (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार शाम तक जब दरवाजा नहीं खुला तो विनोद का छोटा भाई हिमांशु परेशान हो गया. उसने कई बार आवाज दी, दरवाजा खटखटाया. लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. उसने पिता लाखन सिंह को सूचना दी जो शादी में गए हुए थे. पिता के लौटने पर हस्तिनापुर थाना पुलिस को खबर दी गई. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो भयानक मंजर सामने आया.

थाली में रखा था खाना, मोबाइल थे टूटे

दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, विनोद और लक्ष्मी दोनों मृत थे. कमरे की तलाशी में पुलिस को अहम सुराग मिले, पति-पत्नी के मोबाइल बुरी तरह टूटे हुए थे, आशंका है कि विवाद के दौरान गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिए गए. एक थाली में भोजन परोसा हुआ रखा था, लेकिन किसी ने खाना नहीं खाया था. कमरे में सामान बिखरा पड़ा मिला. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. ऐसे में आत्महत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है.

शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौकाने वाले खुलासे

सीएसपी मनीष यादव ने कहा, "पुलिस पूछताछ में घर वालों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर ग्रह कलेश होता था, मृतक के भाई हिमांशु ने सुबह आवाज लगाई थी, लेकिन भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया था. इसके बाद पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट तोड़कर शव बरामद किएहै. मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है."

शोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि पहले पति विनोद ने खुदकुशी की और उसके बाद पत्नी लक्ष्मी ने अपनी जान दी है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था. जिसके कारण दोनों के बीच इतना बड़ा विवाद हुआ. दोनों के क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं ताकि कॉल डिटेल, चैट और अन्य डिजिटल जानकारी हासिल की जा सके.

Last Updated : June 22, 2026 at 2:41 PM IST

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