जनसुनवाई में कांग्रेस ने कैद किए अधिकारी!, ग्वालियर में अपनी ही नगर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
ग्वालियर में सीवर समस्या पर जनसुनवाई न होने पर कांग्रेस ने दरवाजा किया ब्लॉक, गेट पर बैठ दिया धरना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 10:41 PM IST
ग्वालियर: मंगलवार को हुई नगर निगम की जनसुनवाई में अनोखा दृश्य देखने को मिला. जनता की समस्याओं को लेकर आए कांग्रेस के महामंत्री सुनील शर्मा कुछ पार्षद और अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए. इतना ही नहीं जनसुनवाई कर रहे अधिकारियों को भी जनसुनवाई कक्ष में रोक लिया. जनसुनवाई खत्म होने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो जनसुनवाई भवन का गेट रोककर धरने पर बैठे रहे.
पार्षदों के साथ नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे कांग्रेस नेता
ग्वालियर की सीवर समस्या पर जनता और प्रतिनिधि परेशान हो रहे हैं. भले ही नगर सरकार कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता और पार्षद अब नगर निगम को निशाने पर लिए हैं. मंगलवार को कांग्रेस के महामंत्री सुनील शर्मा कुछ पार्षदों के साथ नगर निगम में चल रही जनसुनवाई में पहुंचे.
जनसुनवाई हॉल के दरवाजे पर बैठकर दिया धरना
अधिकारियों से सवाल जवाब के बाद भी जब कोई निराकरण नहीं निकला, तो सुनील शर्मा और उनके साथ आए पार्षद समर्थक सब जनसुनवाई हॉल में ही धरने पर बैठ गए. काफी इंतजार के बाद भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया जब निगम अधिकारियों की तरफ से नहीं आई, तो सभी उस जगह से उठाकर जनसुनवाई के हॉल में गेट पर बैठ कर रास्ता रोक लिया. इसके बाद जब अधिकारी और कर्मचारियों ने बाहर जाने का प्रयास किया, तो उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया.
कांग्रेसियों ने रोका अधिकारियों का रास्ता
लगभग आधे घंटे बाद जनसुनवाई खत्म होने पर अपर आयुक्त प्रदीप तोमर धरने पर बैठे कांग्रेस के पार्षदों के पास पहुंचे और धरना खत्म करने की बात की. उन्होंने कहा कि अगले दिन वे खुद जाकर इस बात का इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन कांग्रेसी अपनी बात पर अड़े रहे और धरने पर बैठे रहे. इसके बाद भी काफी देर तक अधिकारी भी जनसुनवाई से बाहर नहीं निकल पाए.
'सीवर से परेशान लोग, शिकायतों के बाद भी नहीं सुनवाई'
मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सुनील शर्मा का आरोप है कि "ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में लोग नरक से बदतर स्थिति में रह रहे हैं. लंबे समय से क्षेत्र में सीवर समस्या बनी हुई है. लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है. लोगों की शिकायतें 6-6 महीने से पड़ी हैं, इसके साक्ष्य भी दिखाए, लेकिन इस पर भी सुनवाई न करना दुखद है. इसी लिए आज धरने पर बैठे हैं."
'ट्रंक लाइन सफाई का काम जारी, जल्द दूर होगी समस्या'
नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप तोमर का कहना है कि "सीवर समस्या के संबंध में कांग्रेस के सुनील शर्मा के साथ कांग्रेस के कुछ पार्षद आए हैं. सीवर की समस्या को लेकर बीते 3 दिन पहले कलेक्टर ने एलिवेटेड रोड निर्माण एजेंसी के साथ एक बैठक कराई थी, जिसमें तय हुआ है कि ट्रंक लाइन की सफाई कराई जाएगी. क्योंकि वह कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से उसमें कचरा और मिट्टी जाने से ब्लॉकेज हो गया है. इसको लेकर 3 दिनों से सफाई का कम चल रहा है. इस काम के पूरा होने के बाद काफी हद तक समस्या दूर हो जाएगी."
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पीछे के दरवाजों से खिसके अधिकारी
बताया जा रहा है कि आश्वासन के बाद भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा और लगभग 3 घंटे चले इस धरना प्रदर्शन में अधिकारी पीछे के रास्ते से निकल गए. जबकि प्रदर्शनकारी मौके पर ही मौजूद रहे. लेकिन अधिकारियों के न आने पर लंबे समय बाद थक कर कांग्रेस ने भी अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया.