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कांग्रेस को प्रवक्ताओं की तलाश!, ग्वालियर से नेशनल टैलेंट हंट की शुरुआत, सैकड़ों युवा इंटरव्यू देने पहुंचे

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेशनल टैलेंट हंट की शुरुआत ग्वालियर से हुई है. जहां जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मंगलवार को ग्वालियर और चंबल संभाग से करीब 100 युवा हिस्सा लेने पहुंचे थे. इस टैलेंट हंट में एंट्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कराई गई थी. इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में शामिल हुए अभ्यर्थियों को पहले ग्रुप डिस्कशन और फिर पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है.

ग्वालियर: कांग्रेस पार्टी को अब जिला, संभाग से लेकर प्रदेश के लिए प्रवक्ताओं की आवश्यकता है, अब इसके लिए पार्टी ने एक नेशनल टैलेंट हंट की शुरुआत की है. मध्य प्रदेश में टैलेंट हंट के जरिए प्रवक्ताओं की खोज ग्वालियर से शुरू हुई. जिसके लिए न सिर्फ ग्वालियर बल्कि गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड और आसपास के अन्य जिलों से दर्जनों युवा इंटरव्यू के लिए पहुंचे.

ग्वालियर में सैकड़ों युवा इंटरव्यू देने पहुंचे (ETV Bharat)

वकील भी पहुंचे प्रवक्ता बनने

ग्वालियर में आयोजित कांग्रेस के नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में शामिल चिनौर निवासी युवराज सिंह पवैया ने बताया, "वह पेशे से एक वकील हैं और उसे सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के नेशनल टैलेंट हंट के बारे में जानकारी मिली थी. इसमें हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था. यहां ग्रुप डिस्कशन के बाद उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है."

ऑफिसियल वेबसाइट पर था विज्ञापन

वहीं गुना से आए एक अन्य अभ्यर्थी युवराज सिंह मीणा बीएससी फाइनल ईयर के छात्र हैं और कांग्रेस के टैलेंट हंट में शामिल होने पहुंचे थे. युवराज सिंह मीणा ने कहा, "वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं. हाल ही में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑफिसियल वेबसाइट पर रिसर्चर और प्रवक्ता के लिए नेशनल टैलेंट हंट के जरिए आवेदन आमंत्रित किए थे. जिसमें सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था. इसीलिए वे यहां आए हैं."

ग्वालियर से नेशनल टैलेंट हंट की शुरुआत (ETV Bharat)

युवा संभालें कमान इस मंशा से बना नेशनल टैलेंट हंट

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ने बताया, "कांग्रेस पार्टी ने रिसर्चर और मीडिया प्रभारियों की नियुक्तियों के लिए इस बार नेशनल टैलेंट हंट का आयोजन किया गया है. पार्टी अलाकमान चाहता है कि अब जानता के बीच से निकल कर आए टैलेंटेड युवा कांग्रेस के प्रवक्ता और रिसर्चर बनें और कांग्रेस की बागडोर संभालें. इस टैलेंट हंट में प्रवक्ता बनने की दौड़ में शामिल होने वाले युवा कांग्रेस से जुड़े ही नहीं बल्कि आम लोगों के बीच से आ रहे हैं. जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उनमें से इनका चुनाव होगा."

राष्ट्रीय प्रवक्ता ले रहे इंटरव्यू, अगला पड़ाव भोपाल

जिला अध्यक्ष ने बताया, "इस चुनाव प्रक्रिया के तहत पहले ग्रुप डिस्कशन किया जा रहा है, इसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव और अन्य पदाधिकारियों का पैनल पर्सनल इंटरव्यू ले रहा है. इनके आधार पर सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को भोपाल बुलाया जाएगा. जहां आगे की प्रक्रिया पूरी होगी."