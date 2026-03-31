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ग्वालियर में नल कनेक्शन काटने पहुंची PHE टीम को पीटा, कपड़े फाड़े, भागकर बचाई जान

पिटाई से गुस्साए कर्मचारियों ने किया थाने का घेराव ( ETV BHARAT )

ग्वालियर में नल कनेक्शन काटने पहुंची पीएचई की टीम को पीटा (ETV BHARAT)

ग्वालियर नगर निगम इन दिनों नगरीय क्षेत्र में बाक़ायदारों से जलकर वसूली कर रही है. इसी क्रम में थाटीपुर इलाके में नगर निगम के पीएचई शाखा से कर्मचारी वसूली के लिए गए थे. टीम गोपालपुरा पहुंची तो उपभोगता मजबूत सिंह, जिनके ऊपर दो लाख रुपये से अधिक का जल कर बकाया है, के घर में अवैध नल कनेक्शन मिला. उन्होंने उसे काटने का प्रयास किया. इसी दौरान मजबूत सिंह और उनके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया.

ग्वालियर : ग्वालियर नगर निगम इन दिनों जलकर वसूली को लेकर सख्त है. पानी का बिल वसूलने के लिए नगर निगम की टीमें घर-घर दस्तक दे रही हैं. इसी दौरान नगर निगम के पीएचई कर्मचारियों से कुछ लोगों ने मारपीट कर दी. कर्मचारियों को मौके से भागकर जान बचानी पड़ी. इससे गुस्साए कर्मचारियों ने पीड़ित के साथ थाटीपुर पुलिस थाने का घेराव किया.

पीड़ित कर्मचारी भरत श्रीवास्तव ने बताया "मजबूत सिंह का एक नल कनेक्शन 4 दिन पहले भी काटा गया था. उन्होंने जलकर भरने से इनकार कर दिया था और नल कनेक्शन काटने पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मंगलवार को उनके घर में एक और कनेक्शन लगा मिला, जिसे काटने की प्रक्रिया दौरान उसके साथ हाथापायी और मारपीट हुई. उनके कपड़े भी फाड़े गए. साथ ही उनकी जेब में रखे 5 हजार रुपये छीन लिए."

बीचबचाव करने पर दूसरे कर्मचारी से भी हाथापाई (ETV BHARAT)

बीचबचाव करने पर दूसरे कर्मचारी से भी हाथापाई

पीड़ित कर्मचारी ने बताया "एक अन्य साथी इस घटनाक्रम का वीडियो बना रहा था तो मजबूत सिंह के बेटों ने उसे रोकने के लिए हाथापाई की. इस दौरान साथी कर्मचारी का मोबाइल फ़ोन क्षतिग्रस्त हो गया. अन्य टीम कर्मियों के साथ भी मारपीट हुई. हालत इतनी ख़राब हो गई कि टीम के लोगों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी."

एफआईआर दर्ज कराने दिया थाने में आवेदन

इस घटना के बाद पीड़ित कर्मचारी थाटीपुर थाना पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे. उनके समर्थन में FIR दर्ज कराने पीएचई के अन्य कर्मचारी भी थाने का घेराव करने पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने मामले में कार्रवाई के लिए आवेदन पुलिस को दिया. सीएसपी अतुल सोनी के मुताबिक "पीड़ित कर्मचारियों का आवेदन थाटीपुर थाना पुलिस के पास आया है. मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."