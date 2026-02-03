जीवाजी यूनिवर्सिटी के विकास में रोड़ा बना टैक्स वार, बकाया सेवा कर से अंजान कुलगुरु
ग्वालियर नगर निगम के बकाया सेवा कर के भुगतान को लेकर जीवाजी यूनिवर्सिटी की कार्यपरिषद की हुई बैठक, बकाया टैक्स चुकाने को लेकर बनी रणनीति.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 9:24 AM IST
ग्वालियर: जीवाजी विश्वविद्यालय में नगर निगम द्वारा अवैध कंस्ट्रक्शन बताकर रोके गए करोड़ों के निर्माण कार्यों के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन में खलबली मची हुई है. नगर निगम का दावा है कि विश्वविद्यालय पर नगर निगम का करोड़ों का सेवाकर बकाया है, जो सालों से यूनिवर्सिटी ने नहीं चुकाया है. इसी बात को लेकर पूर्व में भी यूनिवर्सिटी को नोटिस दिए गए थे, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा इस पर और कोई कदम नहीं बढ़ाये गए थे. सोमवार को जीवाजी यूनिवर्सिटी ने नगर निगम के बीच चल रही टैक्स वॉर को विराम देने के लिए विश्वविद्यालय में अहम बैठक आयोजित की, जिसमें नगर निगम का बकाया टैक्स जमा करने पर सहमति बनी है.
नगर निगम ने लगाई हॉस्टल निर्माण पर रोक
हाल ही में ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में पीएम उषा योजना (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) के तहत किए जा रहे हॉस्टल बिल्डिंग निर्माण को नगर निगम ने अवैध (बिना परमिशन निर्माण) बता कर रुकवा दिया था, तब से यहां कई कार्य ठप्प पड़े हैं जिसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है. इन स्थितियों को देखते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु की अध्यक्षता में सोमवार को कार्य परिषद की अर्जेंट बैठक बुलाई गई, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई.
करोड़ों की बकाया राशि, भुगतान पर चर्चा के लिए बैठक
इस बैठक में कुलगुरु के साथ 4 अन्य पदाधिकारी फिजिकल रूप से और 2 ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए थे. बैठक के बारे में कुलगुरु डॉ. राजकुमार आचार्य ने बताया, "यह कार्य परिषद की बैठक नगर निगम द्वारा विश्वविद्यालय पर आरोपित करोड़ों के सेवा कर के संबंध में बुलाई गई थी. क्योंकि नगर निगम द्वारा बताई गई राशि बहुत बड़ी है. इतनी बड़ी राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाना संभव नहीं है. साथ ही बड़ी राशि के भुगतान की बात कार्यपरिषद में भी जाना चाहिए, इसलिए कार्य परिषद की बैठक बुलाकर इस पर चर्चा की गई है."
कुलगुरु ने बताया बैठक का फैसला
डॉ. राजकुमार आचार्य ने कहा, "इस बैठक में कार्यपरिषद ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में अगर विश्वविद्यालय के हित में नगर निगम से कोई समझौता या बातचीत हो जाती है, तब कुलगुरु को भुगतान के संबंध में अधिकृत किया गया है. वह अपने निर्णय अनुसार कार्रवाई करें."
यूनिवर्सिटी को स्पष्ट नहीं कितना भरना है टैक्स
जब इस संबंध में कुलगुरु से पूछा गया कि विश्वविद्यालय के ऊपर नगर निगम ग्वालियर का कितना सेवा कर बकाया है? इस बात के जवाब में उन्होंने कहा कि "नगर निगम का सेवाकर स्पष्ट नहीं है. उन्होंने पहले 14 करोड़ का टैक्स नॉइस भेजा था, फिर दोबारा 7 करोड़ का भेजा गया है. ऐसे में स्पष्ट नहीं है. हालांकि इस बीच कुछ दिन पहले ही नगर निगम आयुक्त के साथ एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें निगमायुक्त ने इस बारे में चर्चा के लिए नगर निगम और विश्वविद्यालय प्रबंधन की संयुक्त बैठक की बात कही थी. ऐसे में जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितना सेवा कर है, जो भुगतान किया जाना है. उसे देखकर बाद में निर्णय लिया जाएगा."
नगर निगम की रोक से हो रहा नुकसान
पीएम उषा योजना के तहत 43 करोड़ से अधिक की राशि के निर्माण कार्यों पर लगी रोक पर कुलगुरु डॉ. राजकुमार आचार्य ने कहा, "सीधे तौर पर टैक्स के चक्कर में तो भवन निर्माण के कामों पर रोक के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन नगर निगम द्वारा जो रोक लगी इससे काम पेंडिंग हैं और जल्द ही अगर यह नहीं बनेगा तो इससे विश्वविद्यालय का भला नहीं होगा. इससे और भी निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं, क्योंकि इन कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा 31 मार्च है."