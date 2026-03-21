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मुरार नदी के आसपास 300 से ज्यादा मकान टूटेंगे, हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने बनाई लिस्ट

ग्वालियर के मुरार क्षेत्र से गुजरी वैशाली नदी, नाले में तब्दील हो चुकी है. कभी ग्वालियर की जीवन रेखा और ऐतिहासिक धरोहर को 2 साल पहले पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू हुआ. जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत ना सिर्फ नदी का पुनर्जीवन बल्कि इसके सौंदर्यीकरण को लेकर भी काम किया जाना है. जिसके लिए एक निजी कंपनी को कांट्रेक्ट दिया गया है.

ग्वालियर: नमामी गंगे प्रोजेक्ट में मुरार नदी को शामिल कर उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास नगर निगम और स्थानीय लोगों के टकराव की वजह बन रहा है. नदी के आसपास बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है. हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने मुरार नदी के किनारे अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस देने का काम अब शुरू कर दिया है.

हाईकोर्ट की फटकार के बाद नगर निगम ने बनाई लिस्ट (ETV Bharat)

हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में नगर निगम

करीब 14 किलोमीटर लंबी इस मुरार नदी के विकास पर शहरी क्षेत्र का अतिक्रमण बड़ी समस्या बन चुका है. जिसको लेकर पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने भी नगर निगम को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. जिस पर अब नगर निगम ने सैकड़ों अतिक्रमण चिह्नित करने काम पूरा कर लिया. इस अतिक्रमण में कई रिहायशी मकान भी शामिल हैं, जिसके बाद से इन मकानों में रह रहे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है.

नमामी गंगे प्रोजेक्ट में शामिल है ग्वालियर के मुरार क्षेत्र से गुजरी वैशाली नदी (ETV Bharat)

अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे स्थानीय लोग

मामले को लेकर नगर निगम का स्पष्ट कहना है कि, मुरार नदी प्रोजेक्ट शहर और केंद्र सरकार का अहम प्रोजेक्ट है. हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अतिक्रमण को नदी के विकास के लिए हटाना जरूरी है. जिसके लिए ठेका कंपनी को सूची उपलब्ध करानी है जिससे कि अतिक्रमण हटाया जा सके और मुरार नदी का डेवलपमेंट शुरू हो सके. लेकिन अतिक्रमण हटाने का लोग विरोध कर रहे हैं.

अतिक्रमण की जद में 300 से ज्यादा मकान

नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर का कहना है "पूर्व में ही हाईकोर्ट ने अतिक्रमण चिन्हित करने का अल्टीमेटम दिया था, जिस पर हाईकोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई शुरू हो गई है. नगर निगम ने ऐसे अतिक्रमण जिन्हें हटाना जरूरी है उन्हें चिन्हित कर लिया है. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही आगे की कार्रवाई की जा रही है."

नमामी गंगे प्रोजेक्ट में शामिल है ग्वालियर के मुरार क्षेत्र से गुजरी वैशाली नदी (ETV Bharat)

हालांकि जब उनसे अतिक्रमण में आ रहे रिहायशी मकानों के मालिकों के विरोध को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि "अब तक 300 से ज्यादा मकान चिन्हित किए गए हैं, जो अतिक्रमण क्षेत्र में आ रहे हैं. किसी के साथ अन्याय न हो इसके लिए उन सभी को नियमानुसार सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा और विधि अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी."