नगर निगम के कर्जदार माधवराव सिंधिया, 33 लाख टैक्स बकाया, सरकारी दफ्तर भी करोड़ों दबाकर बैठे

ग्वालियर नगर निगम ने 200 ऐसे बाकायदारों के नाम की सूची तैयार की है. जिसमे संपत्तिकर और सेवा कर जमा ना करने वालों के नाम हैं और करीब 300 करोड़ की वसूली बकाया है. इस सूची में सबसे पहले और ऊपर नाम कैंसर हॉस्पिटल का है. जिन्होंने अपना 51,94,30,470 रुपए का संपत्तिकर जमा नहीं किया है. इसी लिस्ट में माधवराव सिंधिया का नाम भी शामिल है. जिन पर 33 लाख 32 हजार 719 रुपए का बकाया दर्शाया गया है. संपति का नाम 193, कटोरा ताल के सामने रोड जीवाजी क्लब रोड बताया गया है. इस प्रॉपर्टी की आईडी भी 1002732779 लिखी हुई है.

सिंधिया राज परिवार कई बार सुर्खियों में छाया है. कभी राजनीतिक रूप से तो कभी ग्वालियर के विकास के मुद्दों पर, लेकिन इस बार सिंधिया रियासत के मरहूम महाराज का नाम सबको चौंका सकता है, क्योंकि नगर निगम के टैक्स बाकायदारों की सूची में माधवराव सिंधिया का नाम भी शामिल है. नगर निगम के अधिकारियों की माने तो सिंधिया राज परिवार की संपत्ति का कुछ टैक्स बकाया है. हालांकि इसकी पड़ताल अभी बाकी है कि कहीं उनके नाम से कोई बोगस आईडी तो नहीं है.

ग्वालियर: आज यानी 10 मार्च को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व माधवराव सिंधिया की 25वीं जयंती है, लेकिन क्या आपको पता है की, सिंधिया रियासत के स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया ग्वालियर नगर निगम के कर्जदार हैं. 25 साल बाद भी उनका नाम नगर निगम के कर बाकायदारों की सूची में शामिल है और लाखों में टैक्स है. इस सूची में अकेले सिंधिया ही नहीं बल्कि कई सरकारी विभाग और नामी संस्थान शामिल हैं. जिन्होंने अपना करोड़ों का सेवाकर नगर निकम को आज तक चुकाया नहीं है.

माधवराव सिंधिया के अलावा ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर भी 2,93,08,434 रुपए, पीडब्ल्यूडी कलेक्टर बंगला पर 46,83,733 रुपए, पीडब्ल्यूडी विभाग पर 33,83,427 रुपए, हजीरा सिविल हॉस्पिटल पर 31,77,109, जिला पंचायत कार्यालय पर 21,28,362,कार्यालय मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी पर भी 20,47,231, इसके साथ ही लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय पर भी 13,01,203 रुपए का सेवा कर बकाया है.

ग्वालियर में 84 हज़ार संपत्तियों पर बकाया

इस बारे में जब ईटीवी भारत ने नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय से बात की तो उनका कहना था "ग्वालियर में करीब 84 हजार ऐसे प्रॉपर्टी आईडी हैं, जिन्होंने आज तक अपना संपत्तिकर नहीं भरा है. यह नगर निगम के लिए एक चिंता का विषय है. इसके लिए लगातार एक टीम बनाकर वसूली की कार्रवाई की जा रही है. साथ ही जो बोगस आईडी हैं, उन्हें भी हटाने का काम किया जा रहा है.

सरकारी विभागों पर 100 करोड़ का टैक्स बकाया

निगम आयुक्त ने बताया कि ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में ऐसी कई सरकारी संपत्तियां हैं, जिन पर 90-100 करोड़ का सेवा कर बकाया है. इन संस्थानों के भी वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क कर सेवा कर जमा कराने के प्रयास किये जा रहे हैं. यहां तक कि ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और एलएनआईपी पर भी करोड़ों का सेवा कर बकाया है कि इन्हें भी नोटिस और पत्राचार के जरिए सेवा कर जमा करने के संबंध में बातचीत कर वसूली करने का प्रयास किया जा रहा है.

सिंधिया की आईडी की होगी जांच, सही मिली तो मांगेंगे टैक्स

चूंकि मामला बड़ा है और एक राजनीतिक हस्ती होने के साथ सिंधिया राजपरिवार से जुड़ा है, तो नगर निगम के अधिकारी भी सोच समझकर बात कर रहे हैं. नगर निगम आयुक्त संघप्रिय का कहना है कि, चूंकि रिकॉर्ड में उस सम्पत्ति आईडी का जिक्र है, तो उसकी जांच की जाएगी, यदि वह बोगस आईडी होगी तो उसे हटाने का काम किया जाएगा और यदि वाकई मैं कर बकाया होगा, तो उस पर जो भी वर्तमान संपत्ति धारक हैं. उनसे टैक्स जमा करने के संबंध में पत्राचार किया जाएगा और यदि वह बोगस आईडी होगी तो उसे फ्रीज करने का काम किया जाएगा."