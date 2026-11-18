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रिश्वत नहीं दी तो 2.5 करोड़ की जगह 16 लाख कर दिया मुआवजा! नगर निगम अधिकारी पर संगीन आरोप

20 साल बाद जीते मुआवजे का केस, अब रिश्वत से परेशान ( Etv Bharat )

ग्वालियर : नगर निगम की जनसुनवाई में मंगलवार को चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ग्वालियर नगर निगम द्वारा तोड़े गए एक मकान के मुआवजे में निगम के ही अधिकारी ने रिश्वत मांग ली. ये आरोप जनसुनवाई में पहुंचे एक शिकायतकर्ता ने लगाए हैं.

20 साल बाद जीते मुआवजे का केस, अब रिश्वत से परेशान दरअसल, मंगलवार को ग्वालियर नगर निगम कार्यालय में जब जनता की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन हुआ, तो इसमें ग्वालियर के हनुमान चौराहा इलाके से सुरेश कुशवाह नाम के फरियादी भी पहुंचे. उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में निगम अधिकारियों के सामने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि, बीस साल पहले 2006 में नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनका मकान तोड़ दिया था. इसके विरोध में वे न्यायालय गए और अदालत ने फैसला उनके हक में देते हुए वर्तमान दर से मुआवजे के आदेश दिए हैं.

जनसुनवाई में पहुंचे शिकायतकर्ता (Etv Bharat) आरोप- डिमांड नहीं मानी तो 2.5 करोड़ की जगह 16 लाख मुआवजा सुरेश सिंह का आरोप है, '' केस जीतने के बाद अपने मकान का मूल्यांकन कराया और आज की कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक मकान की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये का प्रतिवेदन बनाकर निगम अधिकारियों को दिया. इसके बाद निगम के अधिकारी सुरेश अहिरवार ने मुआवजा राशि में 20 प्रतिशत रिश्वत की मांग की. लेकिन जब हमने इसके लिए मना किया तो नगर निगम की ओर से 16 लाख रु का मुआवजा एस्टीमेट बनाकर तैयार कर दिया गया.'' नगर निगम कर्मचारी पर मुआवजे में कमिशन मांगने के आरोप (Etv Bharat) यह भी पढ़ें- चमक उठी सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, NAEAB 'A' ग्रेड के साथ रचा इतिहास 'शिकायत पर नहीं की कार्रवाई'