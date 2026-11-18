रिश्वत नहीं दी तो 2.5 करोड़ की जगह 16 लाख कर दिया मुआवजा! नगर निगम अधिकारी पर संगीन आरोप
ग्वालियर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान निगम ने तोड़ा था मकान, 20 साल बाद कोर्ट से मिला न्याय, अब मुआवजा-दावे पर 20 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:25 AM IST
ग्वालियर : नगर निगम की जनसुनवाई में मंगलवार को चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ग्वालियर नगर निगम द्वारा तोड़े गए एक मकान के मुआवजे में निगम के ही अधिकारी ने रिश्वत मांग ली. ये आरोप जनसुनवाई में पहुंचे एक शिकायतकर्ता ने लगाए हैं.
20 साल बाद जीते मुआवजे का केस, अब रिश्वत से परेशान
दरअसल, मंगलवार को ग्वालियर नगर निगम कार्यालय में जब जनता की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन हुआ, तो इसमें ग्वालियर के हनुमान चौराहा इलाके से सुरेश कुशवाह नाम के फरियादी भी पहुंचे. उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में निगम अधिकारियों के सामने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि, बीस साल पहले 2006 में नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनका मकान तोड़ दिया था. इसके विरोध में वे न्यायालय गए और अदालत ने फैसला उनके हक में देते हुए वर्तमान दर से मुआवजे के आदेश दिए हैं.
आरोप- डिमांड नहीं मानी तो 2.5 करोड़ की जगह 16 लाख मुआवजा
सुरेश सिंह का आरोप है, '' केस जीतने के बाद अपने मकान का मूल्यांकन कराया और आज की कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक मकान की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये का प्रतिवेदन बनाकर निगम अधिकारियों को दिया. इसके बाद निगम के अधिकारी सुरेश अहिरवार ने मुआवजा राशि में 20 प्रतिशत रिश्वत की मांग की. लेकिन जब हमने इसके लिए मना किया तो नगर निगम की ओर से 16 लाख रु का मुआवजा एस्टीमेट बनाकर तैयार कर दिया गया.''
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'शिकायत पर नहीं की कार्रवाई'
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि, शिकायत सुनने के बावजूद जनसुनवाई में मौजूद निगम के आला अधिकारियों ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया. आरोप के बावजूद संबंधित अधिकारी को बुलाकर इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई. उनका कहना है कि, वे जल्द ही दोबारा अपनी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों के आगे रखेंगे. उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचारी होने का भी आरोप लगाया है.
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कमिशनर बोले- सहमती पत्र भेजा था
इस बारे में जब नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर प्रदीप सिंह तोमर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, '' फरियादी नगर निगम द्वारा तय किए गए मुआवजे का जारी किया गया सहमति पत्र लेकर आए थे, उन्हें कहा गया है कि यदि वे तय की गई मुआवजा राशि से सहमत हैं तो पत्र पर हस्ताक्षर कर सहमति दें और अगर सहमत नहीं हैं तो कारण सहित उसका खंडन कर दें. मुआवजे से पहले उनसे सहमति मांगी गई है, यदि वे उससे संतुष्ट नहीं है तो उसका खंडन करके दें. इसका स्पष्टीकरण तो नगर निगम को भी देना होगा आगे.''