महिला को 1 रुपए में मिला फ्रिज, किसी ने खरीदा RO, किसी ने कपड़े, जरूरतमंदों की खुशियों वाली दीवाली
ग्वालियर नगर निगम की स्वच्छ दीवाली एक रुपए वाली पहल, जरूरतमंदों के चेहरे पर आई मुस्कान, 1-2 रुपए में मिला लोगों को फ्रिज, आरओ, इलेक्ट्रानिक. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 4:41 PM IST
ग्वालियर: नगर निगम ने दीपावली के त्योहार पर एक पहल से जरूरतमंद लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, किसी के कबाड़ हो चुकी चीजे कई जरूरतमंद लोगों के लिए खुशियों की वजह बन गई. ये पहल थी 'स्वच्छ दिवाली 1 रुपये वाली' जिसके ज़रिए लोगों को एक रुपये में नगर निगम द्वारा सामान खरीदी का मौक़ा दिया गया. ऐसा सामान जिसे कबाड़ समझ कर लोगों ने दान किया था.
डोर टू डोर इकट्ठा किया गया लोगों का अनुपयोगी सामान
असल में ग्वालियर नगर निगम ने दीपावली के त्योहार से पहले शहर भर में एक मुहिम चलायी थी. जिसमें डोर तो डोर लोगों से संपर्क कर उनकी ऐसी अनुपयोगी चीजे ली गई, जो उनके किसी काम की नहीं थी और घर में पड़ी हुई थी. कुछ खराब तो कुछ सही थी. कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर लोगों ने अपने पुराने फ्रिज तक नगर निगम को दान कर दिए.
मरम्मत के बाद उपलब्ध कराया सामान
इसके बाद नगर निगम द्वारा कलेक्ट की गई ये सभी चीजे फूलबाग स्थित आरआरआर सेंटर में लाई गई. जहां ऐसी चीजे जिन्हें ठीक किया जा सकता था, उनकी मरम्मत कराई गई. छटनी के बाद वह सभी सामान ग्वालियर नगर निगम द्वारा गुरुवार को बाल भवन पर एक कार्यक्रम आयोजित कर प्रदर्शित की गई और आम, जरूरतमंद और गरीब लोगों को मौका दिया गया कि वे इन चीज़ों को एक रुपये कीमत चुकाकर खरीद सकें. हालांकि इसके लिए लिमिट भी तय की गई थी कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम पांच सामान ही खरीद सकता था.
एक रुपये में फ्रिज ख़रीदकर ख़ुश हुई महिला
इसी कार्यक्रम में ग्वालियर के गोल पहाड़िया से आई सुमन कुशवाह भी बहुत खुश नज़र आयीं क्योंकि उन्होंने एक रुपये में डबल डोर रेफ्रीजिरेटर खरीदा है. अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि, "उन्हें नगर निगम की इस पहल से बहुत फायदा हुआ है. उन्हें एक रुपये में फ्रिज मिल गया है. अब एक रुपये में उनकी बहुत बढ़िया दिवाली मनेगी."
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एक रुपए में बिका फ्रिज, आरओ, प्रेस
वहीं इस कार्यक्रम के प्रबंधन में मौजूद रहे नगर निगम के टीम लीडर अभिषेक पांचाल ने बताया कि, "सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हो गया था. इस कार्यक्रम को स्वच्छ दिवाली एक रुपये वाली नाम दिया गया है. जिसमे नगर निगम द्वारा लाभार्थियों को एक रुपये में सामान उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसमे कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज, प्रेस, आरओ, रूम हीटर जैसे उत्पाद, बर्तन जूते और अन्य उत्पाद शामिल हैं. ये पहल इसलिए की गई है, जिससे जरूरतमंद लोगों की दिवाली भी अच्छी मन सके."
50 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगाना पड़ा रहा सामान
नगर निगम ने इस कार्यक्रम के तहत बाल भवन पर करीब 50 आइटम बिक्री के लिए रखे थे, इसके अलावा हर क्षेत्र कार्यालय में भी इस तरह की प्रदर्शनी लगा कर लोगों को एक रुपये में सामान उपलब्ध कराया जा रहा है. बालभवन के मुख्य कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि सामान कम पड़ रहा है, वह क्षेत्रीय कार्यालयों से मांगा कर उपलब्ध कराया जा रहा है.