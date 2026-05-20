जनसुनवाई बनी मजाक! अधिकारियों की कुर्सियां पड़ी रहीं खाली, गर्मी में परेशान होते रहे लोग
ग्वालियर नगर निगम की जनसुनवाई में लापरवाही, ज्यादातर विभागों के अधिकारी रहे नदारद, अधिकारियों का बचाव करते नजर आए अपर आयुक्त. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 8:27 AM IST
ग्वालियर: नगर निगम में मंगलवार की सुनवाई एक बार फिर सुनी रही. जितनी गर्मी यहां आने वाले शिकायतकर्ताओं को नहीं लगी उतनी AC हॉल मैं बैठने वाले अधिकारियों के लिए थी. शायद यही वजह रही कि जनसुनवाई में चंद अधिकारियों को छोड़ सुनवाई करने वाले ज्यादातर अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं. हालांकि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस पर सफाई देकर अधीनस्थों का बचाव करते नजर आए.
औपचारिकता बन कर रह गई जनसुनवाई
ग्वालियर नगर निगम में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई अब महज औपचारिकता बनकर रह गई है. यहां शिकायतकर्ता अपनी समस्या लेकर पहुंचते तो हैं लेकिन सामने बैठे दो वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सुनवाई के लिए ज़्यादातर कोई मौजूद नहीं होता. ये आलम एक बार फिर 19 मई की जुनसुनवाई में देखने को मिला. लोगों की समस्या सुनने के लिए नगर निगम के अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार और प्रदीप सिंह तोमर तो बैठे थे लेकिन समस्याओं से संबंधित विभागों के इक्का दुक्का अधिकारी छोड़ कर बाकी नदारद रहे.
खाली पड़ी रहीं 80 प्रतिशत अधिकारियों की कुर्सियां
जनसुनवाई की राउंड टेबल पर एक तरफ के पूरे हिस्से में सिर्फ खाली कुर्सियां थी तो दूसरी और 7-8 अधिकारी कर्मचारी बैठे थे. शिकायतकर्ताओं को समस्या बताने के बाद आवेदन भी बाहर जमा करने के लिए कहा जा रहा था. क्योंकि आवेदन से संबंधित विभाग का जिम्मेदार अधिकारी शायद मौके पर था ही नहीं.
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बचाव करते दिखे नगर निगम के जिम्मेदार
इस लापरवाही पर जब हमने अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर से बात कि तो वह अधीनस्थों का बचाव करते नज़र आए. उनका कहना था कि,"अधिकारी आए थे लेकिन जनसुनवाई का समय पूरा हो गया इसलिए कई लोग चले गए हैं." हालांकि ईटीवी भारत के कैमरे में जनसुनवाई के दौरान की तस्वीरें भी कैद हैं जिनमें जिम्मेदारों की खाली कुर्सियां और साथ में समस्या लेकर आए शिकायतकर्ताओं की सुनवाई करते तोमर साफ नजर आ रहे हैं.
पहले कही थी नोटिस देने की बात, अभी तक नहीं आया जवाब
आपको बता दें कि, करीब एक महीने पहले भी ऐसे ही हालात बने थे तब नगर निगम के पूरे जनसुनवाई हॉल में अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर के अलावा सिर्फ दो अधिकारी मौजूद थे. उस वक्त अपर आयुक्त प्रदीप तोमर ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस देने की बात कही थी. लेकिन उस बारे में जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि, ''हमने नोटिस जारी किए हैं हालांकि उनके जवाब में अभी तक कुछ सामने नहीं आया है."