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ग्वालियर में रहस्मयी आग के खौफ में 5 घर, अचानक जलने लगता है सामान, पुलिस ने संभाला मोर्चा

ग्वालियर के आंतरी गांव में एक ही परिवार के 5 घरों में लगातार लग रही आग. परिवार का दावा अपने आप जलने लगता है सामान.

GWALIOR MYSTERIOUS FIRE 5 HOUSES
ग्वालियर में रहस्मयी आग के खौफ में 5 घर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 7:29 PM IST

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ग्वालियर: आंतरी गांव में एक रहस्मयी आग से एक ही परिवार के 1 नहीं बल्कि 5 घर जूझ रहे हैं. दिन रात सोते जगाते इस आग से पूरा परिवार खौफ में है. ये आग बिना किसी कारण बीते 4 महीने से परिवार की नींद हराम कर रही है. जिसकी वजह से पांचों परिवार सड़कों पर राते गुजारने को मजबूर हो गए हैं.

हालत यह हो चुके हैं कि, इस आग का रहस्य पता लगाने के लिए अंधविश्वास के चलते ग्रामीणों ने तांत्रिकों का भी सहारा लिया लेकिन यहां भी लोग खाली हाथ रहे.

5 भाइयों के घरों में आग से बार-बार जल रहा सामान

चैत के महीने से ग्वालियर अंतरी गांव में रहने वाले कल्याण सिंह बघेल और उनके चार भाई सेवाराम, कमता प्रसाद, महेंद्र और लक्षीराम के घरों में दहशत का माहौल है. वजह है एक ऐसी आग जिसने 5 घरों का सामान जलाकर राख कर दिया. ये आग कभी एक भाई के घर तांडव करती है तो कभी दूसरे के आशियाने में तबाही मचाती है.

एक ही परिवार के 5 घरों के सामानों में लगातार लग रही आग (ETV Bharat)

कभी मवेशियों का सूखा चारा जला तो है कभी घर का अनाज, सोने के बिस्तर से लेकर तन के कपड़ों तक घर में जल जाते हैं. कोई कुछ समझे उससे पहले ही ये आग अचानक आती और सब कुछ भस्म कर देती है. लेकिन किसी को नहीं पता की ऐसा कैसे हो रहा है, आग कौन लगाता है और बिना चूल्हे या माचिस के सामान में आग कैसे लग जाती है.

तांत्रिकों को बुलाकर कराई झाड़फूंक

लगभग 4 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन पिछले 3 दिन से ये घटनाएं दिन में कई बार हो रही हैं. इन चारों भाइयों के परिवारों का सामान अब घरों में नहीं बल्कि पड़ोसियों के घर और सड़कों पर रखा है. किसी ने इसे बुरी नजर का असर बताया तो अंधविश्वास के चलते ग्रामीणों ने इसे भूत-प्रेत या जादू-टोने का असर मान लिया है. इसके चलते गांव में कई तांत्रिकों को बुलाया गया. तांत्रिकों ने पूजा-पाठ और टोटके भी किए लेकिन आग लगने का असली कारण कोई नहीं बता पाया.

5 FAMILIES TROUBLED MYSTERIOUS FIRE
5 भाइयों के घरों में आग से बार-बार जल रहा सामान (ETV Bharat)

पानी के बर्तन और टैंकर भर कर रखते हैं लोग

पीड़ित मनीष बघेल का कहना है, "घर में न कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, न चूल्हा जल रहा है फिर भी अचानक सामान में आग लग जा रही है. आग इतनी अचानक लगती है कि बुझाने का मौका भी नहीं मिलता. घर में पानी के बर्तन और गांव का टैंकर हमेशा पानी से भरा रहता है, जिससे आग लगते ही उसे बुझाया जा सके. लेकिन ये आग क्यों लगती है कोई नहीं जानता. अब तो डर की वजह से परिवार के लोग रात भर जागते हैं. घर के अंदर सोना उन्हें खतरे से खाली नहीं लग रहा. इसलिए सभी सदस्य घर के बाहर खुले में सो रहे हैं."

FIVE HOUSES ITEMS BURNING SUDDENLY
अचानक जलने लगता है सामान (ETV Bharat)

'जहां आग लगी वहां मिलीं माचिस की तीलियां'

पुलिस के पास सूचना पहुंची तो ग्वालियर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. हालांकि मामले में एएसपी जयराज कुबेर का कहना है, "इस तरह की आग किसी रासायनिक प्रतिक्रिया या किसी और वैज्ञानिक कारण से लग सकती है.

Police Investigate Forensic Team
पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ संभाला मोर्चा (ETV Bharat)

फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से हर स्पॉट जहां आग लगी है वहां से माचिस की जली हुई तीलियां मिली हैं. ऐसे में संभावना है कि, ये सब परिवार के ही किसी सदस्य की शरारत हो. हमने भी वहां टेस्टिंग की लेकिन तब कोई आग नहीं लगी. ऐसे में पुलिस मामले की जांच कर रही है."

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