ETV Bharat / state

शेखों की शान है ग्वालियर का मस्लिन कॉटन, हर मौसम में अरब देशों से मिलते हैं करोड़ों के ऑर्डर

ग्वालियर के खादी संघ में बनने वाले मस्लिन कॉटन के कपड़ों की डिमांड, अरब देशों में शेखों के बच्चे पहन रहे मलमल के कपड़े. जानिए कैसे तैयार होता है स्पेशल कॉटन. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR MUSLIN COTTON DEMAND
ग्वालियर के मस्लिन कॉटन की अरब में मांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 6:05 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 6:22 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: अरब देशों में अब शेखों के बच्चे ग्वालियर में बने मस्लिन कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं. ये कपड़ा मूल रूप से अरब देशों में नवजात शिशुओं के लिये इस्तेमाल किया जाता है. वहां नौनिहालों को इसी कॉटन से बने में कपड़े (wrap) में लपेटकर रखा जाता है, क्योंकि ये तापमान अनुकूल कॉटन कपड़ा है, जो बच्चे के शरीर के तापमान को भी संतुलित बनाये रखता है. इसी वजह से इसकी खासी डिमांड है.

भारत में खादी की डिमांड और प्रोडक्शन दोनों का अच्छा तालमेल है और शुद्ध कॉटन की मांग सबसे ज़्यादा रहती है. जब बात भरोसे की आती है, तो देश के गिने चुने खादी संघ लोगों की पहली पसंद होते हैं. इन्ही में शुमार हैं मध्य भारत खादी संघ, जहां आज भी पारंपरिक रूप से हाथ से कपड़ा तैयार किया जाता है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इस खादी संघ का मुख्यालय है और आसपास के इलाको में कई इकाइयां फैली हुई है.

मस्लिन कॉटन कपड़ों की अरब देशों में डिमांड (ETV Bharat)

जिनसे ना सिर्फ पारंपरिक बुनकर, स्थानीय कारीगर और जरूरतमंदों को रोज़गार मिल रहा है, बल्कि ऐसे उत्पाद तैयार हो रहे हैं, जिनकी पैठ और डिमांड विदेशों तक में हो रही है. इन दिनों मध्य भारत खादी संघ के बुनकर एक ऐसे महीन और अच्छी क्वालिटी का कॉटन फैब्रिक तैयार कर रहे हैं, जिसका निर्यात खाड़ी देशों में हो रहा है. ये कपड़ा है मस्लिन कॉटन (मलमल खादी) जिसे बुनकरों द्वारा हाथों से तैयार किया जा रहा है.

Muslin Cotton Cloth Speciality
मध्य भारत खादी संघ तैयार करता है मस्लिन कॉटन (ETV Bharat)

क्या है मस्लिन कॉटन फैब्रिक?

मस्लिन कॉटन या मलमल खादी एक ऐसा कपड़ा है, जो बेहद नर्म और हल्का होता है. इसे छूने से यह मखमली का अहसास दिलाता है. ये इतना मुलायम होता है कि, इसमें हवा आसानी से आर पार होती है. जिसकी वजह से इसमें पसीना या घुटन नहीं होती. धुलाई के बाद यह कपड़ा और भी सॉफ्ट होता जाता है. इसी वजह से इसका उपयोग ज्यादातर नवजात बच्चों के कपड़ों, चादर और रजाई और गद्दे बनाने में होता है. इनके अलावा सामान्य रूप से भी मस्लिन कॉटन से बने कपड़े लोगों के लिए भी आरामदायक होते है और काफी अच्छी कीमत पर बिकते हैं.

कैसे तैयार होती है मस्लिन खादी?

मध्य भारत खादी संघ के सुपरवाइजर ढोंगर सिंह बताते हैं कि, "आमतौर पर जो फैब्रिक या कॉटन फैब्रिक तैयार किया जाता है, उसमे उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी मस्लिन कॉटन में, क्योंकि मस्लिन कॉटन को बेहद बारीकी से तैयार किया जाता है. इसके लिए पूरी प्रोसेसिंग होती है. इसमें सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का महीन कॉटन का धागा लिया जाता है, इसके बाद उसकी अच्छे से धुलाई की जाती है. फिर कताई की जाती है. फिर इस धागे को दोबारा से अच्छे से धोया जाता है. इसके बाद इसे बुनाई के लिए बुनकर को दिया जाता है.

MUSLIN COTTON CLOTH SPECIALITY
कैसे तैयार होता है मस्लिन कॉटन फैब्रिक (ETV Bharat Info)

जहां इसका ताना बनाने में ही करीब 8 दिन का समय लग जाता है. ये सारी प्रक्रिया कपड़ा बनाने की तैयारी के लिए जाती है. इसके बाद जब बुनाई शुरू होती है, तो उसे भी बारीकी से करना होता है, लूम पर एक मीटर कपड़ा बनाने में ही लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है.

हालांकि धीरे-धीरे स्पीड बढ़ती है, तब भी 10 मीटर का देन तैयार करने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है. इसके लिए मजदूरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है. कपड़ा तैयार होने के बाद फिर इसकी धुलाई और रंगाई (यदि कलर हो तो) और छोटी करना होती, उसमे भी समय लगता है. इसके बाद वह पैक होकर स्टोर तक पहुंचता है."

MADHYA BHARAT KHADI SANGH
मस्लिन कॉटन के कपड़े (ETV Bharat)

दुबई-कुवैत तक निर्यात हो रहा मस्लिन कॉटन

मध्य भारत खादी संघ के सचिव रमाकांत शर्मा कहते हैं कि, "ये खादी संघ बीते 96 वर्षों से लगातार काम कर रहा है. हाल ही में एक नया उत्पाद हमने निकाला है, मस्लिन खादी (Muslin Cotton) इसमें एक इंच में महीन कॉटन धागे की 150 से 400 धागों को बुना जाता है. जिसकी वजह से यह कपड़ा काफ़ी पतला और मुलायम बनता है. इस मस्लिन कॉटन की डिमांड भारत के साथ-साथ सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों जैसे दुबई, अरब अल अमीरात, कुवैत जैसे देशों में काफी है और ग्वालियर से एक थर्ड पार्टी मीडिएटर के द्वारा ये इन देशों में ग्वालियर से एक्सपोर्ट हो रहा है.

ग्रामीण इलाजों में पारम्परिक बुनकरों से तैयार कराते हैं फैब्रिक

रमाकांत शर्मा बताते हैं कि, ये मस्लिन कॉटन ग्वालियर से लगे अंचल के ग्रामीण इलाकों जैसे चचौड़ा, हरसौद, हसलपुर, निवाड़ी के तरीचरकलां में बुनकरों से तैयार कराया जाता है. इसके बाद यह ग्वालियर स्थित मुख्यालय के स्टोर में लाया जाता है और यहां से विदेश भेजा जाता है. ये पूरी तरह हैंडमेड यानी पारंपरिक तरीके से लूम पर हाथ से तैयार किया जाता है.

GWALIOR MUSLIN COTTON DEMAND ARAB
क्या है मस्लिन कॉटन (ETV Bharat Info)

400 से 2400 रुपए मीटर तक है कीमत

जितनी मेहनत इसमें लगती उसी हिसाब से इसकी कीमतें भी तय की गई है, जो विदेश के साथ-साथ अपने देश में भी आम आदमी की पहुंच में रहे. थ्रेड काउंट के हिसाब से मस्लिन कॉटन फैब्रिक की अलग-अलग वेरिएंट है. जिनकी अलग-अलग कीमत है, जो 400 रुपए से लेकर 750 रुपए मीटर तक है. इनके अलावा एक प्रीमियम क्वालिटी मस्लिन कॉटन फैब्रिक भी है, जिसकी कीमत करीब 2400 रुपए प्रति मीटर है.

MADHYA BHARAT KHADI SANGH
मध्य भारत खादी संख केंद्रीय वस्त्रागार (ETV Bharat)

क्यों हैं विदेशों में मलमल खादी की डिमांड?

रमाकांत शर्मा की माने तो विदेशों में ग्वालियर के मस्लिन कॉटन की बढ़ती डिमांड के पीछे वाजिब कारण है, सबसे पहले तो यह कपड़ा शुद्ध आर्गेनिक कॉटन से तैयार किया जाता है, ये पूरी तरह हैंडमेड या कहें हैंड ऑपरेटेड मशीनों द्वारा ही बनाया जाता है. ये कॉटन मौसम के अनुकूल है, ये ऐसा कॉटन फैब्रिक है, जो गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रखता है. यानी शरीर के तापमान को स्थित बनाये रखने में मदद करता है, इसीलिए विदेशों में नवजात बच्चों के लिए इस मस्लिन कॉटन की अच्छी डिमांड है."

GWALIOR MUSLIN COTTON MANUFACTURING
मस्लिन कॉटन से बनी शर्ट (ETV Bharat)

अब आगे क्या?

मध्य भारत खाड़ी संघ के सचिव रमाकामंत शर्मा का कहना है कि, "वर्तमान में ग्वालियर से मस्लिन कॉटन थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स के जरिए विदेश जा रहा है. जिसकी वजह से अभी इसका टर्नओवर 2 से 3 करोड़ का हज लेकिन यह ज्यादा समय के लिए है, क्योंकि मध्य भारत खादी संघ ने भारत के खादी ग्रामोद्योग आयोग को पत्र लिख कर निर्यात के सहयोग की अनुमति मांगी है. एक बार यह अनुमति मिल जाने के बाद आगे मध्य भारत खादी संघ खुद सीधा आयातकों को मस्लिन कॉटन का निर्यात करेगा. जिससे बीच के कमीशन ख़त्म होंगे और आमदनी भी ज्यादा होगी.

Last Updated : September 22, 2026 at 6:22 PM IST

TAGGED:

MADHYA BHARAT KHADI SANGH
MUSLIN COTTON CLOTH SPECIALITY
GWALIOR MUSLIN COTTON DEMAND ARAB
SHEIKHS CHILDREN WEAR MUSLIN COTTON
GWALIOR MUSLIN COTTON DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.