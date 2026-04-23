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ग्वालियर नगर निगम का ठेका प्रथा से मन भरा, चैलेंज किया स्वीकार, शुरुआत सीवर मेंटेनेंस से

ग्वालियर नगर निगम अब शहर के सीवर मेंटेनेंस का काम खुद संभालेगा. इसके लिए संसाधन और मैन पॉवर बढ़ाने की तैयारी शुरू.

Gwalior Sewer Maintenance
ग्वाालियर नगर निगम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 1:48 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर : ग्वालियर नगर निगम में सालों से चली आ रही सीवर मेंटेनेंस के लिए ठेका व्यवस्था को मंगलवार को निगम परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से ख़त्म कर दिया गया. प्रस्ताव पारित होने के बाद अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. अब सीवर मेंटेनेंस ग्वालियर नगर निगम खुद कराएगी. इसके लिए आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम पर शुरुआत में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

सालाना 16 करोड़ का टेंडर, फिर भी समस्याएं

ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में हर साल 16 करोड़ रुपये सीवर संधारण पर खर्च हो रहे थे. बावजूद जनता आए दिन सीवर संबंधी समस्याओं से जूझ रही है. कई इलाकों में सीवर चोक हैं तो कई जगह ओवरफ्लो लेकिन ठेका कंपनी द्वारा लगातार लापरवाही और अनदेखी की जाती रही. कई लोगों के साथ पार्षदों द्वारा धरना-प्रदर्शन किए गए. नगर निगम परिषद की बैठकों में भी ये मुद्दा कई बार उठा लेकिन अब जाकर इसका स्थायी समाधान निकल सका है.

ग्वालियर नगर निगम सीवर मेंटेनेंस का काम खुद संभालेगा (ETV BHARAT)

नई व्यवस्था लागू होने तक ठेकेदार करेंगे काम

नई व्यवस्था के लिए पारित प्रस्ताव के बाद नगर निगम आयुक्त को भी इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं. हालांकि इस नई व्यवस्था से ग्वालियर नगर निगम पर जिम्मेदारी और आर्थिक बोझ दोनों पड़ने वाले हैं. जिसके लिए नगर निगम ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार ने बताया "हाल ही में हुई परिषद की बैठक में सीवर के ठेका प्रथा पर महत्वपूर्ण निर्णय हुआ. ठेका प्रथा खत्म की गई है."

इस प्रक्रिया को शुरू होने में समय लगेगा. इसलिए जब तक यह प्रक्रिया लागू नहीं होती, तब तक वर्तमान ठेकेदार को ही अपना कम पूरा करना होगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो ठेकेदार की राशि जब्त कर ली जाएगी. उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करायी जाएगी.

Gwalior Sewer Maintenance
नई व्यवस्था लागू होने तक ठेकेदार करेंगे काम (ETV BHARAT)

ग्वालियर नगर निगम के सामने चुनौती

ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में सीवर संधारण की व्यवस्था बनाना नगर निगम के लिए भी बड़ी चुनौती है. नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय का कहना है "अब तक ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में सीवर संधारण की व्यवस्था टेंडर के आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से कराई जा रही थी. कई विषय चल रहे थे, जिसमें नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर आदेश जारी किए गए हैं कि अब सीवर संधारण की प्रक्रिया नगर निगम के विभागोय अमले के निर्देशन में की जाए."

सफाई कर्मियों की होंगी नियुक्तियां

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया "नई व्यवस्था के लिए कितना पॉवर, मशीनरी और क्या-क्या इक्विपमेंट और मटेरियल इसके लिए चाहिए, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है. इस व्यस्वथा का अनुमानित खर्च लगभग 39 करोड़ रुपये है. ठेकेदार और विभागीय दोनों व्यवस्थाओं के अपने फायदे नुक़सान हैं."

"ये काम नगर निगम के हैंडओवर आ गया है तो जनता के लिए सुगम व्यवस्था बनाने के लिए संसाधन भी जुटाने होंगे. सबसे पहले तो लेबर की आवश्यकता होगी, जिसके लिए 330 सफ़ाईकर्मियों की नई भर्ती करनी पड़ेगी. इसके लिए सालाना 4 करोड़ से अधिक का भार आयेगा. व्यवस्था बदलने की वजह से कई वन टाइम इक्विपमेंट नगर निगम को ख़रीदने पड़ेंगे."

पहले पीएचई विभाग के अंतर्गत था सीवर संधारण

सीवर मैंजमेंट पहली बार नगर निगम की विभागीय जिम्मेदारी बना है. 2017 से पहले ग्वालियर नगरीय क्षेत्र में यह व्यवस्था पीएचई विभाग के पास थी. 2017 में पीएचई ने सीवर मैनेजमेंट नगर निगम को सुपुर्द की थी. उस दौरान संबंधित अधिकारियों और परिषद ने परिस्थितियों के अनुसार सीवर संधारण की व्यवस्था टेंडर प्रक्रिया के जरिये ठेके पर देने की शुरुआत की थी. लेकिन समय के साथ साथ यह व्यवस्था ठेकेदारों के लिए मुनाफा और जनता के लिए परेशानी का सबब बनती गई.

नगर निगम का 23 करोड़ बढ़ेगा खर्च

वर्तमान में ग्वालियर सीवर मैनेजमेंट के लिए नगर निगम द्वारा जारी टेंडर 16 करोड़ रुपये है, लेकिन नई व्यवस्था के लिए 39 करोड़ का अनुमानित खर्चा आयेगा, जो वर्तमान से करीब 23 करोड़ रुपये अधिक होगा. हालांकि अभी इस प्रपोजल पर फाइनल आकलन बाकी है. निगमायुक्त के मुताबिक इस पूरी व्यवस्था पर नगर निगम के पास राशि उपलब्धता के आधार पर और कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही काम होगा.

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