मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस, ग्वालियर-रायसेन में दिखा देशभक्ति का रंग

ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष, रायसेन में प्रभारी मंत्री तो भिंड में कलेक्टर ने किया ध्वजारोहण, परेड की सलामी लेकर सीएम के संदेश का किया वाचन.

मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 1:25 PM IST

रायसेन: 15 अगस्त 1947 मैं देश को आजादी मिली फिर 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को आत्मसात किया. जिसका उद्देश्य भारत देश को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित करना था. आज का दिन यानि 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है. इसी क्रम में सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस पर रायसेन में प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने ध्वजारोहण किया. वहीं ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ध्वजारोहण किया.

ग्वालियर चंबल-अंचल में भी देशभक्ति की लहर देखने मिल रही है. ग्वालियर में मुख्य समारोह 14वीं बटालियन एसएएफ ग्राउंड में आयोजित हुआ. जिसमें मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. ठीक 9 बजे समारोह स्थल पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव के साथ ध्वजारोहण किया.

परेड की सलामी लेते मंत्री (ETV Bharat)

सीएम के संदेश का किया वाचन

झंडावंदन के बाद विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली और फिर मुख्यमंत्री का प्रदेश के नाम संदेश का वाचन किया. संदेश वाचन के बाद उन्मुक्त गगन में उन्होंने तिरंगे गुब्बारे छोड़े. इसके बाद परेड कमांडर्स से हाथ मिलाकर परिचय लिया.

भिंड में कलेक्टर ने किया झंडावंदन

ग्वालियर के अलावा भिंड में इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण भिंड के वर्तमान कलेक्टर केएल मीणा ने किया. कार्यक्रमथल पुलिस ग्राउंड पर तय समय पहुंचे जिला कलेक्टर ने रस्सी खोलकर ध्वजारोहण किया और इसके बाद परेड की सलामी ली. कार्यक्रम में मौजूद रहे सभी अधिकारी और गणमान्य नागरिकों और स्कूली छात्रों के सामने उन्होंने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम मंच से मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया. वहीं उनका उद्भोधन पूरा होने के बाद परेड ने मार्चपास्ट किया इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरम्भ किया गया.

नरेंद्र सिंह तोमर ने किया ध्वजारोहण (ETV Bharat)

विकास कार्यों की निकाली झांकी

रायसेन में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को लेकर और जन जागरूकता के लिए विभागों में चल रहे विकास कार्यों से संबंधित योजनाओं और विकास कार्यों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया. कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया. कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही स्कूली और छोटे बच्चे पहुंचे. जिनके अंदर का उत्साह देखते ही बन रहा था. सुबह से कड़ाके की सर्दी थी फिर भी इन बच्चों का जोश कम ना हुआ.

