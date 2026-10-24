प्रमोशन या करप्शन! ग्वालियर निगम परिषद में DPC पर बवाल, खिलाफ नजर आए भाजपा पार्षद
ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में दिखा भाजपा का अंतर्विरोध, एक पार्षद ने उठाया मुद्दा, भरे सदन में साथी ही दबाते नजर आए. रिपोर्ट- पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:00 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:07 AM IST
ग्वालियर: शुक्रवार को आयोजित हुई नगर निगम परिषद की विशेष अभियोजित बैठक हंगामेदार रही. बड़ी बात यह थी कि, विपक्ष के ही पार्षद द्वारा उठाए गए डीपीसी (विभागीय पदोन्नति कमेटी) के मुद्दे को भाजपा के ही अन्य पार्षद दबाते दिखे. ऐसे में नगर सरकार में बहुमत के बावजूद विपक्ष में आपसी खींचतान नजर आई. हालांकि असहमति और हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई.
बैठक में उठा डीपीसी का मुद्दा
असल में पार्षदों की सहमति पर शीतला माता मंदिर हादसे और दिवाली के समय विकास और व्यवस्थाओं के मुद्दों को लेकर नगर परिषद की अभियोचित बैठक बुलाई गई थी. गुरुवार को शीतला माता मंदिर हादसे में ग्वालियर के मृतकों के परिवारों के प्रति सहनभूतिपूर्वक सहायता के लिए एक अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी. वहीं, शुक्रवार को सदन में नगर निगम में हुए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी द्वारा पदोन्नतियों का मुद्दा गरमाया.
विपक्ष के पार्षद ने लगाया डीपीसी में भ्रष्टाचार का आरोप
विपक्षी भाजपा पार्षद बृजेश श्रीवास ने डीपीसी में अनियमत्तता और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए सवाल उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि, डीपीसी में भ्रष्टाचार कर रुपयों का लेन देन किया गया और कर्मचारियों को उनके हक से वंचित कर दिया गया. लेकिन मुद्दे पर चर्चा के साथ ही भाजपा के अन्य पार्षदों ने एक एक कर इस मुद्दे का विरोध शुरू कर दिया. लगातार विरोधाभास और आपसी मतभेद बढ़ता देख सभापति ने बैठक आगामी 29 अक्टूबर तक स्थगित कर दी.
मतभेद बढ़ता देख बैठक स्थगित
बैठक के बाद सभापति मनोज सिंह तोमर ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा कि, ''डीपीसी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी एक परिवार की तरह हैं, जिसमें कुछ लोगों ने यह बात रखी कि, उनकी डीपीसी विभागीय जांचों की वजह से रोकी गई, लेकिन दूसरे लोग जिन पर जांचे लंबित हैं उन्हें प्रमोशन दे दिया गया. ऐसे में जल्दबाजी में निर्णय ना लेते हुए इसके लिए तैयारी कर कमियों को दूर कर नियमानुसार सबके प्रमोशन हो इसलिए फिलहाल बैठक को 29 अक्टूबर तक स्थगित किया गया है.
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भाजपा पार्षद बोली और भी महत्वपूर्ण थे मुद्दे
इधर विपक्ष (भाजपा) की पार्षद अपर्णा पाटिल ने भी डीपीसी पर चर्चा का सदन में विरोध किया था. इसको लेकर उनका कहना है कि, ''जो मामला पूर्व से ही न्यायालय में विचारधीन है उसे परिषद में चर्चा के लिये लाना औचित्यपूर्ण नहीं है. इसके बजाय शहर के कई दूसरे अहम मुद्दे थे. दिवाली आ रही है शहर में पर्याप्त बिजली पानी और अन्य समस्याओं पर चर्चा होना चाहिए थी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी.''
अपने ही साथियों के व्यवहार से दुखी भाजपा पार्षद
वहीं, डीपीसी के मुद्दों को सदन में उठाने वाले बृजेश श्रीवास के मुद्दे को अपने ही दल के साथियों द्वारा दबाने के प्रयास को लेकर जब सवाल किया गया तो भाजपा पार्षद बृजेश श्रीवास का कहना था कि, "जिन लोगों के स्वयं के हिट होते हैं वे इस तरह की चर्चाएं करते हैं. मेरा कोई निजी हित नहीं था और आगे भी नहीं होगा. वर्तमान हालातों में डीपीसी की वास्तविकता पर चर्चा करना ही पड़ेगी. उन्होंने एक बार फिर डीपीसी के मुद्दे में भ्रष्टाचार की बात कही.''