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आवेदन की माला पहन पहुंचा जनसुनवाई में पहुंचा शख्स, सिंधिया से गिफ्ट में मिले घर को लेकर लगा रहा चक्कर

ग्वालियर में मंगलवार को हुई जनसुवाई में पहुंचा फरियादी, सिंधिया से मिले घर को लेकर नगर निगम के चक्कर लगा रहा शख्स.

GWALIOR NAGAR NIGAM JANSUNWAI
आवेदन की माला पहन पहुंचा जनसुनवाई में पहुंचा शख्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: नगर निगम की जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा शख्स अपनी गुहार ले कर पहुंचा, जिसका संबंध सिंधिया राजघराने से था, गले में अवेदनों की माला हाथ में सिंधिंया स्टेट का एक स्टाम्प लिए इस शख्स का आरोप था कि, नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने उसके घर के बाहर अवैध शौचालय बना दिया है, जो घर उसके पुरखों को ग्वालियर के महाराज जीवाजीराव सिंधिया ने दिया था. पिछले ढाई साल से वह नगर निगम से इस अवैध निर्माण और उससे होने वाली परेशानी की शिकायत कर रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है.

गले में आवेदन की माला पहन पहुंचा शख्स

असल में मंगलवार को जब नगर निगम में जनसुनवाई हुई तो एक शख्स ने सभी का ध्यान खींचा. ये फरियादी थे काशीराम जाटव, जो अपने घर के बाहर बने एक अवैध शौचालय और नाली चौक होने से फेल रही गंदगी की शिकायत करने पहुंचे थे. जिन्होंने अपने गले में आवेदनों की एक माला भी पहन रखी थी. शुरुआती तौर पर ये एक सामान्य शिकायत नजर आती है, लेकिन काशीराम ने जो बताया वह थोड़ा चौंकाने वाली बात थी.

जनसुनवाई में पहुंचा फरियादी (ETV Bharat)

घर के बाहर बन गया अवैध शौचालय, शिकायत की नहीं सुनवाई

असल में काशीराम जाटव के मुताबिक "वे दौलंतगंज इलाके की एक गली में रहते हैं. 13 साल पहले वे एक जुर्म की सजा काटने जेल गए थे, लेकिन जब 10 साल बाद बाहर आए तो उनके घर के बाहर आनंद नाम के नगर निगम कर्मचारी ने अवैध रूप से एक शौचालय बना लिया. जिसकी वजह से नाली भी चौक हो गई. ये नाली भी स्टेट टाइम की है. उन्होंने इस बारे में ढाई साल में कई बार शिकायत भी की, लेकिन नगर निगम के अधिकारी टालमटोल कर कार्रवाई नहीं करते.

Man Received House from Scindia
सिंधिया परिवार से मिला था घर (ETV Bharat)

'सिंधिया महाराज ने पूर्वजों को दिया था घर'

ये मामला इस बात से महत्वपूर्ण हो जाता है कि, काशीराम का दावा है की, वह जिस घर में रहता है, वह उसके पूर्वजों को तत्कालीन सिंधिया राजवंश के महाराज ने दिया था. उस जमाने में महाराज बाड़ा के लिए महल से रोड निकला था, उसी समय उनके परदादा को सिंधिया महाराज ने उन्हें यहां जमीन दी थी. जिसका स्टाम्प पेपर आज भी उनके पास मौजूद है.

Gwalior Municipal Corporation
आवेदन की कॉपी गले में लेकर पहुंचा शिकायकर्ता (ETV Bharat)

उनका कहना है कि आज भी उन्होंने अपनी शिकायत जनसुनवाई में की है, लेकिन अब भी अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो, वे अब महाराज सिंधिया (ज्योतिरादित्य सिंधिया) के पास अपनी गुहार लेकर जाएंगे. वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने एक बार फिर मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

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