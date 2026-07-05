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2 पतियों के बाद युवक पर आया महिला का दिल, लव ट्रायंगल में उलझी महिला के मर्डर की गुत्थी

मर्डर के बाद सीसीटीवी में दिखा प्रेमी शुरुआत में पता चला की महिला आरती अपने पति अतर सिंह से अलग एक संजू नाम के युवक के साथ रहती थी. पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो संजू एक सीसीटीवी कैमरे में घटना से ठीक पहले दिखायी दिया. जिसके आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. जब संजू से पूछताछ की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरती संजू के पास धर्मेंद्र को छोड़कर आई थी. एक और नया नाम पहले पति अतर सिंह, फिर संजू और अब धर्मेंद्र पुलिस के लिए गुत्थी और उलझ गई.

4 दिन पहले हुआ था महिला का मर्डर एक जुलाई को ग्वालियर के हजीरा इलाके में पुलिस को एक हत्या की सूचना मिली. एक महिला जो किराए के मकान में अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी. कमरे में दाखिल होने पर देखा कि, महिला के कपड़े अस्त-व्यस्त थे, ब्लड जमीन पर लगा था और पास में ही उसकी लाश पड़ी हुई थी. पुलिस पहुंची जाँच शुरू हुई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और महिला के बारे में आस पड़ोस से जानकारियां जुटाना शुरू किया गया.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला के हत्या के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. दो बच्चों की मां जिसने दो बार शादी की, दो शादियों के बाद भी अपने एक प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही. आखिर में दूसरे पति और प्रेमी पर उसकी हत्या का आरोप लगा. एक मामूली हत्या के मामले ने लव ट्रायंगल से पुलिस की जांच को नई दिशा दे दी. इस घटना क्रम में एक आरोपी पुलिस के हाथ लग चुका है, जबकि दूसरा अब भी फरार है. महिला की यह मर्डर मिस्ट्री किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं है.

पहले पति के दोस्त से हुआ महिला को प्यार

जांच आगे बड़ी तो पता चला की धर्मेंद्र उसका दूसरा पति है, जो पहले पति अतर सिंह का दोस्त था. अतर सिंह और आरती की शादी 2015 में हुई थी. दोनों के दो बेटे हुए. इसके बाद 2023 में आरती पति अतर सिंह के दोस्त धर्मेंद्र के संपर्क में आई. दोनों में प्यार हुआ और 2024 में महिला ने पति को छोड़कर धर्मेंद्र से शादी कर उसके साथ रहने लगी. उसने आधार कार्ड में भी पति का नाम धर्मेंद्र अपडेट कराया. करीब दो साल दोनों साथ रहे. फिर आरती की जिंदगी में संजू की एंट्री हुई जो धर्मेंद्र का रिश्तेदार भाई था.

लव ट्रायंगल में उलझी महिला के मर्डर की गुत्थी (ETV Bharat)

धर्मेंद्र के बुआ के बेटे से बढ़ी आरती की नजदीकियां

संजू से आरती की मुलाकात भी धर्मेंद्र के जरिए ही जनवरी 2026 में हुई थी. संजू आरती के दूसरे पति धर्मेंद्र की बुआ का बेटा था. दोनों का मिलना-जुलना शुरू हुआ तो नजदीकियां बढ़ गई. और अप्रैल 2026 में आरती ने अपने पति धर्मेंद्र को छोड़ दिया और बच्चों के साथ नए बॉयफ्रेंड संजू के साथ लिव इन में रहने लगी. घर का खर्च चलाने के लिए संजू और आरती रिक्शा चला कर कमाई करते थे.

महिला का दूसरा पति धर्मेंद्र (ETV Bharat)

महिला के पिता ने नकारी बेटी की दूसरी शादी की बात

इस पूरे घटना क्रम के बाद अब महिला के परिजन भी सामने आए हैं. मृतक महिला के पिता दर्शनलाल धाकड़ का आरोप है कि, ''धर्मेंद्र और संजू ने पहले मिलकर उसकी बेटी को बहलाया फिर जमाई अतर सिंह से अलग किया. इसके बाद दोनों ने उसके साथ रहने को लेकर आपस में विवाद किया. इसी बात का विवाद आरती के साथ भी कुछ दिनों से हो रहा था.''

पिता ने बताया कि, ''फोन पर आरती ने बताया था कि, धर्मेंद्र, संजू और आरती के बीच हत्या वाले दिन भी विवाद हुआ था. पिता का कहना है कि, इसी विवाद के बाद उन दोनों आरोपी भाइयों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.'' पिता दर्शन सिंह ने धर्मेंद्र और आरती की शादी की बात भी सिरे से नकार दी है, और आधार कार्ड में पति के रूप में दर्ज धर्मेंद्र के नाम को साजिश बताया है.''

पुलिस को मिले अहम सुराग

इधर मामले में पुलिस भी लगातार फरार आरोपी संजू की तलाश में जुटी हुई है. सीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि, ''एक आरोपी संजू पुलिस की हिरासत में है, जबकि दूसरे आरोपी धर्मेंद्र को पुलिस तलाश रही है. पुलिस के हाथ इस हत्या से जुड़े अहम सुराग और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं. जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई और जांच की जा रही है.''