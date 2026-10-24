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प्रमोशन या करप्शन! ग्वालियर निगम परिषद में DPC पर बवाल, खिलाफ नजर आए भाजपा पार्षद

ग्वालियर निगम परिषद में DPC पर बवाल ( ETV Bharat )

ग्वालियर: शुक्रवार को आयोजित हुई नगर निगम परिषद की विशेष अभियोजित बैठक हंगामेदार रही. बड़ी बात यह थी कि, विपक्ष के ही पार्षद द्वारा उठाए गए डीपीसी (विभागीय पदोन्नति कमेटी) के मुद्दे को भाजपा के ही अन्य पार्षद दबाते दिखे. ऐसे में नगर सरकार में बहुमत के बावजूद विपक्ष में आपसी खींचतान नजर आई. हालांकि असहमति और हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई.

बैठक में उठा डीपीसी का मुद्दा