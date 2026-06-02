जनसुनवाई में आए फरियादी पर क्यों भड़के निगम कमिश्नर, कहा- तुम्हें बात करने की अक्ल नहीं
ग्वालियर नगर निगम की जनसुनवाई में फरियादी पर भड़के नगर निगम आयुक्त, फरियादी कर्मचारी ने दी आत्मदाह की धमकी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 6:30 PM IST
ग्वालियर: मंगलवार को नगर निगम की जनसुनवाई में जमकर हंगामा कटा, अपने भुगतान की गुहार लेकर आए एक पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी और नगर निगम आयुक्त के बीच जमकर बहस हुई. सीट पर बैठे निगमायुक्त भी इस दौरान फरियादी पर भड़कते नज़र आए.
रुके भुगतान की शिकायत लेकर पहुंचता था फरियादी
असल में मंगलवार के दिन होने वाली जनसुनवाई के दौरान नगर निगम के जनसुनवाई हॉल में एक आउटसोर्स कर्मचारी निगमायुक्त के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा, लेकिन उसे देखते ही नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय अचानक उखड़ गए. पता चला की पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी विजय कुमार नगर निगम में दी अपनी सेवाओं के अटके हुए भुगतान के लिए पहुंचा था और नगर निगम आयुक्त ने उसे कमेटी बनाकर जांच करने की बात भी कही थी, लेकिन फिर अपनी बात पूरी करते करते कमिश्नर अचानक भड़कने लगे. जिस पर दोनों के बीच बहस जैसी स्थिति बन गई. हालांकि बाद में उसे वाहन से बाहर कर दिया गया.
नगर निगम में लगता था बायोमैट्रिक आधारित अटेंडेंस
फरियादी विजय कुमार के मुताबिक "वह पिछले दो वर्ष से नगर निगम के चक्कर लगा रहा है. उसका कहना है की, वह 2021 से 2024 तक ग्वालियर नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था. जिसकी बाकायदा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती थी, लेकिन उसे परेशान किया जाने लगा और उसकी सैलरी भी रोक दी गई. हटाने के बाद भी उसकी पूर्व में किए गए काम का करीब 6 माह का भुगतान नगर निगम द्वारा नहीं किया गया. जिससे वह आर्थिक संकट में आ गया.
बैकडेट में हटाने का आदेश जारी करने का आरोप
फरियादी के अनुसार उसे नगर निगम से बताया गया की, उसने 1 अक्टूबर 2024 से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि उसने 11 अक्टूबर 2024 तक अपनी ड्यूटी की और बायोमेट्रिक सिस्टम पर अटेंडेंस भी लगायी थी. ऐसे में उसे आदेश जारी कर काम से निकाल दिया गया. हालांकि बाद में नगर निगम आयुक्त ने तीन माह का भुगतान तो करा दिया, लेकिन बकाया तीन महीने का भुगतान आज तक नहीं हुआ.
फरियादी कर्मचारी ने आत्मदाह दी धमकी
फरियादी का कहना है कि, उसकी तनख्वाह इसी आधार पर रोकी गई की वह काम पर नहीं आया, लेकिन यदि वह नौकरी पर नहीं था तो नगर निगम के बायोमेट्रिक अटेडेंस कैसे भरता था. उसने आरटीआई के तहत बायोमेट्रिक अटेंडेंस की कॉपी भी मांगी, लेकिन वह भी उपलब्ध नहीं करायी गई और नहीं बचा हुआ वेतन भुगतान किया गया. इन हालातों से पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी पूरी तरह तंग आ चुका है. उसने चेतावनी दी है की अगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ, उसका अटका हुआ करीब 35 से 40 हजार रुपए का पेमेंट नहीं किया गया तो वह आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएगा."
प्रमाणित हाजिरी के हिसाब से किया जा चुका भुगतान
हालांकि इस मामले पर जब नगर निगम आयुक्त संघप्रिय से सवाल किया गया तो "उनका कहना था कि, "विजय कुमार 2024 तब वाली नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे, जिनकी भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की गई थी. विजय कुमार के प्रकरण की सुनवाई खुद मैंने की थी. जिसमें तो उनकी प्रमाणित हाजिरी के अनुसार करीब तीन माह का वेतन भी उन्हें दिलाया गया था, लेकिन अब वे नगर निगम से और भुगतान चाहते हैं. जबकि उस समय अवधि में उन्होंने कोई काम नगर निगम में नहीं किया और न ही वे नगर निगम के कर्मचारी थे.
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क्यों फूटा नगर निगम कमिशनर का ग़ुस्सा?
अब सवाल आता है कि बात सामान्य थी तो नगर निगम कमिश्नर उस पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी पर क्यों भड़के? तो आपको बता दें कि नगर निगम कमिश्नर का कहना था कि विभागीय कर्मचारियों से यह बात सामने आयी थी कि विजय कुमार पिछले कुछ समय से उनके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अभद्रता भी की गई है. फिर भी इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए विजय कुमार के प्रकरण पर एक जांच कमेटी गठित की गई है, जो सभी पहलुओं और सबूतों की जांच करेगी. इसके बाद अगर प्रकरण बनता है तो निश्चित तौर पर बचा हुआ भुगतान किया जाएगा.