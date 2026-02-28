ETV Bharat / state

ग्वालियर निगम का 2400 करोड़ का बजट पेश, जन कार्य को सबसे ज्यादा राशि, बनेंगे डॉग शेल्टर होम

जन कार्य को सबसे ज्यादा राशि, 160 करोड़ से शहर होंगे स्वच्छ आगामी बजट में सबसे ज्यादा 630 करोड़ रुपए जनकार्य के लिए खर्च होंगे. 300 करोड़ रुपए शहरी स्वास्थ्य, 270 करोड़ रुपए सीवर प्रोजेक्ट, 160 करोड़ रुपए शहरी स्वच्छता मिशन के लिए खर्च होंगे और 345 करोड़ रुपए वेतन भत्तों पर खर्च किए जाएंगे. कांग्रेस महापौर शोभा सिकरवार ने इस बजट को शहर की जनता के हितों का बजट बताया. तो वहीं, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष ने इस बजट को "अपनी डफली अपना राग" वाला बजट कहा.

इस बार 2386 करोड़ रुपये का बजट किया पेश ग्वालियर नगर निगम परिषद में शुक्रवार को ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. इस बार का बजट करीब 2386.2 करोड़ रुपये का है. अपने अभिभाषण के साथ शुरुआत कर उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बनाया गया, बजट ड्राफ्ट सबके सामने पढ़ कर सुनाया.

ग्वालियर: नगर निगम में शुक्रवार को 2026-27 का आर्थिक बजट पेश किया गया. कांग्रेस महापौर डॉ. शोभा सिकरवार ने परिषद के सदन में करीब 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट पेश किया. ये बजट पिछले साल की तुलना में करीब 126 करोड़ रुपये कम रहा. इस दौरान महापौर ने नगर सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनायी और आगामी वित्तीय वर्ष में नगर निगम की प्लानिंग भी बताई. नए बजट के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र की जनता को राहत देते हुए इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है.

'नए बजट में जानता की सहूलियत और जरूरतें'

महापौर शोभा सिकरवार का कहना है कि, "इस बार लगभग बजट 2400 करोड़ का है और शहर की जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. इसमें शहर के जो विकास कार्य हैं, उनको लेकर योजनाएं तैयार की गई हैं. अमृत योजना में जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन नहीं है, वहां पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा. इस साल कुत्तों से लोग बहुत परेशान रहे हैं तो उनके लिए पांच शेल्टर होम बनाए जाएंगे, गरीब लोगों के लिए दस सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे. जिससे वे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम या शादी विवाह जैसे कार्यक्रम कर सकें और भी कई योजनाएं हैं जो इस बजट में सम्मिलित की गई हैं."

महापौर ने पेश किया ग्वालियर का बजट (ETV Bharat)

पिछले साल से 126 करोड़ रुपये कम रहा बजट

इस साल का बजट नगर निगम में पिछले साल की अपेक्षा कम रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-25 में नगर परिषद में महापौर शोभा सिकरवार ने 2513 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था. लेकिन इस बार का बजट 2386 रुपये है जो पिछले साल को तुलना में लगभग 126 करोड़ रुपये कम है. जिसको लेकर पूछे गए सवाल पर महापौर का कहना था कि, "शहर के विकास कार्यों को देखते हुए बजट रखा गया है और जो भी जब जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे."

160 करोड़ से शहर होंगे स्वच्छ (ETV Bharat)

विपक्ष ने बताया-लोक लुभावना बजट

ग्वालियर नगर परिषद में पेश हुए इस बजट पर सदन के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल सिंह का कहना है कि, "मेरे हिसाब से ये लोक लुभावना बजट है. मतलब 'मैं ही पढ़ दूं और मैं ही देख लूं' मतलब मेरे हिसाब से." वहीं बजट की राशि कम होने को लेकर सवाल पर उन्होंने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि, "भाई वो मालिक हैं, सरकार उनकी है, मुखिया हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं. अब जब इस पर चर्चा होगी तब आपके सामने हम तथ्य रखेंगे.

अब वो तो मेरी डपली, मेरे ही राग, मेरे ही गीत.. तो मैं तो अच्छा ही बताऊंगा, अब श्रोताओं को अच्छा लगना चाहिए ना, जो श्रोता हैं, देखने वाले हैं, उनको अच्छा लगना चाहिए, वो अगर कहें तो चीज समझ में आती है. अब मैं अपने मुंह से ही कह दूं कि मेरी चीज अच्छी है, मेरी डपली, मेरे ही राग तो ये चीज समझ से परे है."

आगामी 13 मार्च को होगी बजट पर चर्चा

इधर, सभापति मनोज तोमर के मुताबिक, शुक्रवार को बजट पेश हुआ है लेकिन 10 मार्च तक बजट पर आपत्तियां और संशोधन प्रस्ताव लिए जाएंगे. 13 मार्च को बजट पर चर्चा होगी जिसमें आपत्तियां और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी.