डीजल खरीदी में 6 करोड़ का नुकसान, MIC बैठक में तय नहीं हो पाई जिम्मेदीरी, ग्वालियर से होगी ईंधन खरीदी
ग्वालियर नगर निगम की MIC बैठक में ऊठा पेट्रोल-डीजल खरीदी का मुद्दा, दो साल में झांसी से ईंधन खरीदी में हुआ 6 करोड़ का घाटा. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:01 PM IST
ग्वालियर: नगर निगम की एमआईसी बैठक में मंगलवार को पेट्रोल खरीदी का मुद्दा चर्चा का मुख्य विषय बना. बैठक में प्रस्ताव रखा गया है कि, अब से नगर निगम ग्वालियर से ही पेट्रोल डीजल की खरीदी करेगा. ये प्रस्ताव पिछले दो वर्षों में हुई ईंधन खरीदी में 6 करोड़ रुपए के घाटे के बाद रखा गया है. अब तक नगर निगम ग्वालियर की बजाय उत्तर प्रदेश के झांसी से ईंधन खरीद रहा है.
3 रुपये बचाने के चक्कर में 6 करोड़ का घाटा
असल में ग्वालियर नगर निगम ने उत्तर प्रदेश में ईंधन के कम दामों को देखते हुए झांसी से पेट्रोल डीजल खरीदना शुरू किया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुकाबले ईंधन करीब 11 रुपए ज्यादा सस्ता है, इसी को लेकर करीब 6 महीने पहले एमआईसी बैठक में प्रस्ताव पास करा निगम ने झांसी से ईंधन खरीदी शुरू की थी, क्योंकि दावा था नगर निगम के वाहनों की हर महीने एक लाख लीटर डीजल की खपत है.
ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन खर्चा काट कर भी नगर निगम को डीजल में प्रति लीटर 3.70 रुपये की बचत होगी. जो सालाना करीब 1 करोड़ 33 लाख रुपये होते, लेकिन, दावों के उलट नगर निगम को 34 रुपए तक प्रति लीटर अतिरिक्त चुकाने पड़े. जिसकी वजह से 6 महीनों में करीब 6 करोड़ रुएये का घाटा हो गया.
ग्वालियर से डीजल खरीदी को स्वीकृति
इन हालातों को देखते हुए मंगलवार को बाल भवन में महापौर, एमआईसी सदस्यों और नगर निगम अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित एमआईसी बैठक में एक नया प्रस्ताव रखा गया. जिसमें अब ईंधन ग्वालियर के पेट्रोल पंपों से ही खरीदी को स्वीकृति दे दी गई है. हालांकि पूर्व में हुए घाटे को लेकर किसी की जवाबदारी तय नहीं की जा सकी है.
नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने बताया की, "एमआईसी बैठक में पम्प ऑपरेटरों की मियाद वृद्धि के लिए स्वीकृति मिली है. साथ ही पेट्रोल के लिए बजट में पुनर्नियोजन करना है. ग्वालियर से ही सस्ते में डीजल खरीदी की स्वीकृति भी मिल गई है. अब प्रस्ताव नगर निगम परिषद में जाएगा और परिषद से प्रस्ताव पारित होता है तो खरीदी स्थानीय स्तर से ही शुरू कर दी जाएगी."
एमआईसी ने पहले लौटाया था प्रस्ताव
बैठक में मौजूद रहे एमआईसी सदस्य अवधेश तोमर ने बताया कि, "जल्द ही डीजल खरीदी का प्रस्ताव परिषद में रखा जाएगा और चर्चा के बाद उस पर फाइनल निर्णय किया जाएगा. हालांकि उनका कहना है कि पूर्व में भी ये प्रस्ताव आया था. जिस पर पिछले 6 महीने में हुए करोड़ों के घाटे के संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्ताव दोबारा बनाने को कहा गया था, लेकिन इस बार प्रस्ताव को इसलिए पास किया गया है, जिससे घाटा आगे और ना बढ़े."
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'नुकसान की ज़िम्मेदारी तय करना मुश्किल'
वहीं जब उनसे डीजल खरीदी में हुए घाटे की जिम्मेदारी के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा की, "असल में इस मामले में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती, क्योंकि ये किसी की जानबूझ कर की गई गलती नहीं है, इस संबंध में निगम अधिकारियों ने जो जवाब पेश किया, उसके मुताबिक झांसी से डीजल खरीदी का प्रस्ताव पारित होने के बाद युद्ध की वजह से ईंधनों के दामों में वृद्धि हो गई थी.
करीब एक महीने बाद जब उस प्रस्ताव को कैंसल करने पर सहमति बनी, तब तक दाम फिर कम हो गए. हालांकि लगभग 15 दिनों बाद एक बार फिर ईंधन की कीमतें बढ़ गई. इसके बाद ग्वालियर एसएएफ पम्प को डीजल ख़रीदी के लिए प्रस्ताव भेजा गया, तो उन्होंने भी उस पर सहमति देने में करीब डेढ़ महीने का समय लगा लिया. इस वजह से झांसी से ख़रीदी निरस्त करने और ग्वालियर में शुरू करने में देरी हुई है. इसी वजह से घाटा हुआ है. अब जल्द ही ग्वालियर से डीजल की ख़रीदी शुरू हो सकती है."