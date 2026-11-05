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महिला को 1 रुपए में मिला फ्रिज, किसी ने खरीदा RO, किसी ने कपड़े, जरूरतमंदों की खुशियों वाली दीवाली

जरूरतमंदों की खुशियों वाली दीवाली ( ETV Bharat )

ग्वालियर: नगर निगम ने दीपावली के त्योहार पर एक पहल से जरूरतमंद लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, किसी के कबाड़ हो चुकी चीजे कई जरूरतमंद लोगों के लिए खुशियों की वजह बन गई. ये पहल थी 'स्वच्छ दिवाली 1 रुपये वाली' जिसके ज़रिए लोगों को एक रुपये में नगर निगम द्वारा सामान खरीदी का मौक़ा दिया गया. ऐसा सामान जिसे कबाड़ समझ कर लोगों ने दान किया था.

डोर टू डोर इकट्ठा किया गया लोगों का अनुपयोगी सामान