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'नई दुल्हन आई है शराब तो पिलानी पड़ेगी', दूल्हे ने किया इंकार, पड़ोसियों ने पूरे परिवार को पीटा

ग्वालियर में शादी वाले परिवार में जमकर चले लात-घूंसे. पड़ोसियों ने दूल्हे से की शराब के लिए पैसों की डिमांड. मना करने पर जमकर पीटा.

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शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दूल्हे के परिवार के साथ दुल्हन को भी पीटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: आरोन थाना क्षेत्र में एक परिवार को बेटे की शादी की खुशी में उस वक्त खलल पड़ गया, जब पड़ोसियों को शराब के लिए पैसे नहीं दिए. पड़ोसियों ने दूल्हे की मां और परिवार के साथ साथ नई नवेली दुल्हन तक से मारपीट कर दी. यही नहीं नशेड़ी घरेलू सामान के साथ रुपए भी लूट ले गए. हालांकि बीच बचाव में मेहमानों ने भी पड़ोसियों को पीट दिया. पीड़ित दूल्हे के परिवार ने ग्वालियर एसपी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने एक पक्ष की तरफ से मामला दर्ज कर लिया है तो दूसरी पक्ष की तरफ से जांच शुरू कर दी है.

दूल्हे घर पहुंचे नशेड़ियों ने मांगे शराब के लिए रुपए

ग्वालियर देहात इलाके आरोन थाना क्षेत्र के पटाई गांव की यह घटना है. जहां रहने वाले महेश जाटव की 30 मार्च को शादी हुई थी. शादी के बाद महेश दुल्हन लेकर अपने गांव पटाई पहुंचा था. रात के समय जब मेहमान और परिवार के लोग खाना खा रहे थे इसी दौरान गांव में ही रहने वाले मनोज जाटव, हरनाम, भीम और नवल किशोर जाटव वहां आए, उन्होंने दूल्हे महेश के परिवार से शादी की खुशी और नई दुल्हन आने पर शराब पीने के लिए रुपए की मांग की.

ग्वालियर में शादी वाले परिवार में जमकर चले लात-घूंसे (ETV Bharat)

दूल्हे के परिवार के साथ दुल्हन को भी पीटा

इस तरह के माहौल में शराब पार्टी के लिए जब महेश के परिवार ने रुपए देने से मना किया तो आरोपियों ने शादी वाले परिवार के लोगों के साथ जमकर गाली गलौज शुरू कर दी. जिसका विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी. घटनाक्रम में बीच बचाव करने आई दूल्हे की मां शीला जाटव और अन्य के साथ-साथ दुल्हन को भी इन नशेड़ियों ने नहीं छोड़ा. मारपीट के बाद हमलावर पड़ोसी के घर में रखा शादी का सामान और कुछ नगदी भी उठा ले गए. बाद में शादी वाले परिवार में मौजूद मेहमानों ने भी विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच फिर मारपीट हुई.

पुलिस में की घटना की शिकायत, जांच जारी

इस पूरी घटना के बाद दूल्हे की मां शीला जाटव और परिवार के लोग शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की. इस मामले में सीएसपी मनीष यादव ने बताया "पटाई गांव में शादी वाले परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच शराब के पैसे की मांग को लेकर विवाद हुआ है. इसमें दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट हुई. दोनों की तरफ से आवेदन मिला है. घायलों का मेडिकल कराया गया है.

जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. शुरुआती तौर पर शादी वाले परिवार का आरोप है कि पड़ोसियों ने शराब के लिए रुपए मांगे और जब उन्होंने मना किया तो फिर मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है."

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