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कचरे के ढेर पर जंगल जैसा फील, 5 हजार पेड़ों से खिल उठेगा डंपिंग यार्ड, बन रहा सिटी फॉरेस्ट

डंपिंग यार्ड की जगह पर बन रहा सिटी फॉरेस्ट ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर के पास बसे बरा गांव की सूरत अब बदल रही है. जो इलाका शहर भर के कचरे का डंपिंग यार्ड बन चुका था अब उसकी सूरत बदलने के साथ ही इसके जरिए लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. ग्वालियर के बरा गांव में सिटी फॉरेस्ट बन रहा है, जहां हज़ारों पौधे अब पेड़ का रूप ले रहे हैं. जो कुछ समय बाद एक कृत्रिम जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा.

डंपिंग यार्ड की जगह पर बन रहा सिटी फॉरेस्ट