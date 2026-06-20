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चोरी के आरोप में हैवानियत! कोल्डड्रिंक पी रही बच्ची को घसीटकर ले गया पड़ोसी, हत्या

खलते-खेलते पड़ोसी के घर में कर ली थी चोरी असल में घटना ग्वालियर के बरा गांव की है. जहां पड़ोसियों द्वारा 8 साल की मासूम बच्ची की पीट पीट कर हत्या का आरोप लगा है. बताया जा रहा है बच्ची गुरुवार शाम को खेलते खेलते पड़ोसी आमीन ख़ान के घर चली गई थी. घर पर ताला तो लगा था लेकिन ताले से खेलते-खेलते वह किसी तरह खुल गया. जिस वजह से नादानी में बच्ची घर के अंदर चली गई और घर में रखी गुल्लक से कुछ पैसे निकल लिए और आसपास रखे कुछ जेवर भी उसने उठा लिए.

ग्वालियर: शहर में एक आठ साल की मासूम बच्ची की पीट पीठ कर हत्या कर दी गई है. मासूम की गलती सिर्फ इतनी थी कि, उसने पड़ोसी के घर से गुल्लक के रुपये और कुछ गहने चुरा लिए थे. जिसके बाद पड़ोसी द्वारा उसके साथ मारपीट का आरोप लगा है. हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन आसपास के लोगों के बयानों की वजह से मामला संदिग्ध हो गया है.

पड़ोसी ने पूछा तो बच्ची ने डर से पैसा ज्वेलरी वापस लौटाए

कुछ समय बाद जब पड़ोसी आए तो उन्होंने ताला खुला देखा. अंदर से ज्वेलरी भी गायब थी. ऐसे में जब बाहर लोगों ने बच्ची को ताले से लटके देने की बात बतायी तो आरोपी आमीन उसे ढूंढते हुए गली की दुकान पर पहुंचा. जहां बच्ची कोल्डड्रिंक पी रही थी. जब मासूम से उसने पूछताछ की तो डर की वजह से बच्ची ने सब बता दिया. यह भी उनकी ज्वेलरी कहां रखी है. इसके बाद आरोपी गुस्से में उसे अपने साथ घर ले गया और बच्ची के साथ घर में मारपीट की.

रात में सोई बच्ची की सुबह नहीं हुई

शाम के समय जब बच्ची का पिता मजदूरी से घर लौटा तो बच्ची घायल अवस्था में चारपाई पर लेटी हुई थी. पिता के पूछने पर उसकी बहन ने पिता को सारी बात बतायी. उसके पैरों में गंभीर चोटें थी. लेकिन शायद वह इन चोट की गंभीरता नहीं समझ सका और सुबह डॉक्टर के पास ले जालर इलाज कराने की सोच कर चोटों को नजर अंदाज कर दिया लेकिन अगली सुबह अलीना उठी ही नहीं. उसकी रात में ही मौत हो गई.

पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम

सुबह जब बच्ची नहीं उठी तो पिता उसे लेकर डॉक्टर के पास अस्पताल भागा जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई जिस पर मौके पर पहुंची. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा. देर रात आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची की मौत रात 12 से 3 के बीच होने की पुष्टि हुई है.

इंटरनल इंजरीज की वजह से हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर रात में उसकी गिरफ्तारी कर ली है. मामले में एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि, "पिता की शिकायत पर पड़ोसी आमीन खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. बच्ची की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में पता चला है कि, बच्ची के शरीर पर कई जगह गहरे घाव और अंदरूनी चोटों के निशान थे ऐसे में मल्टीपल इंटरनल इंजुरी की वजह से उसे मौत हुई है. मामले में पुलिस की जांच जारी है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है."