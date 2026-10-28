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डीजल खरीदी में 6 करोड़ का नुकसान, MIC बैठक में तय नहीं हो पाई जिम्मेदीरी, ग्वालियर से होगी ईंधन खरीदी

डीजल खरीदी में 6 करोड़ का नुकसान ( ETV Bharat )

ग्वालियर: नगर निगम की एमआईसी बैठक में मंगलवार को पेट्रोल खरीदी का मुद्दा चर्चा का मुख्य विषय बना. बैठक में प्रस्ताव रखा गया है कि, अब से नगर निगम ग्वालियर से ही पेट्रोल डीजल की खरीदी करेगा. ये प्रस्ताव पिछले दो वर्षों में हुई ईंधन खरीदी में 6 करोड़ रुपए के घाटे के बाद रखा गया है. अब तक नगर निगम ग्वालियर की बजाय उत्तर प्रदेश के झांसी से ईंधन खरीद रहा है.

3 रुपये बचाने के चक्कर में 6 करोड़ का घाटा