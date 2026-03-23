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एमपीसीए और एमपीएल बन रहे खिलाड़ियों के लिए बहतरीन प्लेटफार्म: महानआर्यमन सिंधिया

दो दिवसीय दौरे पर शिवपुरी और अशोकनगर पुहंचे महानआर्यमन सिंधिया ( ETV Bharat )

असल में प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया इन दिनों दो दिवसीय शिवपुरी और अशोकनगर प्रवास पर हैं. सोमवार को वे ट्रेन के जरिए दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे थे, जहां स्टेशन पर पहले से इंतजार में खड़े समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. यहां से सिंधिया कार से शिवपुरी के लिए रवाना हो गए. वह 23 और 24 मार्च को शिवपुरी और अशोकनगर में आयोजित हो रहे स्वास्थ्य शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) के अध्यक्ष और ग्वालियर राजघराने के युवराज महानआर्यमन सिंधिया अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे. इस दौरान उनके स्वागत के लिए सिंधिया समर्थकों की भीड़ टूट पड़ी, जोरदार स्वागत के साथ महानआर्यमन सिंधिया ग्वालियर से शिवपुरी के लिए रवाना हुए. वह शिवपुरी में चल रहे मेगा स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन करने और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे.

स्वास्थ्य शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा (ETV Bharat)

आईपीएल में बढ़ा मध्य प्रदेश का रुतबा

शिवपुरी रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में महानआर्यमन सिंधिया ने कहा, "आईपीएल में मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा खिलाड़ी खेल रहे हैं, यह एमपीएल के कारण संभव हुआ है. एमपीएल और अन्य टीम साथ में काम कर रही है. यह सब उसके कारण हुआ है. यह पूरा एक टीम का खेल है."

महिला क्रिकेट में एमपीएल की खिलाड़ी का जलवा

महानआर्यमन सिंधिया ने महिला क्रिकेट की बदलती तस्वीर को लेकर कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि अब खाली मेन्स में नहीं बल्कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी तीन महिलाएं खेल रही हैं. एमपीसीए से तो मैं बहुत खुश हूं कि एमपीसीए और मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) की तरफ से सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत अच्छा मंच मिल रहा है."

ग्वालियर पहुंचे एमपीसीए अध्यक्ष महानार्यमान सिंधिया (ETV Bharat)

एमपीसीए के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष

आपको बता दें कि सिंधिया परिवार का मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से गहरा नाता रहा है, उनके दादा माधव राव सिंधिया राजनीति से जुड़े होने साथ-साथ एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं. उनके पिता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की कमान लंबे समय तक संभाल चुके हैं. अब तीसरी पीढ़ी के रूप में महानआर्यमन सिंधिया वर्तमान में एमपीसीए के अध्यक्ष हैं. जोकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं.