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रिटायरमेंट के एक दिन पहले रिश्वत लेते धराए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, भुगतान के बदले मांगा था कमीशन

ग्वालियर: नगर निगम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुशील कटारे को लोकायुक्त ने 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने शिकायतकर्ता ठेकेदार से निर्माण कार्य के भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के लिए कमीशन के नाम पर रिश्वत की डिमांड की थी. नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुशील कटारे का शुक्रवार को रिटायरमेंट है.

ग्वालियर लोकायुक्त एसपी निरंजन शर्मा के मुताबिक, "शिकायतकर्ता सचिन पचौरी नगर निगम के ठेकेदार हैं और नगर निगम के अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य करते हैं. ऐसे ही एक निर्माण कार्य के बाद उनकी 36 लाख रुपये के भुगतान संबंधी फाइल नगर निगम में पेंडिंग थी. इसका भुगतान लंबे समय से अटका था. ठेकेदार का आरोप है की, जब उसने इस बारे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुशील कटारे से बात की तो उन्होंने फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर भुगतान का एक प्रतिशत कमीशन यानि 36 हजार रुपये की डिमांड की थी."

36 लाख के पेंडिंग बिल के भुगतान के लिए मांगी रिश्वत (ETV Bharat)

पहले 30 हजार रुपये ले चुका था, बची रकम लेते धराया

इसकी शिकायत फरियादी ठेकेदार सचिन पचौरी ने लोकायुक्त में की थी. जिस पर रिश्वत के 30 हजार रुपये ठेकेदार ने 28 जुलाई को नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुशील कटारे को दिए थे, इसके बाद शिकायत पुख्ता होने पर लोकायुक्त ने प्लानिंग के साथ शिकायतकर्ता ठेकेदार को रिश्वत की बची हुई रकम 6 हजार रुपये आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देने भेजा. जैसे ही गुरुवार को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रिश्वत की बची हुई रकम शिकायतकर्ता से ली उसी वक्त मौके पर पहुंच कर लोकायुक्त की टीम ने घूसखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रंगे हाथों धर दबोचा.

शुक्रवार को रिटायर होने वाले हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिश्वत की रकम जब्त करने के साथ ही केमिकल से उसके हाथ धुलाए गए तो केमिकल का रंग बदल गया. जिसके बाद पूरी लिखा पढ़ी के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुशील कटारे को गिरफ्तार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं लेकिन सेवानिवृति से एक दिन पहले ही रिश्वत लेते पकड़े गए.